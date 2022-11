Meer luxe voor minder geld: tips om te besparen op je verwennerij

Stijgende energieprijzen of niet, ook als we financieel wat krapper zitten, willen we onszelf af en toe een beetje luxe gunnen. Met deze tips wordt dat alvast iets goedkoper.

Reizen: ga petsitten

Hotelkosten zijn vaak een grote hap uit het reisbudget. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Op websites als nomador.com of trustedhousesitters.com kun je je tegen een kleine betaling kandidaat stellen om te petsitten: op andermans dier of huis passen in het buitenland. Kort of lang, ver weg of dichtbij, afgelegen of midden in de stad: het aanbod is even uitgebreid als divers, en ondertussen overnacht je gratis op reis.

Beauty: hervullen maar

Mik op hervulbare producten. Steeds meer merken bieden parfums, maar ook hun gezichtsverzorgingsproducten aan in hervulbare verpakkingen. In vergelijking met niet-hervulbare producten kost dezelfde hoeveelheid je dan twintig tot dertig procent minder. Bijkomend voordeel is dat je ook de planeet een handje helpt, dankzij de besparing op grondstoffen zoals glas, plastic en metaal.

Mode: Luxemerken

Chanel, Saint Laurent, Gucci: de lijst van beschikbare merken op het tweedehandsplatform voor luxekleding en -accessoires Vestiaire Collective leest als een who’s who van de modeweken. Bijkomend voordeel is dat alle goederen zorgvuldig gekeurd worden op authenticiteit en kwaliteit door een expertenteam.

Juwelen: koop vintage

De truc om prinselijke juwelen in huis te halen als je geen koninklijk budget hebt? Vintage sieraden kopen. Volgens expert in antieke juwelen Guillaume Beguin bemachtig je voor hetzelfde bedrag een veel uitgebreider bewerkt sieraad, met een imposantere edelsteen, dan wanneer je een volledig nieuw kleinood koopt. Het verschil zit hem voornamelijk in de gestegen kosten van handenarbeid, alsook van de gebruikte metalen.

Design: zoek de deal

Sommige designwinkels en -merken willen af van producten die gebruikt werden in fotoshoots of tentoonstellingen, andere moeten ruimte maken voor nieuwe collecties in hun showroom. Op zulke momenten kun je nieuw designmeubilair met grote kortingen, soms tot wel zeventig procent, kopen. Zo kun je iedere vrijdag en zaterdag terecht bij Vitra Circle in Brussel om specifieke producten te vinden die je vooraf online kunt zien, jaarlijks gaan ook de deuren van de Vitra stock open. Deze hoogdag valt dit jaar op 10 december. Andere, zoals Design Oostende, Classo of Jori, hebben een vaste outlet-pagina op hun website waar je 24/7 nieuwigheden voor boterzachte prijzen kunt vinden.

brussels.vitracircle.com, designoostende.be, classo.be, jori.com

Kunst: je kan ook lenen

Kunstwerken lenen in plaats van kopen – en ondertussen beginnende kunstenaars steunen – kun je bij Kunst in Huis, een bibliotheek voor Vlaamse kunstwerken. Voor twaalf euro per maand haal je een kunstwerk met een waarde tot tienduizend euro in huis en ruil je het zo vaak je wilt. Van fotografie over collages tot schilder- en tekenkunst: check de online catalogus en pik je werk op in een vestiging in Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel of Kortrijk.

kunstinhuis.be

Beauty: parfumeer je met een verzorgingsproduct

Zowat alle grote namen in de beautywereld vervolledigen hun geurlijn met aanverwante producten zoals hydraterende crèmes, aftershaves en deodorants die op hetzelfde parfum gebaseerd zijn. De geur van die afgeleide producten blijft doorgaans minder lang hangen, maar ze zijn wel aanzienlijk goedkoper dan het parfum zelf.

Mode: huur wanneer nodig

Voor tijdloze stukken is kopen mettertijd de beste optie, maar bij een bijzondere gelegenheid hoort soms een outfit die je slechts één keer draagt. Dan is kleding huren een voordelig alternatief. Zo vind je bij het Belgische kledingverhuurplatform Dressr merken als Lies Mertens, YNGR en sinds dit voorjaar ook Terre Bleue en Gigue. Ook CKS verhuurt in zijn winkels in Antwerpen en Gent inmiddels driedelige damespakken: een blazer, bloes en broek of rok kost je dertig euro voor vier dagen en mag ongewassen ingeleverd worden.

dressr.be, cks-fashion.com

Uit eten: neem de huiswijn

Een heerlijke fles van de betere wijn hoort bij een avond op restaurant, maar is vaak een stevig deel van je rekening. Wil je besparen op centen maar niet op je wijnervaring, dan kun je ervoor kiezen om op restaurant voor de vaak betaalbare huiswijn te gaan, en de duurdere fles gewoon thuis open te trekken. Je boet niet in aan genot, want restaurants bieden vandaag excellente huiswijnen of wijnformules aan die perfect bij hun keuken passen, en als je de Barolo of Vieille Vigne thuis openmaakt, kun je van die speciale fles de ster van je hele diner maken. Niet helemaal zeker van je keuze en ongerust dat je de gidsende hand van de sommelier gaat missen? Gespecialiseerde verkopers en zelfs vliegende sommeliers kunnen je excellent advies geven.

Design: doe een koopje bij Whoppah

Dé Nederlandse online marktplaats voor tweedehands design en kunst whoppah.com heeft een wat onopvallende salespagina op hun website. Daar vind je meubelen en kunstwerken voor nog sterker verlaagde prijzen. Een Sinclair lounge chair van Fest bijvoorbeeld, voor slechts een derde van de prijs in de winkel.

