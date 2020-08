Om de steden af te koelen, hebben we meer groene en blauwe zones nodig. Bomen en water zijn immers effectiever, esthetischer en beter voor het milieu dan airco's. Om plaats te besparen, incorporeren innovatieve architecten de natuur in hun gebouwen. Wij selecteerden enkele indrukwekkende groene projecten.

Je hebt het misschien al gemerkt, maar op zomerdagen kan het in de stad zeven graden (of meer) warmer zijn dan op het platteland. Een van de oplossingen voor dit 'urban heat island'-effect (UHI) is het aanplanten van meer bomen. Dankzij hun schaduw vinden stadsbewoners verkoeling, maar daar stopt het verfrissende effect van bomen niet. Wanneer het heel erg heet is, gaan bomen namelijk water verdampen. Het is hun manier van zweten. Zo verkoelen ze zichzelf én hun omgeving. Een boom kan een koelvermogen opleveren van 8,2 à 10,9 kilowatt per uur, vijf keer meer dan een airco.

Steden ontharden en meer groen aanplanten is dus de way to go, maar bomen kunnen ook deel gaan uitmaken van de moderne architectuur van een stad. Onderstaande projecten tonen dat het mogelijk is.

Bosco Verticale in Milaan © Getty

De verticale bossen van Stefano Boeri

In de Italiaanse stad Milaan vind je wellicht de bekendste groene woontorens: de Bosco Verticale van Stefano Boeri en ingenieursbureau Arup, die in 2014 in gebruik werden genomen. Deze twee wolkenkrabbers, met respectievelijke hoogtes van 111 en 76 meter, liggen ten noordoosten van het stadscentrum in de wijk Porta Nuova, tussen de Via Gaetano de Castillia en de Via Federico Confalonieri. Ze bevatten maar liefst 900 bomen op een terrasoppervlakte van 8.900 m². Inspiratie vond Boeri bij de 14e-eeuwse Torre Guinigi in Lucca, met steeneiken groeiend op het terras bovenaan de toren. Bewoners van de woontorens beweren heel wat vogels en insecten waar te nemen. Het project is dus een geslaagde toevoeging aan de biodiversiteit van de stad.

Het Antwerpse Nieuwe Zuid krijgt binnenkort ook een eigen appartementencomplex van Boeri: Palazzo Verde. Het wordt een van de groenste gebouwen van België. Op de daktuinen en de balkons zal een microbos groeien, dat bestaat uit 86 bomen, 1.000 struiken en 1.200 planten. Samen zullen ze meer dan 5 ton CO2 per jaar zuiveren. De opleverdatum wordt verwacht midden 2021.

One Central Park in Sydney © Getty

Wonen en shoppen in Sydney's One Central Park

In 2014 werkten Ateliers Jean Nouvel en PTW Architects One Central Park in Sysney af. Een park aan de voet van het gebouw kruipt letterlijk naar boven. Je kunt er zowel wonen als shoppen, aangezien zes verdiepingen van het appartementencomplex werden voorzien voor retail. Maar liefst 250 soorten van Australische planten en bloemen begroeien dit indrukwekkende bouwwerk. Bovendien is dit gebouw ook figuurlijk groen, want het verbruikt 25 procent minder energie dan klassieke gebouwen van dit kaliber.

Parkroyal © Getty

Parkroyal © Getty

Op hotel in Parkroyal Collection Pickering

In 2013 zwaaiden de deuren open van het ecohotel Parkroyal in Singapore. Het architectenbureau WOHA Architects heeft met dit hotel een huzarenstuk afgeleverd. Het ontwerp werd geïnspireerd door rijstvelden in terrasvorm en verschillende 'sky gardens' met tropische planten werden aan de façade van het gebouw bevestigd. Zowel de balkons van de publieke ruimtes als van de privékamers van gasten kregen een luxe uitstraling dankzij het groen. Dankzij een slim irrigatiesysteem is het groen op het gebouw zelfvoorzienend. Er wordt gebruikt gemaakt van de hevige regens die in Singapore kunnen plaatsvinden.

Hotel Chicland: met zicht op bomen, bloemen en de zee © Chicland

Chicland © Chicland

Chicland © Chicland

Slapen tussen de bomen en bloesems in het Chicland Hotel

Ook in Vietnam kan je overnachten tussen het groen in de stad. Het Chicland Hotel in Da Nang, een ontwerp van VTN Architects, werd in 2019 afgewerkt. Alle kamers in dit hotel van 21 verdiepingen hoog hebben een eigen tuintje met tropische planten. En alsof dat uitzicht nog niet magisch genoeg is, hebben de hotelgasten met een kamer vooraan ook nog eens zicht op het strand.

De bamboetoren in Parijs

Christian de Portzamparc, de architect met leiding over het regeneratieproject van de Parijse wijk Hauts Malesherbes, gaf carte blanche aan Edouard François voor een sociale woontoren. Hij had in die periode duidelijk een enorme liefde voor bamboe, want - anders dan wat de naam doet vermoeden - het Tower Flower-project staat er van boven tot onder vol mee. Het lichtspel dat je binnenin de appartementen krijgt dankzij de bamboe is betoverend. De architect zag zijn bloempotten als het vervolg van het park rond het gebouw.

De tuin van Eden in Singapore

Eden, het bouwproject van Heatherwick Studio dat dit jaar werd afgewerkt, doet denken aan een wervelkolom. Het is het eerste residentiële project van de studio en meteen een dat hoge ogen gooit. De balkontuinen zorgen niet alleen voor verkoeling en een mooi uitzicht, ze geven de inwoners ook de nodige privacy aangezien inkijk in hun woonkamer wordt belemmerd door het weelderige groen. Het is er kortom luxueus wonen. Op het dakterras krijg je bovendien een prachtig panoramisch uitzicht over Singapore

