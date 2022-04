Een nieuw rapport laat er geen twijfel over bestaan: onze uitstoot van broeikasgassen moet naar omlaag en wel nu. De oplossingen zijn er, groot en klein.

De Verenigde Naties zijn in het laatst verschenen klimaatrapport erg duidelijk: met de huidige inspanningen om de uitstoot te verlagen, zullen we nooit onder anderhalve graad opwarming blijven en stevenen we af op steeds extremere weersomstandigheden. Actie is nodig, en wel nu. Iedereen moet zijn steentje bijdragen: politiek, bedrijven en burgers. Dit is een beknopte samenvatting van wat moet gebeuren.

Eten

De wereldwijde voedselproductie is goed voor een derde van de totale menselijke uitstoot, ofwel 17,3 miljard ton CO2 per jaar. Wanneer we die naar omlaag willen, is het dus tijd om daar enkele duidelijke keuzes in te maken. Een eerste duidelijke win zit in het afbouwen van de veestapel.

We weten het al langer, maar blijven het regelmatig naast ons neerleggen als we ons in de winkel afvragen wat we die avond zullen eten: onze vleesconsumptie moet naar omlaag. Als rijke landen immers overschakelen op een meer plantaardig dieet, daalt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar wordt er zelfs 100 miljard ton extra CO2 uit de atmosfeer gehaald door de heropleving van natuur. Ook de visvangst duwt hevig op onze ecologische voetafdruk. De traditionele boomkorvisserij is goed voor een jaarlijkse uitstoot van gemiddeld een gigaton koolstof. Dat is meer dan de jaarlijkse uitstoot van alle landen bij elkaar, uitgezonderd China, de Verenigde Staten, Rusland, India en Japan.

Het beste om te eten voor jezelf én de planeet: veel groenten en fruit. © Getty

Minder dieren op het menu zetten is ecologisch gezien een evidentie, maar er is nog meer winst te halen op vlak van onze voeding. Ook zuivel komt in het vizier wanneer het gaat over uitstoot verminderen, zelfs in België, waar melkveehouders er op tien jaar tijd in sloegen per duizend liter melk veertig procent minder CO2-gassen uit te stoten. Een mooie prestatie, maar die valt in het niets wanneer die sector tegelijk meer melk produceert.

Meer planten eten vergt misschien een aanpassing in ons denken, maar hoeft niet moeilijk, ongezellig of asociaal te zijn. (Vaker) veganistisch eten kan iedereen bekoren, van jong tot oud. Daarbij kunnen consumenten een duwtje in de rug krijgen door supermarkten, want wanneer duidelijk gecommuniceerd wordt over klimaatvriendelijke keuzes, zijn klanten ook geneigd die te maken. Tenslotte is het voordeliger voor je gezondheid, portefeuille en omgeving om zo weinig mogelijk ultrabewerkte voeding te gebruiken.

Groen wonen

Wie minder in contact komt met natuur, is minder geneigd zorg te dragen voor het milieu. Steden vergroenen is daarom niet alleen gezond, het stimuleert ook milieuvriendelijk gedrag van hun inwoners.

Daarbij werpen meer bomen ook meteen hun vruchten af in de bestrijding van het urban heat island'-effect, waarmee bedoeld wordt dat het op zomerdagen in de stad zeven graden (of meer) warmer kan zijn dan op het platteland. Een boom kan een koelvermogen opleveren van 8,2 à 10,9 kilowatt per uur, vijf keer meer dan een airco.

© Getty

Ook de manier waarop we wonen en die huizen verwarmen is een van de fronten waarop vooruitgang geboekt kan worden. Vlaanderen predikt isoleren en renoveren, en bio-ecologisch wonen hoeft al lang geen geitenwollensokkenverhaal meer te zijn.

