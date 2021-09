De wereldwijde voedselproductie is goed voor een derde van de totale menselijke uitstoot, blijkt uit een grootschalige nieuwe studie in Nature. Vlees en zuivel zijn dubbel zo vervuilend als plantaardige producten.

Voor de studie in Nature werd de uitstoot van bijna tweehonderd gewassen en zestien dierlijke producten berekend in tweehonderd landen. De wetenschappers keken naar alle fases van de voedselproductie, van het vrijmaken van land en bemesting tot verwerking en transport.

Uit de berekeningen blijkt dat het hele voedselsysteem 17,3 miljard ton CO2 per jaar uitstoot. Dat is meer dan een derde van de totale menselijke uitstoot. De wetenschappers berekenden de uitstoot van CO2, methaan en stikstof. Vlees en zuivel bleken een grote bron van elk van die drie broeikasgassen.

Rundsvlees

Zo komt veel CO2 vrij bij het vrijmaken van land om koeien en andere dieren te laten grazen. Koeien, schapen en geiten produceren bovendien ook heel wat methaan bij het verteren van hun voedsel. En uit de mest van de dieren komt stikstof vrij.

Vlees- en zuivelproducten domineren daardoor de uitstoot uit de voedselproductie, met 57 procent, terwijl plantaardige voeding maar 29 procent haalt. Rundsvlees is het meest vervuilende vleesproduct, goed voor een kwart van alle uitstoot uit veeteelt.

Rijst

Maar ook sommige gewassen blijken veel meer vervuilend dan andere. Zo gaat met de productie van rijst een belangrijke uitstoot van methaan gepaard. Dat komt omdat rijst vaak in ondergelopen velden wordt geteeld, een ideale biotoop voor bacteriën die methaan uitstoten.

