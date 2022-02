Voor hun huwelijk dromen de meeste bruiden van een adembenemend mooie en comfortabele trouwjurk. Maar wat als je de bewuste keuze wilt maken om voor een duurzaam exemplaar te gaan? Wij verzamelden tips om de impact van je trouwjurk te beperken tot bewonderende blikken.

Op zoek naar een droomjurk die niet alleen prachtig, maar ook duurzaam is? We hebben goed nieuws: dat is zeker mogelijk en de zoektocht hoeft niet ingewikkeld te zijn. Meer nog, de oplossingen liggen soms vlak voor je neus. We geven toe dat er in ons land momenteel minder opties voorhanden zijn dan in pakweg Nederland of het Verenigd Koninkrijk, maar grenzen oversteken om je droomjurk tegen het lijf te lopen is geen must. Laat je inspireren door deze Belgische diensten, bruiden en makers bij het vinden van jouw ultieme 'groene' witte jurk. Om je alvast wegwijs te maken, sommen we hieronder de opties op.

...

Anne De Geyter is huwelijksfotograaf en richtte samen met Emmy Facchin de duurzame trouwbeurs Robuste op, waarvoor vrouwelijke leveranciers uit de Oost-Vlaamse huwelijkssector de handen in elkaar slaan. Het idee leeft al bijna drie jaar, maar omwille van de pandemie is de beurs zelf al twee keer uitgesteld. Via Instagram delen Anne en Emmy al een voorproefje van het aanbod en hopelijk kan Robuste in de winter van 2022 eindelijk écht doorgaan. 'Er was veel interesse, maar omdat het echt een belevingsconcept is, kon het onmogelijk doorgaan met de coronamaatregelen,' licht de fotografe toe. Anne bokste het concept in elkaar nadat ze in 2018 zelf in het huwelijksbootje stapte. 'Ik heb heel wat huwelijksbeurzen afgeschuimd, maar merkte dat die toch een eerder traditioneel aanbod hebben. Er waren bovendien weinig lokale, duurzame en originele spelers uit de trouwbranche en de setting nodigde niet uit om de persoon achter het bedrijf te leren kennen. Ik ging naar huis met tientallen brochures, maar zonder afspraken. Uiteindelijk heb ik op eigen houtje alles samen gesprokkeld, van m'n jurk tot de catering.'De trouwsector moet meer inzetten op duurzaam, lokaal en uniek, vindt Anne. 'We kunnen niet verwachten dat individuen al deze stappen zelf kunnen zetten. Als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een duurzaam aanbod. Zo geef je koppels de kans om een prachtige bruiloft te organiseren, die strookt met hun persoonlijke waarden. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om alle leveranciers zelf op te snorren. Zo kwam ik op het idee om andere koppels te helpen in hun zoektocht en een trouwbeurs op te richten waar ze vrouwelijke leveranciers uit Oost-Vlaanderen kunnen leren kennen.' Veel mensen dromen van een Pinterest perfect huwelijk, maar we moeten dat idee durven loslaten oppert Anne. 'Het probleem met Pinterest is dat de meeste dingen die erop afgebeeld staan niet Belgisch zijn en dus ook heel moeilijk nagebootst kunnen worden in ons land. Het lijkt soms alsof de wereld tegenwoordig aan onze voeten ligt via het internet. Heel wat spullen zijn slechts één vingerklik van ons verwijderd, maar moeten vervolgens duizenden kilometers reizen. Is dat wel de juiste aanpak? Tijdens de eerste lockdown waren we allemaal bereid om meer lokaal te kopen. We lijken dat al terug vergeten. Ik roep Belgische leveranciers dan ook op om met meer trots te vertellen over wat ze aanbieden. Wie online zoekt, komt namelijk snel bij internationale bedrijven terecht. Logisch ook, zij hebben een groter bereik en meer marketingbudget. Nochtans heeft ons land ook fantastische bloemisten, cateraars en ontwerpers in de aanbieding.' Robuste kiest bewust voor een hyperlokale aanpak. 