Kleren

De kledingindustrie is een van meest vervuilende industrieën ter wereld. Toch kopen we steeds meer stukken voor steeds minder geld. Wie de wereld een beetje beter wil maken, kan snel veel impact hebben door zijn kleerkast in te duiken. We bundelden eerder al tien handige tips om dat te doen. Die kan je uiteraard allemaal toepassen, maar beginnen doe je hoe dan ook bij het begin: kleding meer waarderen en dus ook appreciëren wat je al in je kast hebt liggen. Groener consumeren alleen zal onze uitstoot niet drastisch verlagen. Om dat te bereiken, zullen we ook simpelweg minder moeten verbruiken.

Dat kan gelukkig zonder dat we moeten inboeten aan modern comfort, want er ontstaan heel veel duurzame initiatieven binnen de modewereld. Snak je zo toch eens naar een nieuw stuk, bijvoorbeeld om mee naar een bijzonder feest te gaan? Ontdek dan gerust eens een andere manier dan naar de winkel hollen om iets te kopen dat je zelden nog zal aantrekken. Zo bieden kledingbibliotheken vandaag heel wat opties. Zelfs voor trouwjurken bestaan er al tal van duurzame alternatieven, dan moet het ook wel lukken voor die outfit voor het bedrijfsfeestje.

Lees ook: Drie handige hulpmiddelen om je kledingkast te verduurzamen

Even belangrijk dan minder kopen en in geval van nood duurzame kleding kopen, is de kleding die je hebt goed onderhouden, zodat die langer meekan. Minder wasjes draaien is niet alleen goed voor jouw tijd en je portefeuille, maar ook voor het milieu. En dat zonder aanslag te zijn op je sociaal leven, want het kan perfect, je kleren niet wassen en toch niet stinken.

Verplaatsen

De wereld is een dorp geworden waarin we de transportopties voor het kiezen hebben. Een eerste snelle winst zit hem in het schrappen van verplaatsingen. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat die lang niet allemaal even noodzakelijk waren. Kan of wil je er niet onderuit? Dan zouden milieuvriendelijkere alternatieven voor de auto of het vliegtuig de eerste keuze moeten worden.

Met de trein begint je vakantie al vanaf de reis richting bestemming. © Getty

De voordelen van een goed georganiseerde duurzame mobiliteit gaan trouwens veel verder dan enkel een lagere CO2-uitstoot. Straten worden stiller en aangenamer, er vallen minder verkeersslachtoffers, files en smog verdwijnen. Eerste keuzes zouden dan ook telkens wandelen, fietsen of het openbaar vervoer moeten zijn. Lukt dat niet? Bekijk dan eens de mogelijkheden van elektrisch autodelen. Die wagens zijn emissievrij, worden door meerdere mensen gebruikt en iedere gedeelde wagen haalt gemiddeld tien andere auto's van de baan.

Voor langere afstanden herleven steeds meer internationale treinverbindingen, die je niet alleen op je bestemming, maar ook in vakantiesfeer brengen. Rest er je geen andere keuze dan het vliegtuig? Denk er dan aan om de uitstoot van je reis te compenseren.

Geldzaken

Bitcoins en andere virtuele munten klinken als een goudmijn, maar minder bekend is dat ze met een hoge kost komen. Het mijnen van één bitcoin kost immers evenveel elektriciteit als een gemiddeld Amerikaans gezin gebruikt in 37 à 56 jaar. En dat terwijl er een oplossing op tafel ligt die 99% energie daarvan zou kunnen besparen.

Ondernemen

Bovenstaande klinkt allemaal heel goed en is ook nuttig, maar de actie mag zich daar niet toe beperken. In ons land zijn de industrie en energieproducenten immers de grootste uitstoters. Acht op tien Europese bedrijven heeft geen klimaatdoelstelling in lijn met het akkoord van Parijs. Om klimaatrampen te vermijden, moet dat zo snel mogelijk veranderen. Vraag is of de bedrijven dat op eigen houtje nog zullen en kunnen doen, want zeker in België werden er de afgelopen jaren wel al flinke stappen vooruit gezet. Toch blijft het onvoldoende, zo leert het IPCC-rapport. Misschien wordt het tijd dat bepaalde industrieën hun vervuilende productiemethodes en niet-klimaatbewuste bedrijfsvoering eens écht in vraag stellen, eventueel aangemoedigd door de politiek, zoals nu gebeurt voor de textielsector.

