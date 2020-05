Zolang sociale afstand een ding blijft, is rondlopen met vettig haar niet zo'n ramp. Het ideale moment om ons haar te trainen om wat minder snel vies te worden. Maar is het mogelijk om een frisse haardos te krijgen zonder dagelijks met shampoo aan de slag te gaan? Onze redactrice zocht het uit.

Zaterdagavond in week vier van de ophokplicht. Een vriendin heeft een uiterst vermakelijke coronaquiz in elkaar gebokst en we zitten allemaal aan ons scherm gekluisterd. De schiftingsvraag luidt als volgt: 'Hoelang heb ik mijn haar al niet gewassen?' De vraag gaat gepaard met een foto waarop de haardos van de quizmaster te zien is. Het antwoord tart alle verbeelding. Al bijna twee weken lang - dertien dagen en 6 uur om precies te zijn - heeft het haar geen shampoo meer gezien. Neen, ik heb me niet aangesloten bij een virtuele hippiecommune en mijn vriendin is ook niet ondergedoken in een grot zonder water of shampoo. Ze wil gewoon experimenteren met de No Poo-methode. Een wat ongelukkig gekozen naam, want de beweging heeft niets te maken met onze darminhoud, maar alles met je haren wassen zonder shampoo.

Een wat ongelukkig gekozen naam, want de beweging heeft niets te maken met onze darminhoud, maar alles met je haren wassen zonder shampoo.Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen shampoo meer willen gebruiken; van de kostprijs van het goedje tot het redden van het milieu - denk eens aan alle plastic flessen die je kunt besparen. Ook heerst het idee onder de No-Poo-aanhangers dat shampoo niet goed is voor ons haar. Wassen deze mensen hun haar dan helemaal niet meer? Ook hier zijn verschillende antwoorden mogelijk. Sommige aanhangers wassen hun haren enkel nog met water, anderen gebruiken natriumbicarbonaat (baking soda) en azijn of kiezen voor een alternatief zoals aleppozeep, klei, eigeel of conditioner. Het internet staat vol met YouTube-tutorials en die heb ik uiteraard allemaal na elkaar bekeken onder het mom van research. Daarnaast las ik dat de acteur Stephen Fry al acht jaar lang z'n haren niet meer wast met shampoo en dat ook het hele gezin van Dieter Coppens de bus over de haag gooide - niet letterlijk hopelijk, want hij is ambassadeur van Mei Plasticvrij.In een ver verleden, toen de dieren nog spraken en ik nog moest blokken voor examens, probeerde ik de No Poo-methode tweemaal uit. Geen sinecure met mijn fijne, slappe slierten en fragiele tienerego. Beide pogingen liepen met een sisser af en algauw waste ik mijn haar opnieuw om de dag. Wekenlang m'n lokken niet wassen ga ik dus niet meer proberen. Deze keer stel ik een realistisch doel: mijn haar ongeveer één keer per week wassen met een zeer milde shampoo of een shampoo-alternatief. Mijn persoonlijke drijfveren zijn plastic vermijden, minder geld uitgeven, mijn haar wat rust gunnen en ontdekken of minder shampoo ook gunstig kan zijn voor mijn eczeemgevoelige huid.Ik bouw rustig af en probeer zo lang mogelijk mijn haar niet met shampoo te wassen. Zo gezegd, zo gedaan. Week één kunnen we samenvatten als volgt: het ziet er vettig uit, het voelt vettig aan en ... het is gewoon heel erg vettig. Ik ga er geen doekjes om winden. Als je wil afkicken van shampoo zal je door een fase moeten waarin je haren een soort ranzige vetpot zijn. Niets aan te doen. In de douche 'was' ik mijn haar wel nog, maar dan enkel met lauwwarm water en mijn vingers. Om af te sluiten laat ik koud water over m'n hoofd stromen. Dit klinkt voor veel mensen als een nachtmerrie, maar ik vind het persoonlijk best meevallen. Je bent ook meteen écht wakker en zo fris als een hoentje na een koude douche. Voor je lokken is dit sowieso het best, of je nu met shampoo wast of niet, want warm water zet de haarschubben open en koud water laat ze weer sluiten. Het resultaat: glanzende haren. Na die douche mogen m'n lokken drogen in de lucht, want de haardroger laat ik ook aan de haak hangen. Ik probeer niet alleen met m'n tengels van mijn gezicht te blijven, maar ook met de handen uit het haar. Hoe meer ik pruts of krab aan m'n haar en hoofdhuid, hoe vettiger het wordt. Geen gemakkelijke taak, want de hele dag achter een scherm zitten, nodigt uit tot pulken en prutsen. Een losse dot pal op het hoofd of een ingevlochten vlecht bieden soelaas. Deze kapsels zien er best oké uit met vettig haar én je lokken hangen niet in je gezicht, zodat die vingers makkelijker op het klavier blijven tikken. Ik wissel selfies uit met vriendinnen en vraag aan m'n wederhelft of hij vindt dat ik eruitzie als een zwerver. Hij had blijkbaar geen idee hoe vaak ik m'n haar hiervoor waste en had geen flauw benul van de hoeveelheden mascara die ik er pre-corona doorjoeg. Het antwoord is dus: 'Neen, je ziet er goed uit hoor. Is dit een strikvraag?' Slim dat hij extra op z'n hoede is in een periode waarin we samen opgesloten zitten in een kleine ruimte.Na enkele weken training, slaag ik erin m'n haren acht dagen lang niet te wassen met shampoo of een alternatief, en dat zonder eruit te zien als een rondhuppelende frietketel. Kraaknet is m'n haar uiteraard ook niet, maar ik durf me nog vertonen in de bakker om de hoek. Vreemd genoeg worden de haren van mijn froufrou wel heel erg proper onder de waterstraal, maar blijft het vet achteraan m'n hoofd hardnekkig plakken. Uiteindelijk beslis ik om voor de gulden middenweg te kiezen en m'n haren vanaf nu om de vijf à zeven dagen te wassen met een milde shampoo. Voorlopig gebruik ik daarvoor afwisselend 'Nuts about you' van het Belgische merk Cîme, gemaakt van wasnoten, en de paarse shampoo 'Blonde Angel' van Kevin Murphy in de hoop mijn geblondeerde lokken wat minder oranje te doen uitslaan.Hoe zit het met m'n plasticconsumptie? Best oké, aangezien de shampoo van Cîme in een hervulbaar flacon zit en die van Kevin Murphy in een fles gemaakt uit gerecycleerd oceaanplastic. Er ligt alvast een zero waste shampoo bar klaar om mee te experimenteren wanneer deze shampoos op zijn. M'n haardos ziet er op de meeste dagen gezond en volumineus uit, m'n huid heeft geen eczeemaanvallen meer te verduren gekregen en ik heb ook geen roos of andere vervelende kwaaltjes overgehouden aan het experiment. De puntjes van mijn haar smeken wel om een knipbeurt, maar daarvoor moet ik nog even geduld uitoefenen. Af en toe enkele druppeltjes olie door m'n lokken woelen geeft alvast de indruk dat de volledige lengte van m'n haar pico bello in orde is.