'Omdat wij zelf van Oost-Vlaanderen zijn en ons netwerk zich hier bevindt, beperken we ons tot leveranciers van eigen streek. We hebben onderling een heel goede band en delen dezelfde waarden. Het zou super zijn als ook in andere provincies gelijkaardige initiatieven opduiken. Ik denk dat mensen aangenaam verrast zullen zijn van het talent in hun eigen omgeving. Een Belgische jurk, bloemen van een veld in de buurt en eten dat geteeld werd door een lokale boer kunnen je huwelijk naar een hoger niveau tillen. Zo wordt jouw trouwfeest veel specialer en persoonlijker dan de inhoud van je mapje op Pinterest.' Iedereen kent de Engelse versregel 'Something old, something new, something borrowed, something blue and a sixpence in her shoe'. Volgens folkloristische traditie is dit wat een bruid nodig heeft voor een succesvol huwelijk. Anno 2022 mag je 'something new' gerust schrappen, want ook met een tweedehands jurk kan je een topdag beleven. 'Tweedehands trouwjurken kunnen de ideale oplossing zijn voor mensen die het jammer vinden om een nieuwe jurk aan te schaffen en die vervolgens maar één keer te dragen.' Aan het woord is modeblogger Paulien Riemis, de bezielster van Something Something, een platform voor tweedehands trouwjurken dat ze overnam van stylist Marieke De Pauw. 'Het duurzame aspect aan tweedehands boeit me en ik kan mijn expertise uit de modesector gebruiken voor de selectie van de jurken en de shoots. Wat me aanspreekt is dat je altijd in contact komt met gelukkige mensen, zowel de bruiden die hun droomjurk kopen als diegenen die hun jurk verkopen en er nog iets aan kunnen verdienen. Een deel van de jurken die ik verkoop zijn overigens nooit gedragen, maar bijvoorbeeld last minute ingeruild door een andere jurk op de grote dag zelf. Bij deze exemplaren is het extra jammer dat ze in een kast stof liggen te vergaren.' Bij Something Something kan je terecht voor jurken in verschillende prijscategorieën, variërend van honderd tot drieduizend euro. Toekomstige bruiden kunnen op de website of sociale media van het platform het aanbod bekijken en als de stijl hen aanspreekt een afspraak boeken in de showroom in Antwerpen. 'De ervaring van het passen is vergelijkbaar met die van een conventionele bruidsboetiek', vertelt Paulien. 'Je kunt familie of vriendinnen meenemen en er samen een gezellige uitstap van maken.' Een extra voordeel aan tweedehands, is dat bruiden geen maanden hoeven te wachten. 'Ze kunnen de jurk meteen meenemen na het kiezen. Ik krijg dus ook wel eens mails van mensen die hun gading niet vonden in conventionele winkels of te laat waren om daar hun bestelling te plaatsen en blij zijn dat ze bij Something Something sneller geholpen kunnen worden.' Paulien is intussen een jaar bezig met het platform. 'Ik weet intussen vrij goed wat er aanslaat en ga actief op zoek naar variatie in de maten die ik aanbied. Het is een leuke uitdaging om een mooie selectie te verzamelen en toekomstige bruiden te tonen dat preloved even geslaagd kan zijn. Daarvoor zijn de gestylde shoots ideaal. Ik krijg soms ook mails van mensen die niet doorhebben dat het om tweedehands jurken gaat, maar puur op basis van de stijl bij me aankloppen.'Ook Ruth Vanderfaeillie biedt met haar vzw Real Brides tweedehands trouwjurken aan. 