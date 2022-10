De kleurrijke underdog: Wolvis, het Belgische breilabel dat steeds meer harten verovert

Stijlvol besparen op je energiefactuur? Tijdens de Week van de Belgische Mode zet Knack Weekend zeven breigoedmerken van eigen bodem in de schijnwerpers. Vandaag: Wolvis, het label van Griet Depoorter.

Wanneer is het opgericht?

2019.

Wie zit er achter het merk?

De Gentse Griet Depoorter. Ze begon aan haar loopbaan als ingenieur-architect, maar ontdekte via een avondopleiding mode-ontwerp toevallig haar passie voor breien. Wat begon als een hobbyproject voor vrienden en familie, groeide traag maar gestaag tot haar eigen breilabel. In 2020, in volle coronacrisis, besloot ze haar job als architect definitief de rug toe te keren om zich fulltime te focussen op Wolvis.

(c) Anna Van Dume

Waar staat Wolvis om bekend?

Sjaals, mutsen, kimono’s en jassen in uitgesproken kleuren en met sterke, grafische prints. Elke collectie heeft z’n eigen sfeer, maar Griets achtergrond in de architectuur loopt als een rode draad doorheen de collecties. Zo ontwierp ze voor het MSK een sjaal gebaseerd op het grondplan van het museum. ‘Architectuur is een traag, moeizaam proces. Breien geeft veel sneller resultaat’, aldus Griet.

Hoe produceert ze?

De productie is bewust klein en lokaal gehouden. Alles wordt gemaakt in een klein familiebedrijf in Waregem, dat regelmatig samenwerkt met studenten en startende labels. Omdat de sjaals zo dicht bij Griets atelier in Gent geproduceerd worden, kan ze in de ontwerpfase gemakkelijk op en neer rijden om de nieuwe prototypes te bekijken en het ontwerp aan te passen indien nodig.

(c) Eva Donckers

Waar shop je het merk?

Fysiek is het merk te koop in verschillende concept stores, waarvan velen met een hart voor duurzaamheid. Denk aan Host in Antwerpen, BazartApart in Hasselt of Supergoods in Antwerpen en Gent. Over de grens kan je het merk vinden in Nederland en Duitsland. Online is het te koop via wolvis.be.