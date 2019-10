Kleding minder wassen is beter voor het milieu: hang de vuile was buiten

Negentig procent van de kleren in onze wasmand is nog niet vuil genoeg voor de machine. Wie ze toch wast, vergroot zijn ecologische voetafdruk gevoelig. The next big thing in modeland: je kleren níét wassen. Wij namen - geheel geurtjesvrij - de proef op de som.

Kleding laten verluchten is vaak een goed alternatief voor een wasbeurt © Getty

'Moet je het niet per se wassen? Doe het dan niet. Dat is mijn vuistregel. Ik draag niet elke dag een schone beha. En ik steek niks in de wasmachine gewoon omdat het gedragen is. Ik ben ongelooflijk hygiënisch, maar van wassen ben ik geen fan. En al helemaal niet van de droogkuis.' Aan het woord is modeontwerpster Stella McCartney. Nadat ze fel protesteerde tegen bont, leer en ongezonde lucht, viseert ze nu ook wasmachines. McCartney haalde haar vuistregel bij de klassieke Londense kleermakers op Savile Row, waar ze tijdens haar modestudie in de leer ging. 'Een maatpak wassen, dat doe je niet. Je laat het vuil opdrogen en borstelt het er dan gewoon af', vertelde ze zonder verpinken in hetzelfde interview in de Britse krant The Guardian.