'Ik heb mijn twee passies kunnen combineren', vertelt ze. 'Ik heb altijd genoten van vrijwilligerswerk en droomde ervan om m'n eigen vzw op te richten. Daarnaast heb ik een passie voor bruidsmode.' Real Brides is dus niet louter een bruidswinkel omdat er ook een sociaal luik aan verbonden is. Wie een jurk bij de vzw koopt, doneert zestig procent van de winst aan een goed doel dat zicht inzet voor vrouwenrechten, zoals Moeders voor Moeders en Think Pink. Welk goed doel het is, wordt gekozen door de donateur van de jurk.'Zowel bruiden als winkels en ontwerpers kunnen jurken doneren aan Real Brides,' licht Ruth toe. 'Het aanbod is dus een mix tussen tweedehands en stock. Zo hebben we bijvoorbeeld een exclusieve deal met MRFG uit Antwerpen.''Het passen van de jurken gebeurt in de showroom van Real Brides in Boom. Katia van Atelier Kanape, die samen met mij Real Brides runt, is aanwezig bij het passen en kan meteen tips geven over welke jurken goed zitten en welke aanpassingen er mogelijk zijn. We bieden een volledige service aan, waarbij Katia zorgt voor de retouches na aankoop. Er staat geen limiet op de tijd die bruiden mogen besteden aan het passen van de jurken. Ze mogen er ook zoveel passen als ze willen,' klinkt het. Waarom mensen aankloppen bij Real Brides? 'Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor een tweedehandsjurk, maar de combinatie van de scherpe prijs, het sociale aspect en het ecologische luik spreekt heel wat bruiden aan. Bij ons betaal je een fractie van de prijs van een outfit uit een conventionele bruidsshop. Toch is de prijs vaak niet het belangrijkste voor onze klanten. De meeste geven aan dat ze echt bewust kiezen voor een duurzame optie. De tijdsgeest is er nu ook echt rijp voor. Er is steeds meer interesse in zowel het doneren van een jurk als het kopen van een tweedehands exemplaar. Dat doet me veel plezier: mensen denken dieper na over hun consumptiegedrag.' Joke De Bondt trouwt komende zomer in een jurk die ze bij Real Brides vond. 'Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn trouw een duurzame jurk wilde dragen. Toen ik bij Ruth en Katia van Real Brides terechtkwam was ik heel aangenaam verrast door het uitgebreide aanbod. Tijdens mijn zoektocht naar een duurzame optie heb ik ook overwogen om een jurk te huren, maar dat bleek voor mijn situatie niet ideaal en ook heel duur. In België heb je nog niet zoveel opties als je tweedehandsjurken wil passen. Gelukkig was Real Brides echt een perfecte match voor mij. Van de goede doelen, tot de warme ontvangst en de retouches van Katia: alles klopte voor mij. Wat mij betreft zouden er nog zo'n concepten mogen opgericht worden in ons land. Het is een hele zoektocht als je als koppel een duurzaam huwelijk wil organiseren. Er is al wat meer bewustwording dan vroeger, maar toch weten veel mensen niet dat je ook op vlak van de ringen en bloemen bewustere keuzes kunt maken. Zelf vond ik het een leuke zoektocht, maar wat meer zichtbaarheid voor duurzame initiatieven is zeker welkom.' Ook Jellinde Vandezande trouwt volgende zomer in een jurk van Real Brides. 'Een trouwjurk is een heel dure aankoop om maar één keer te dragen. Ik wilde een duurzamere optie en ben zo terechtgekomen bij Real Brides. Op de site had ik nog niet meteen een jurk in mijn stijl gevonden, maar in de showroom zelf waren er echt prachtige jurken om te passen. Ik nam m'n mama en zussen mee en we werden heel goed ontvangen door Ruth en Katia. Het was super ongedwongen, ik voelde me niet verplicht om een jurk te kopen en ik werd heel goed begeleid in het passen.'Dat je niet in alle bruidswinkels die ons land rijk is kunt gaan passen als je een duurzame jurk wil vindt Jellinde niet erg. 