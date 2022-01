Als klanten weten wat klimaatvriendelijke keuzes zijn, zijn ze ook geneigd die te maken. Tot die conclusie komt de Noorse supermarkt Oda, na het invoeren van kassatickets met daarop heldere informatie over de CO2-uitstoot van de boodschappen.

De online supermarkt Oda uit Noorwegen wil haar CO2-uitstoot halveren tegen 2025. Omdat dat doel niet gehaald zou worden met enkel de standaard ingrepen (plastic zakjes vervangen door papier en kiezen voor levering met elektrische wagens), keek Oda een tijd terug ook naar haar grootste bron van uitstoot: haar eigen producten. Zolang klanten hun manier van consumeren niet zouden aanpassen, zou er geen sprake zijn van grote impact.

'We willen niemand met de vinger wijzen of vertellen wat klanten moeten kopen en wat niet', klinkt het vanuit de supermarkt. 'Klanten zeiden ons dat ze het onmogelijk vinden zelf te weten wat klimaatvriendelijk is. Wij gingen dus de uitdaging aan om een eenvoudige manier te vinden om daarover te communiceren.'

Enthousiaste klanten

Samen met klantonderzoekbureau Cicero onderzocht de supermarkt wat de CO2-uitstoot was van alle producten in haar aanbod. Op basis daarvan kregen de producten dan een label voor een hoge, medium of lage CO2-voetafdruk. Die informatie vindt vervolgens zijn weg naar de kassabon. Daarop zien klanten erg duidelijk welk aandeel van hun boodschappen klimaatvriendelijk is en welk niet. Bovendien krijgen ze een gemiddelde CO2-uitstoot per kilogram van hun boodschappen.

Wat klanten te zien krijgen in hun online account. © Oda

De klanten reageerden erg enthousiast en het systeem lijkt te doen waarvoor het in leven is geroepen: sinds de invoering tekent Oda een stijging op in de verkoop van plantaardige producten en een daling in het aantal bestellingen van rood vlees. 'Onze klanten kopen meer dan vijftig procent meer groenten en fruit dan de gemiddelde klant en de verkoop van vleesvervangers groeide sinds de invoering van de uitstootkassabon jaarlijks met tachtig procent.'

Eco-score

In eigen land introduceerden ook Colruyt en Lidl een Eco-score, waarbij de ecologische impact van producten beoordeeld wordt. Die scores zijn vooralsnog echter alleen te vinden op de verpakkingen van (enkele) producten van de huismerken.

