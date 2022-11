Weekend tipt: 10 magische lichtfestivals

Er is er eentje voor sprookjesfanaten, voor liefhebbers van kerst of kunst en zelfs voor de diehard-Harry Potter-fan… Allemaal lichtjes! Deze tien magische lichtfestivals brengen dit najaar licht in de duisternis.

Wie het licht opzoekt, vindt dat dit najaar langs maar liefst tien lichtfestivals dichtbij huis. Van Antwerpen tot Brugge, Brussel tot Amsterdam: eens de avond valt, kun je er de magie van het licht meemaken.

Antwerpen: De Grote Schijn

Lichtzoekers met een flexibele agenda kunnen nog snel even De Grote Schijn in Provinciaal Groendomein Rivierenhof meepikken. Volg het lichtpad door het donker voor een zinnenprikkelende tocht van geuren, geluiden en technologie. Het lichtfestival doet het licht uit op zondag 20 november om 23 uur.

© De Grote Schijn

Mechelen: Giant bugs and those that eat them

Niet ZOO Antwerpen komt deze winter na zonsondergang tot leven, wel ZOO Planckendael. Gigantische insecten en insecteneters doen het park oplichten tijdens het tweede van een wellicht langere reeks lichtfestivals in de dierentuin. Geen dinosaurussen deze keer, wel een al even indrukwekkende lichtbelevenis voor iedereen. Zo kan je er door een bijenkorf wandelen of tussen de poten van een megaspin… Van 2 december tot en met 15 januari.

Sint-Pieters-Leeuw: Harry Potter – The Forbidden Forest Experience

Laat je onderdompelen in de wereld van Harry Potter die voor de gelegenheid bestaat uit, jawel: honderden fabuleuze lichtjes. Het avonturenbos ligt ditmaal in en om kasteel Groenenberg in Sint-Pieter-Leeuw. Diep in het bos, langs een verlicht pad, kun je Hippogriefen, Centauren, Eenhoorns, Delfstoffers tegen het lijf lopen. Er is uiteraard ook een themadorp met al even sprookjesachtig eten en drinken, en een souvenirwinkel. Nog tot en met 5 februari.

© Harry Potter – A Forbidden Forest Experience

Groot-Bijgaarden: Lightopia

Het internationale lichtfestival Lightopia stak het kanaal over naar het Kasteel van Groot-Bijgaarden. Volg de feeëriek route twee kilometer lang langs duizenden kleurrijke lantaarns, 3D-projecties, interactieve installaties en een indrukwekkende watershow. In de serres van het kasteel kan je ook gezellig neerstrijken voor een drankje. Van 18 november tot en met 8 januari.

Meise: WinterFloridylle

WinterFloridylle is een drieënhalve kilometer lange (kind­ en rolstoelvriendelijke) wandeling langs twintig lichtinstallaties in Plantentuin Meise. De wonderlijke plantenwereld transformeert in een magische plek met muziek, speciaal gecomponeerd voor de tuin. In het Winterdorp kun je intussen terecht voor een warm drankje. Van 22 december tot en met 8 januari.

© WinterFloridylle

Leuven: Lichtparcours (un)Holy Light

(un)Holy Light blijft ver weg van het bombastische spektakel van sommige andere lichtfestivals. De intieme lichtkunst van internationale topkunstenaars verlicht langs het parcours vijf Leuvense kapellen en kerken. Maak een wandeling of fietstocht langs prachtige lichtkunstwerken op iconische locaties zoals de Sint-Michielskerk en Sint-Jacobskerk. Van 10 tot en met 18 december.

Terhulpen: Lanterna Magica

Op het kasteeldomein van Solvay wordt deze winter magie gecreëerd met Lanterna Magica. Twee kilometer aan fonkelende lantaarns toveren de plek om in een groot lichtgevend sprookjesparadijs. De meer dan 20.000 lichtjes lokken mysterieuze boswezens uit hun schuilplaats die je de weg wijzen naar spectaculaire lichtkunstwerken. Nog tot en met 11 december.

© Festival Lanterna Magica

Genk: Winterlicht

Bokrijk gaat dit jaar voor energiezuinige verlichting en toch kan je er een fonkelend feest meemaken tijdens Winterlicht. Denk: licht- en vuurkunst, theater- en circusvoorstellingen en artisanale demonstraties. Intussen wordt het openluchtmuseum ook nog ‘ns sfeervol verlicht door zuinige maar spectaculaire licht- en vuurinstallaties. Van 26 december tot en met 30 december.

Brugge: Wintergloed

Ook dit jaar kun je in Brugge naar Wintergloed. Bovenop een kerstmarkt, winterbar en schaatsbaan wordt er deze keer ook een Lichtbelevingswandeling georganiseerd. Het parcours voert je langs acht lichtkunstwerken op bekende en minder bekende plekken in de historische binnenstad. Daarnaast steelt ook de alomtegenwoordige kerst- en winterdecoratie de show met meer dan 500 versierde kerstbomen. Van 25 november tot 8 januari.

Amsterdam: Light Festival

Het Amsterdamse centrum staat deze winter eveneens in het teken van lichtkunst. De elfde editie ‘Image Beyond’ brengt 20 werken langs de grachten, op de gevels en boven het water. Kijk door het licht en laat je fantasie de vrije loop. Wat zie je? Praten we met lampen? Hebben we alleen nog virtuele bruggen? Stroomt het water omhoog? Ga mee op reis en beleef het zelf! Je kunt de 6,5 kilometer van Amsterdam Light Festival wandelen, fietsen en zelfs afvaren, zelfstandig of met gids. Van 1 december tot en met 22 januari.