'Dat zou me keuzestress geven. Het aanbod bij Real Brides was groot genoeg, maar ook niet té groot. Voor ik bij Real Brides langsging overwoog ik om een simpele witte jurk te kopen bij een gewone winkel, zodat ik het erna nog kon dragen. Voor mij was het dus al een grote stap om échte trouwjurken te passen. Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het gedaan heb, want ik heb nu een jurk waar ik heel gelukkig mee ben en de reacties van mijn zussen en mama toen ik mijn jurk aantrok spraken ook boekdelen', lacht ze. 'Dat zestig procent van de prijs naar een goed doel gaat was voor mij een grote meerwaarde. Het gaf me een heel fijn gevoel om naar buiten te wandelen met het besef dat ik niet alleen een jurk had gevonden, maar ook een goed doel had gesteund. Ik overweeg ook om na mijn huwelijk de jurk opnieuw te doneren aan Real Brides, zodat er nog iemand gelukkig mee gemaakt kan worden.' Ook op de grote dag zelf willen Jellinde en haar partner een kleine ecologische voetafdruk nalaten. 'We trouwen in Antwerpen, in Parkspoor Noord, op vijf minuten wandelen van onze woning. Naar het stadhuis gaan we met de fiets. Dat onze gasten ook met het openbaar vervoer kunnen komen als ze dat willen is belangrijk voor ons.'Soms hangt jouw droomjurk al in de kast van je ouderlijke huis. Katja Geerts ontdekte jaren geleden dat de trouwjurk van haar moeder haar perfect zat en besliste om het kleed te sparen voor haar eigen huwelijk. 'Toen ik de jurk ging ophalen bij m'n moeder thuis was ze erg ontroerd. Ze drukte me op het hart dat ik me zeker niet verplicht moest voelen om haar jurk te dragen, maar ik was er zelf helemaal van overtuigd. Ik vond het niet alleen een mooi idee, maar de jurk was ook echt m'n ding.' Omdat er een paar vlekken opzaten, liet Katja de jurk door ontwerpster Anita Evenpoel retoucheren. 'De jurk kon niet gedeconstrueerd worden, maar met een nieuwe onderjurk en kleine aanpassingen om de vlekken te verdoezelen kon ik hem gewoon zo dragen.' De reacties op de jurk waren heel positief. 'Niet iedereen had door dat het een jurk van veertig jaar geleden was. Door de bohemien stijl voelt hij niet gedateerd aan. Met een nieuwe onderjurk die wat meer bloot toont, krijgt de jurk ook een moderne toets.' Dat Katja koos voor een jurk met een verleden sluit aan bij haar persoonlijke waarden. 'In m'n dagelijks leven probeer ik ook zo bewust mogelijk te leven. Ik eet voornamelijk plantaardig, koop alleen maar iets nieuws als ik het echt nodig heb en enkel bij kledingwinkels zoals Supergoods of Host, die duurzame merken aanbieden. Ik laat ook veel herstellen, zodat m'n spullen langer kunnen leven. Ik vind het een mooi idee dat je je kunt uitdrukken met kleding, maar ik probeer daar een balans in te vinden en het wat los te laten dat kleding je identiteit bepaalt.' Elisabeth Van Lierop, auteur van 'Planteneters', koopt enkel tweedehands kleding, heel af en toe aangevuld met nieuwe, duurzame stuks. Voor haar trouwfeest leende ze een jurk van een vriendin. Het is de ideale oplossing voor bruiden die geen al te grote sentimentele waarde hechten aan wat ze aantrekken op hun trouwdag. Duurzamer kan haast niet. 