De Verenigde Naties zijn in het laatst verschenen klimaatrapport erg duidelijk: met de huidige inspanningen om de uitstoot te verlagen, zullen we nooit onder anderhalve graad opwarming blijven en stevenen we af op steeds extremere weersomstandigheden. Actie is nodig, en wel nu. Iedereen moet zijn steentje bijdragen: politiek, bedrijven en burgers. Dit is een beknopte samenvatting van wat moet gebeuren. De wereldwijde voedselproductie is goed voor een derde van de totale menselijke uitstoot, ofwel 17,3 miljard ton CO2 per jaar. Wanneer we die naar omlaag willen, is het dus tijd om daar enkele duidelijke keuzes in te maken. Een eerste duidelijke win zit in het afbouwen van de veestapel. We weten het al langer, maar blijven het regelmatig naast ons neerleggen als we ons in de winkel afvragen wat we die avond zullen eten: onze vleesconsumptie moet naar omlaag. Als rijke landen immers overschakelen op een meer plantaardig dieet, daalt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar wordt er zelfs 100 miljard ton extra CO2 uit de atmosfeer gehaald door de heropleving van natuur. Ook de visvangst duwt hevig op onze ecologische voetafdruk. De traditionele boomkorvisserij is goed voor een jaarlijkse uitstoot van gemiddeld een gigaton koolstof. Dat is meer dan de jaarlijkse uitstoot van alle landen bij elkaar, uitgezonderd China, de Verenigde Staten, Rusland, India en Japan. Minder dieren op het menu zetten is ecologisch gezien een evidentie, maar er is nog meer winst te halen op vlak van onze voeding. Ook zuivel komt in het vizier wanneer het gaat over uitstoot verminderen, zelfs in België, waar melkveehouders er op tien jaar tijd in sloegen per duizend liter melk veertig procent minder CO2-gassen uit te stoten. Een mooie prestatie, maar die valt in het niets wanneer die sector tegelijk meer melk produceert. Meer planten eten vergt misschien een aanpassing in ons denken, maar hoeft niet moeilijk, ongezellig of asociaal te zijn. (Vaker) veganistisch eten kan iedereen bekoren, van jong tot oud. Daarbij kunnen consumenten een duwtje in de rug krijgen door supermarkten, want wanneer duidelijk gecommuniceerd wordt over klimaatvriendelijke keuzes, zijn klanten ook geneigd die te maken. Tenslotte is het voordeliger voor je gezondheid, portefeuille en omgeving om zo weinig mogelijk ultrabewerkte voeding te gebruiken. Wie minder in contact komt met natuur, is minder geneigd zorg te dragen voor het milieu. Steden vergroenen is daarom niet alleen gezond, het stimuleert ook milieuvriendelijk gedrag van hun inwoners. Daarbij werpen meer bomen ook meteen hun vruchten af in de bestrijding van het urban heat island'-effect, waarmee bedoeld wordt dat het op zomerdagen in de stad zeven graden (of meer) warmer kan zijn dan op het platteland. Een boom kan een koelvermogen opleveren van 8,2 à 10,9 kilowatt per uur, vijf keer meer dan een airco.Ook de manier waarop we wonen en die huizen verwarmen is een van de fronten waarop vooruitgang geboekt kan worden. Vlaanderen predikt isoleren en renoveren, en bio-ecologisch wonen hoeft al lang geen geitenwollensokkenverhaal meer te zijn. De kledingindustrie is een van meest vervuilende industrieën ter wereld. Toch kopen we steeds meer stukken voor steeds minder geld. Wie de wereld een beetje beter wil maken, kan snel veel impact hebben door zijn kleerkast in te duiken. We bundelden eerder al tien handige tips om dat te doen. Die kan je uiteraard allemaal toepassen, maar beginnen doe je