Reizen: ga op huizenruil

Een verblijf in een luxevilla op Sicilië of loft in Tokio onbetaalbaar? Niet als je aan huizenruil doet, de ideale manier om de wereld te zien zonder logement te betalen. De enige vereisten zijn dat je een eigen woning bezit en jaarlijks lidmaatschap betaalt (ongeveer 180 euro). Klinkt het ingewikkeld om een datum te regelen waarop jij en een andere persoon synchroon in elkaars huis verblijven? Daar hebben de meeste ruilplatformen oplossingen voor, zoals een puntensysteem.

Alle spelregels vind je op websites als homeexchange.com en lovehomeswap.com

Naar de opera: koop een kaartje op het laatste moment

Zin in een avondje opera, maar je gasrekening raadt het je af? Wie op vrijdag en zaterdag naar de site van de Last Minute Ticket Shop surft, kan gouden zaken doen: je vindt er tickets voor theater-, muziek- en dansvoorstellingen voor de helft van de prijs. Wie eerst komt, eerst maalt, uiteraard. Helaas alleen in Antwerpen.

Koken: bespaar op ingrediënten

Uiteraard koken we het liefst met de allerbeste producten, maar wat als je zo bespaart op ingrediënten dat je het amper merkt? Dat kan, met goedgekozen vervangingen. Zo zijn zonnebloempitten een stuk goedkoper dan pijnboompitten, en doen ze in gerechten zoals salades, waarbij de pitten vooral voor een crunchy textuur zorgen, excellent vervangingswerk. Ze hebben bovendien een milde nootachtige smaak die sterker wordt als je ze roostert.

Grijp je in de winkel altijd als vanzelf naar extra vierge olijfolie? Dat is uitstekend als je de olie in een gerecht gebruikt waar de fruitige smaak tot zijn recht komt. Maar in de landen waar ze olijfolie produceren vind je in de meeste keukens naast de extra vierge ook gewone, geraffineerde olie om mee te frituren of bakken. Het dure spul verliest zijn verfijnde smaak als het te heet wordt en gewone olie heeft bovendien een hoger rookpunt.

Design: lease je meubelen

Lange tijd was het leasen van designmeubelen voorbehouden aan bedrijven en zelfstandigen, maar stilaan wordt de formule ook mogelijk gemaakt voor particulieren. Het concept is eenvoudig: in plaats van meteen een gigantische som te moeten ophoesten om te kunnen wonen in het interieur van je dromen, betaal je maandelijks een stukje af gedurende maximaal vijf jaar. Sommige initiatieven nemen de meubelen ook terug als je ze niet meer kunt of wilt gebruiken na je contract. Lees de kleine letters van zo’n contract altijd goed, want er schuilt wel degelijk een verdienmodel achter. Niet zozeer voor de meubelplatformen zelf, wel voor de leasingbedrijven die de financiering op zich nemen.

afc-collection.co, live-light.com, lyght-living.com, yourse.co

Reizen: ga overwinteren

Bespaar op je energiefactuur en overwinter in het zuiden: de Canarische Eilanden winden er in hun jongste reclamecampagne voor Duitse en andere Europese toeristen geen doekjes om. Ook bij ons gokken velen dat een langer verblijf in het zuiden misschien goedkoper is dan thuisblijven. Zo noteerde reisoperator TUI midden september al vijftig procent meer lange verblijven in bestemmingen als de Spaanse Costa Blanca en de Costa del Sol, Sunweb 27 procent. Wat de trend nog in de hand werkt, is dat hotels vaak kortingen aanbieden als je er meerdere weken verblijft en dat ook de prijzen van huurappartementen dalen in de winter. Bovendien ligt de levenskost ter plaatse vaak een pak lager, zoals de boodschappen in de supermarkt en restaurants. Exact berekenen hoeveel overwinteraars besparen is echter onbegonnen werk. Zo is het weer tijdens je afwezigheid en na je terugkeer per definitie onvoorspelbaar en hangt veel van je levensstijl af. Toch bevestigt de Nederlandse prijsvergelijker Pricewise de theorie. Rekening houdend met de gemiddelde energiekosten thuis en alle reis- en verblijfskosten, zouden twee senioren die drie maanden in Torremolinos zitten bijna 970 euro besparen, in het Portugese Albufeira zelfs een goede 1450 euro.

Wellness: mik op een weekdag

Een dagje wellness is misschien goed voor je mentale welzijn, maar minder weldadig voor je portemonnee. Besparen kan door je saunabezoek strategisch te plannen op een weekavond in plaats van een weekenddag. In Waer Waters in Dilbeek levert je dat bijvoorbeeld een korting op van twintig euro, in The White Oak in Kampenhout bespaart het je tien euro. Voor fervente saunagangers zijn ook tienbeurtenkaarten interessant.

Reizen: sla je slag op slimme sites

Zoek je hotel via platformen als Very Chic of Voyage Privé, waar de prijzen vaak nog voordeliger zijn dan lastminuteaanbiedingen elders. De bestemmingen gaan van vlakbij tot de Seychellen, de Malediven en andere tot de verbeelding sprekende locaties – geen wonder dat menige lifestylejournalist de bestemming van zijn volgende vakantie of citytrip pas kiest na een bezoek aan deze sites.

verychic.fr, voyage-prive.com

Uit eten: neem het middagmenu

Even lekker, maar vaak net iets vriendelijker voor de bankrekening, is het lunchmenu van het betere restaurant. Klanten met minder tijd betekent vaak iets minder gangen en dus een lagere rekening voor even lekkere gerechten. Wel opletten en even de website checken, want niet alle zaken maken nog het onderscheid tussen diner en lunch en nogal wat sterrenzaken serveren hetzelfde menu.