'Ik was hoogzwanger van Iggy, m'n tweede kindje, en wist dat een dure trouwjurk kopen geen optie was', vertelt Elisabeth. 'Mijn buik groeide elke dag. Tijs, mijn man, was de avond voor onze trouw een wasmand vol kleedjes gaan halen bij een vriendin. Ook m'n buurvrouw en een andere vriendin boden hun zwangerschapskleedjes aan om uit te kiezen. De ochtend zelf heb ik uiteindelijk pas mijn keuze gemaakt. Het werd een rood exemplaar.' Ook een nieuwe jurk kan een duurzame optie zijn, maar wat voor de bruidegom een evidentie is, ligt lastiger voor een bruid. Een kostuum kan je zonder problemen vaker aantrekken, maar in een witte bruidsjurk ga je doorgaans niet naar een doodgewoon feestje, laat staan naar het huwelijk van iemand anders. Toch valt ook daar een mouw aan te passen. En dat mag je letterlijk nemen. Door enkele slimme keuzes tijdens het ontwerpproces kan je jouw bruidsjurk ook na je eigen heuglijke dag nog aantrekken. De Gentse ontwerpster Eva Janssens maakt deze aanpak mogelijk. 'Ik vind het een gek idee om zoveel geld uit te geven aan een outfit die na één keer dragen vervolgens in de kast stof ligt te vergaren. Het is bovendien ook oneerbiedig dat een ontwerp waar zoveel werk en liefde in is gestopt niet vaker gedragen wordt.' De ontwerpster nodigt haar klanten uit om buiten de lijntjes te kleuren. 'Niet iedereen denkt aan het begin van het proces na over de toekomst van de bruidslook, maar ik breng dit altijd ter sprake. Wanneer ik uitleg dat het mogelijk is om iets te creëren waar ze ook na hun huwelijk nog plezier aan hebben, staan veel bruiden daarvoor open. Ik zie het als mijn taak om hen warm te maken voor dit idee. Mijn nieuwe collectie heet 'ensemble' en vertrekt vanuit het mix en match principe, zodat het gemakkelijker is om de stuks nog door te dragen. Een huwelijk gaat over het samenkomen en samenzijn van twee mensen die elkaar graag zien. Vandaar ook het idee om de aparte stuks uit de collectie samen te brengen volgens de smaak en wensen van de bruid.' 'Ik neem graag genoeg tijd om de bruid beter te leren kennen. Door gezellig te babbelen over wie ze is, hoe het feest eruit zal zien en wat voor koppel ze vormt met haar partner kan ik mijn creativiteit laten stromen.' Starten doet de ontwerpster vanuit haar collecties, maar hoe het eindresultaat eruitziet, hangt af van wie er voor haar staat. 'De bruiden zijn mijn muzen. Ik vind het leuk om iets unieks voor hen te maken. Het is vaak moeilijk voor een bruid om haar droomjurk te visualiseren, maar door te babbelen en uit te proberen, vinden we samen welke combinatie haar hart sneller doet slaan.' Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is ook de kwaliteit van de stoffen. 'Ik ben een telg uit een stoffenfamilie. Het familiebedrijf gaat terug tot 1919 en heeft altijd ingezet op kwaliteit uit Italië. Mijn liefde voor mooie, goede stoffen is me dus met paplepel ingegeven. Tegenwoordig is kwaliteit moeilijk te vinden, maar ik wil mijn familiegeschiedenis niet verloochenen en wil ook het beste aanbieden aan mijn bruiden.' De ontwerpster legt uit dat er verschillende manieren zijn om na je huwelijk nog plezier te hebben van je outfit. Hoe een bruid dat invult is heel persoonlijk. 'De gouden regel is dat je altijd trouw moet blijven aan je persoonlijke stijl', licht ze toe. 