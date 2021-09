MORO Essentials, de startup van Yasmine Mili en Katrien De Clerck, wil een duurzaam en stijlvol alternatief bieden voor beautyproducten in wegwerpverpakkingen: met een herbruikbare glazen fles en zakjes poeder maak je zelf in een handomdraai vloeibare handzeep en douchegel. De producten worden gelanceerd met een voorverkoopcampagne.

Yasmine Mili en Katrien De Clerck willen onze beautyrituelen verduurzamen, zonder in te boeten op gebruiksgemak en stijl. Met MORO Essentials rijken ze een oplossing aan: cosmeticaproducten in poedervorm, die je thuis zelf met water tot een vloeibare zeep kunt omtoveren.

Yasmine ken je misschien nog van haar kledingverhuurconcept Closet in the Cloud. Omwille van de pandemie moest ze de stekker eruit trekken, maar haar gedrevenheid om trends en duurzaamheid te verzoenen, bracht haar op een nieuw pad. Katrien ontmoette ze via een online professioneel matchmaking-platform, op basis van hun gemeenschappelijke interesses. 'We willen allebei ondernemen met een positieve impact op onze planeet.'

Weinig moeite, grote impact

'Ik ben ervan overtuigd dat we samen sterk staan. Als iedereen haalbare veranderingen doorvoert, kunnen we veel impact hebben', licht Yasmine toe. En waar beter starten met die veranderingen dan in mensen hun badkamer?

'Ik dacht na over hoe we wegwerpplastic kunnen bannen, zonder te veel aanpassingen te vragen van mensen.' Deze filosofie is waar de naam van het merk vandaan komt. 'Moro betekent "gewoonte" in het Esperanto. Ons merk gaat om haalbare gewoontes implementeren. Essentials komt dan weer van de zakjes poeder die klanten zelf tot zeep maken met water. We sturen énkel de essentiële ingrediënten op. Het is absoluut niet nodig om grote verpakkingen op te sturen, waar het water al aan is toegevoegd', klinkt het. Hoe groter de producten die je vervoert, hoe meer transport er nodig is en hoe meer CO2 er bijgevolg wordt uitgestoten. 'Wist je dat traditionele vloeibare zepen voor tachtig procent uit water bestaan? De flessen zien er goed gevuld uit in de winkelrekken, maar het is jammer dat we als samenleving daardoor enorm veel plastic verspillen. Een gemiddeld gezin consumeert meer dan veertig plastic flessen per jaar. Het kan ook anders.'

Moro: de glazen fles wordt in Portugal gemaakt en bestaat voor vijftig procent uit gerecycleerd glas © GF

MORO Essentials verzendt dus enkel poeder refills, composteerbare zakjes met 20 gram geconcentreerd poeder. 'Onze klanten mengen het poeder met 220 ml water in een herbruikbare fles, wat resulteert in de traditionele, vloeibare producten die iedereen gewoon is,' legt Yasmine uit. 'Je hebt tegenwoordig ook vaste zepen en andere cosmetische producten in solide vorm, maar die zijn niet voor iedereen weggelegd. Ook bijvulsystemen in winkels vragen voor sommige consumenten te veel tijd en moeite. Met ons product bieden we een alternatief. Hoe meer keuze binnen het duurzame segment, hoe sneller mensen hun gading zullen vinden.'

Design

Er bestaan al enkele kleine merken die een gelijkaardig refill-product op de markt hebben gebracht. Waar verschilt MORO Essentials van deze producten? 'We hebben ervoor gekozen om een premiumproduct te lanceren volgens onze vier pijlers, namelijk duurzaamheid, kwaliteit, comfort en design', vertelt Yasmine. 'Het glazen flesje is een tijdloos interieuritem en de poeders bevatten hoogwaardige, natuurlijke en veganistische ingrediënten: deze combinatie zorgt ervoor dat we een specifiek publiek aanspreken dat het design van hun cosmeticaverpakkingen naar waarde schat en de kwaliteit van hun producten heel belangrijk vindt.'

De verpakkingen worden gemaakt van landbouwafval en zijn 100 procent composteerbaar. © Moro

Om er zeker van te zijn dat het product kan concurreren met andere premiummerken, ging het duo in zee met een labo dat gespecialiseerd is in natuurlijke cosmetica. Ook hebben Yasmine en Katrien intussen een derde collega aan boord gehaald, die een chemische achtergrond heeft. 'We willen echt dat alles goed zit, van de geur tot de textuur.'

De eerste producten van MORO Essentials, een douchegel en handzeep, worden via een voorverkoopcampagne gelanceerd aan een gereduceerde prijs. Op 7 oktober loopt deze campagne af en mensen die iets gekocht hebben, kunnen in november hun items in de bus verwachten. Dan wordt ook de webshop van MORO Essentials gelanceerd. In de toekomst gaan Yasmine en Katrien nog andere cosmetische producten op de markt brengen en zullen er samenwerkingen met andere merken volgen.