hoe dan ook bij het begin: kleding meer waarderen en dus ook appreciëren wat je al in je kast hebt liggen. Groener consumeren alleen zal onze uitstoot niet drastisch verlagen. Om dat te bereiken, zullen we ook simpelweg minder moeten verbruiken. Dat kan gelukkig zonder dat we moeten inboeten aan modern comfort, want er ontstaan heel veel duurzame initiatieven binnen de modewereld. Snak je zo toch eens naar een nieuw stuk, bijvoorbeeld om mee naar een bijzonder feest te gaan? Ontdek dan gerust eens een andere manier dan naar de winkel hollen om iets te kopen dat je zelden nog zal aantrekken. Zo bieden kledingbibliotheken vandaag heel wat opties. Zelfs voor trouwjurken bestaan er al tal van duurzame alternatieven, dan moet het ook wel lukken voor die outfit voor het bedrijfsfeestje.Even belangrijk dan minder kopen en in geval van nood duurzame kleding kopen, is de kleding die je hebt goed onderhouden, zodat die langer meekan. Minder wasjes draaien is niet alleen goed voor jouw tijd en je portefeuille, maar ook voor het milieu. En dat zonder aanslag te zijn op je sociaal leven, want het kan perfect, je kleren niet wassen en toch niet stinken. De wereld is een dorp geworden waarin we de transportopties voor het kiezen hebben. Een eerste snelle winst zit hem in het schrappen van verplaatsingen. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat die lang niet allemaal even noodzakelijk waren. Kan of wil je er niet onderuit? Dan zouden milieuvriendelijkere alternatieven voor de auto of het vliegtuig de eerste keuze moeten worden. De voordelen van een goed georganiseerde duurzame mobiliteit gaan trouwens veel verder dan enkel een lagere CO2-uitstoot. Straten worden stiller en aangenamer, er vallen minder verkeersslachtoffers, files en smog verdwijnen. Eerste keuzes zouden dan ook telkens wandelen, fietsen of het openbaar vervoer moeten zijn. Lukt dat niet? Bekijk dan eens de mogelijkheden van elektrisch autodelen. Die wagens zijn emissievrij, worden door meerdere mensen gebruikt en iedere gedeelde wagen haalt gemiddeld tien andere auto's van de baan. Voor langere afstanden herleven steeds meer internationale treinverbindingen, die je niet alleen op je bestemming, maar ook in vakantiesfeer brengen. Rest er je geen andere keuze dan het vliegtuig? Denk er dan aan om de uitstoot van je reis te compenseren. Bitcoins en andere virtuele munten klinken als een goudmijn, maar minder bekend is dat ze met een hoge kost komen. Het mijnen van één bitcoin kost immers evenveel elektriciteit als een gemiddeld Amerikaans gezin gebruikt in 37 à 56 jaar. En dat terwijl er een oplossing op tafel ligt die 99% energie daarvan zou kunnen besparen. Bovenstaande klinkt allemaal heel goed en is ook nuttig, maar de actie mag zich daar niet toe beperken. In ons land zijn de industrie en energieproducenten immers de grootste uitstoters. Acht op tien Europese bedrijven heeft geen klimaatdoelstelling in lijn met het akkoord van Parijs. Om klimaatrampen te vermijden, moet dat zo snel mogelijk veranderen. Vraag is of de bedrijven dat op eigen houtje nog zullen en kunnen doen, want zeker in België werden er de afgelopen jaren wel al flinke stappen vooruit gezet. Toch blijft het onvoldoende, zo leert het IPCC-rapport. Misschien wordt het tijd dat bepaalde industrieën hun vervuilende productiemethodes en niet-klimaatbewuste bedrijfsvoering eens écht in vraag stellen, eventueel aangemoedigd door de politiek, zoals nu gebeurt voor de textielsector.