'Het mag wat feestelijker dan gewoonlijk, maar zorg er zeker voor dat het niet aanvoelt als verkleedkleding. Kies vervolgens ook voor kwalitatieve materialen die lang meegaan. Als je je jurk wilt kleuren achteraf, vraag je best na welke stoffen daar het best geschikt voor zijn. Of waarom niet gaan voor een minder klassieke look? Wit hoeft niet voor iedereen. Een trouwjurk kan ook opvallen in een andere kleur, zoals flessengroen, zachtroze, dieprood of blauw. Als je toch liefst in het wit trouwt, kijk dan kritisch naar de tint, want niet elk wit is even flatterend. Denk tijdens het ontwerpproces in laagjes, zodat je de stuks gemakkelijk apart kunt dragen achteraf. Of waarom geen broek of broekpak proberen?' Gwen Lemey klopte voor haar bruidslook aan bij Eva Janssens omdat ze een lokale ontwerpster zocht die heel persoonlijk te werk gaat. 'Ik woon en werk in Gent en wilde voor mijn huwelijk met zoveel mogelijk lokale dienstverleners werken. Na online research kwam ik op de site van Eva Janssens terecht. Haar stijl sprak me meteen aan. Ook het idee dat ik kon kiezen voor een outfit die erna niet in m'n kledingkast zou verdwijnen was voor mij een meerwaarde.' 'Het proces verliep heel vlot en natuurlijk. Eva voelde goed aan in welke richting ik wilde gaan. In de showroom viel m'n oog meteen op een volumineuze kanten rok met een luxueus gevoel. Vanuit dit stuk hebben we de look verder samengesteld. Een wollen trui en een zijden top met laag uitgesneden rug maakten het af. Ook zorgde Eva ervoor dat ik de juiste tint wit koos, door verschillende opties tegen m'n huid te leggen en te tonen welk effect dit gaf. Het aantrekken van mijn outfit op mijn huwelijksdag was echt fenomenaal. Het was een prachtige dag en een mooie, persoonlijke outfit helpt om het beste in jezelf naar boven te halen. Mensen zeiden me ook dat ik straalde. Ze surften meteen naar de website van Eva,' lacht Gwen. 'Ook voor de ringen en de bloemen hebben we lokale ondernemers gevonden. Het plaatje klopte helemaal.' Dat Gwen nog kan nagenieten van haar outfit vindt ze heel fijn. 'Het bovenstukje met de trui heb ik al gecombineerd met een geklede broek. Door deze kleding aan te trekken, word ik meteen terug gekatapulteerd naar m'n huwelijksdag. Ook de rok ga ik nog dragen, maar omdat die feestelijker is, zal dat niet voor een gewoon restaurantbezoek zijn. Er kleeft emotie aan deze kleding. Het zou zonde zijn om daar niet af en toe naar terug te kunnen grijpen.''Ik vond het belangrijk dat ik mijn bruidsoutfit nog kon dragen op andere gelegenheden', vertelt ook Valérie Filliers. 'Ik had op voorhand een bepaalde stijl in gedachten: ik wilde iets simpel, zonder frulletjes.' Op aanraden van Eva Janssens koos Valerie voor twee aparte stuks in zijde. 'Het is een mooie, kwalitatieve stof die gemakkelijk geverfd kan worden.' De textielverf kocht Valerie bij De Gouden Pluim. 'Het verven was een beetje stressvol, want ik had op voorhand geen idee hoe je kleding verft. De uitleg die ik kreeg was gelukkig heel helder en het resultaat is goed gelukt. Ik heb gekozen voor geel, omdat dat niet zo'n groot verschil is met wit en dus minder risico's inhoudt. Op een later moment kan ik de rok ook nog steeds donkerder verven. Eva heeft de rok vervolgens nog wat korter gemaakt. Ik heb hem al gedragen op de trouw van mijn zus. De reacties waren positief, maar mensen gaven toe dat ze op voorhand hun hart vasthielden', lacht Valerie. 'Sommige mensen vreesden dat ik m'n trouwoutfit ging verpesten, maar gelukkig kwam het helemaal goed. Je trouwdag gaat zo snel voorbij, dus het is een mooi idee dat je er nog langer van kunt genieten.' Kunstenares Catharina Dhaen week voor haar jurk af van het klassieke plaatje en koos een prachtige blauwe tint voor haar speciale dag. 'Ik had al van Eva Janssens gehoord voor ik mijn zoektocht startte. Ze is een echt begrip in Gent omwille van haar ambacht en persoonlijke aanpak. Dat was precies wat ik zocht. Als je zelf kunst maakt, is het extra leuk om voor je trouwlook te kunnen samenwerken met iemand die veel aandacht besteedt aan de materiaalkeuze, kleuren en structuren en in dialoog gaat met haar klanten. Ik vond de aanpak van Eva heel vergelijkbaar met hoe ik aan een schilderij werk.' Voor haar rok koos Catharina een leuk extraatje. 'Een rok moet voor mij zakken hebben, dus waarom dan mijn trouwrok niet?', klinkt het. 'Ik wilde de look kunnen doordagen na m'n trouw en dat is het makkelijkst als je een outfit in verschillende delen hebt. Als je alle onderdelen samenvoegt zien ze eruit als een trouwlook, maar apart kan ik ze ook voor andere gelegenheden nog dragen. Eva zorgde ook voor een extra boord stof zodat ik aanpassingen kan laten doen mocht m'n maat veranderen.'Ook Catharina zal de outfit vooral voor speciale gelegenheden bovenhalen. 'Er zijn zoveel bijzondere momenten in een mensenleven waar dit soort outfit geschikt voor is. Omdat ik veel respect heb voor Eva's ambacht ga ik heel goed zorg dragen voor de stuks. We hebben ook nagedacht over de tijdloosheid van de outfit. Over tien jaar wil ik er nog even veel plezier aan beleven.' 'Het maakproces was heel aangenaam. Er zit een groot stuk van Eva in de outfit, maar ook een groot stuk van mij. Dat ik mijn eigen visie kon leggen in de look vind ik echt fijn. Over elk detail werd nagedacht, tot de knoopjes toe. Voor het bovenstuk hebben we gewerkt met Spaans kant. Mijn mama is ook getrouwd in een kanten bovenstuk, maar heeft haar trouwkleed weggeschonken aan iemand met minder middelen. Op deze manier heb ik ook een link met haar trouwjurk, wat zorgt voor een extra betekenislaag.' Ook voor de accessoires shopte Catharina lokaal. 'De sjaal die ik droeg is een creatie van textielontwerpster en goede vriendin Mathilde Vandenbussche. Ik had letterlijk de warmte van een vriendin rond mijn schouders op m'n trouwdag. Het is ook een leuke herinnering aan m'n huwelijk en ik heb de sjaal al vaak gedragen.' De ringen zijn een ontwerp van Anna Rosa Moschouti en de lingerie onder de outfit is van Ophelia Lingerie. 'Omringd zijn door lokaal talent en vrienden is een prachtige ervaring op je huwelijk. Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats.' De textielsector heeft een grote impact op het klimaat. Het Europese Milieuagentschap berekende dat textiel de vierde grootste vervuiler is. Gelukkig zijn er ontwerpers die zich bewust zijn van dit probleem en alternatieven aanbieden. Ineke Van Den Broeck, een van de leveranciers van de duurzame trouwbeurs Robuste, is zo'n bewuste ontwerpster. Met Mmoi geeft ze bruiden de kans om naar het altaar te schrijden in een schitterende outfit gemaakt van duurzame stoffen. 'Ik maak al een tijdje bruidsmode en vond het altijd spijtig dat mensen iets lieten maken om vervolgens maar één keer te dragen. Daarom zet ik in op een meer duurzame aanpak. Daar horen ook natuurlijke en duurzame materialen bij. Die vul ik aan met Kringwinkelgelukjes en overstock. Hoe minder stof er verspild wordt, hoe beter. Ik heb ook al bruiden gehad die de jurk van hun moeder meebrachten om te verwerken in een nieuwe look. Vaak zijn dat jurken uit de jaren tachtig, wat handig is omwille van het volume. Het is mooi om die erfstukken een nieuw leven te geven. Ik experimenteer ook met natuurlijke verftechnieken, om ook daar de impact zo klein mogelijk te houden.' Volgens Ineke zijn er ook steeds meer bruiden die expliciet op zoek zijn naar een duurzame jurk. 'Er is meer bewustzijn rond het onecologische karakter van mode. De trouwsector kan nog veel duurzamer, maar het is mooi om te zien dat zowel vraag als aanbod in stijgende lijn zijn.'Ineke is fan van slow fashion en biedt bruiden ook altijd de kans om een outfit te kiezen die ze later nog kunnen verder dragen. 'Dat gebeurt altijd in dialoog met de bruid. Het is een kwestie van vertrouwen. Ik maak een hele persoonlijke outfit, op het lichaam van de bruid. Net door die nauwe samenwerking komen we tot een outfit die ze echt zal koesteren.' Yasmine is vegan en wil een zo bewust mogelijke levensstijl nastreven, binnen de mate van het mogelijke. 'Ook op vlak van kleding maak ik liefst duurzame, bewuste keuzes', vertelt ze. 'Voor onze dagelijkse kleding kiezen m'n partner en ik liefst voor tweedehands vondsten of stuks uit duurzame winkels.'Een ander aspect uit het leven van Yasmine dat meespeelde in de zoektocht naar de ideale trouwoutfit is haar beroep als filmmaker. 'Ik wilde de kans grijpen om de outfit ook te zien als een creatieve uitlaatklep. Ik ging dus op zoek naar iemand bij wie beide opties aanwezig waren: duurzaam en ruimte voor creatieve input. Zo kwam ik na een zoektocht op Instagram, via het profiel van de trouwbeurs Robuste, bij Ineke van Mmoi terecht. We zijn nu volop bezig met beslissen wat het zal worden. Het zal waarschijnlijk een combinatie van verschillende stoffen worden, duurzame materialen en recuperatiestoffen die een tweede leven krijgen. Ik heb ook de trouwjurk van m'n moeder om eventueel stukjes uit te gebruiken.''Duurzame keuzes maken brengt je naar interessante plekken en boeiende mensen', stelt Yasmine. 'Ik vind het helemaal geen beperking, maar eerder een verruiming van de creativiteit. Het is interessant om je hersenen eens op een andere manier te gebruiken. Door iets te kiezen waar je zelf volledig achterstaat kom je uit bij iets authentiek en persoonlijk.' Lies droomde niet van een klassieke bruidsjurk met lange sluier. 'Ik ben huwelijksfotograaf en heb dus kunnen zien hoe het er bij andere bruiden aan toegaat. Ik wil me vrij kunnen bewegen, dus verkies ik een simpelere look. Omdat ik specifiek op zoek ging naar een ecologische optie ben ik bij Ineke van Mmoi terechtgekomen. Ik heb haar gevraagd om iets te ontwerpen dat ik later ook nog kan dragen. Uiteindelijk wordt het een look in kant en linnen. De outfit zal uit drie stuks bestaan. Het wordt een rode broek met een wit topje en een wit kanten T-shirt met knoopjes dat ik in twee richtingen kan dragen.' Het is belangrijk om je goed te voelen op je eigen trouw en voor Lies betekent dat dus kiezen voor een broek. 'Een witte jurk zou meteen vuil worden aangezien we op een weide gaan trouwen. Nu ben ik er zeker van dat ik me goed ga kunnen amuseren zonder me zorgen te maken over m'n outfit.' Om het helemaal af te maken gaan Lies en haar partner voor vegan foodtrucks, gehuurd materiaal en duurzame versiering. 'We gaan kruiden op tafel plaatsen. Conventionele bloemen moeten vaak van heel ver komen, met het vliegtuig. Dat past niet binnen ons concept.' Als cadeautje krijgen de gasten zaadbommen mee naar huis, zo kunnen ze ook later nog nagenieten van wat ongetwijfeld een onvergetelijk feest zal worden.