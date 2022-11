Bingen en wegwezen: op trip langs de locaties van 12 populaire series

Op zoek naar reisinspiratie? Dan zit je goed voor je tv. Het V.K. uit The Crown, Toronto in The Handmaid’s Tale of het Sicilië van The White Lotus… Binge doorheen de lange winteravonden en ontdek ineens de locaties van deze series én je volgende vakantie.

The Crown: van Londen tot Mustique (of is het Malaga?)

Een serie over het Britse koningshuis heeft de authentieke settings voor het oprapen, zou je denken. Al neemt The Crown ook daar al wel eens een loopje met de werkelijkheid. Zo werd in het eerste seizoen de begrafenis van Winston Churchill in Saint Paul’s Cathedral gefilmd in… Winchester Cathedral in Hampshire. Het graafschap aan de zuidkust van Engeland gaat wel vaker door voor een andere locatie. Als Prinses Margarets The Glen in Zuid-Schotland aandoet, zien we eigenlijk Rhinefield House Hotel in Brockenhurst – Hampshire. Ook verre bestemmingen liggen plots in de U.K. Het Witte Huis? Hylands House in Chelmsford. Een tripje naar het Caribische eiland Mustique? Gedraaid in Zuid-Spanje. Almeria en Malaga waren in seizoen vier trouwens ook stand-in voor Australië, waar Charles en Diana in 1983 op rondreis waren. In datzelfde seizoen mocht Manchester doorgaan voor New York, een bezoek aan Moskou filmden ze in Rotherham.

Old Royal Naval College, Greenwich © Getty

Mix & match

De residenties van de familie zijn ook niet wat ze lijken. Voor Marlborough House van Queen Mary werd Hatfield House in Hertfordshire gebruikt. Charles’ Highgrove wordt gespeeld door Somerley House in Ringwood, prinses Anne’s Gatcombe Park door Wrotham Park Barnet. De scènes in Windsor Castle gaan meestal door in Belvoir Castle in Lincolnshire maar vanaf seizoen 4 werd dat ingeruild voor Burghley House in Stamford. Net als in de vorige seizoenen wordt Balmoral voornamelijk gefilmd in Ardverikie House in de buurt van Inverness. Buckingham Palace wordt vertegenwoordigd door verschillende landgoederen plus een grote set. De binnenkant: Waddesdon Manor in Aylesbury, Wrotham Park in Barnet en Lancaster House in Pall Mall. Het Old Royal Naval College in Greenwich poseert voor de buitenopnamen.

The Crown, Netflix (seizoen 5).

Royal Crescent in Bath © Getty

Bridgerton: regency-core in Bath, Yorkshire en Londen

Hoewel pre-regency, keert de bekende rij 18de-eeuwse huizen van The Royal Crescent in Bath regelmatig terug als locatie in de serie. Je kan er ook logeren, in The Royal Crescent Hotel & Spa. De Bath Assembly Rooms vormen, samen met het Holbourne Museum, dan weer het huis van Lady Danbury. Maar de serie recycleert ook gretig settings van andere kostuumdrama’s. Zo hebben Old Royal Naval College in Greenwich en Wrotham Park ervaring als Buckingham Palace in The Crown. Feesten doen de Bridgertons in Hatfield House, jawel: Queen Mary’s residentie in dezelfde Netflix-serie en figurant in onder meer Rebecca, Enola Holmes, The Favourite, twee Lara Croft-films en Tim Burtone Batman. Voor het bal in Vauxhall Pleasure Gardens in Londen trok de crew naar Stowe Park in Buckinghamshire.

Ranger’s House, Greenwich Park © Getty

Plaats in de herberg

Het fictieve huis van de familie Bridgerton staat op Grosvenor Square in Mayfair maar werd vereeuwigd in Ranger’s House aan de rand van Greenwich Park. De Duke of Hastings woont dan weer in een mix van Castle Howard in Yorkshire en Syon House in West-Londen. Slapen als de Duke en Duchess kan zeker, namelijk in de herberg waar Daphne en Simon stoppen na hun huwelijk. In de echte wereld is dit het Tudor-landhuis Dorney Court in (opnieuw) Buckinghamshire. De Gale Cottage op het domein is te huur via Airbnb.

Bridgerton, Netflix (seizoen drie is bevestigd).

Johnson street, Victoria, British Columbia, Canada. © Getty

The Handmaid’s Tale: in Toronto en… Toronto

Het decor van Gilead bestaat grotendeels uit Toronto en twee kleinere steden in Ontario. De Waterford-mansion is een herenhuis van rode baksteen aan Aberdeen Avenue in Hamilton. De verwoeste straten van Chicago? Barton Street East, Hamilton. De wandelingen van Offred langs de half afgebroken Saint James Baptist Church in Jackson Street werden eveneens in dit stadje gefilmd. De straten rond het huis liggen echter in Cambridge, met de winkels aan Main Street en de rivier in Mill Race Park. Ook de gevels van Toronto figureren als Gilead-woningen. De kerk van Saint Aidan bij Lake Ontario dient als centrum waar Handmaids worden opgeleid. Maar wanneer tante Lydia er van haar pensioen geniet, shift de locatie naar de bib van het Wycliffe College.

Wycliffe College, University of Toronto © Getty

Buiten Gilead

Maar Toronto is ook… Toronto. Het International Tribunal for War Crimes in de serie lijkt bijvoorbeeld wel heel hard op het Fort York Visitor Centre. In het vierde en vijfde seizoen wordt de hoofdstad van Ontario nog belangrijker dankzij de wijk waar Gilead-vluchtelingen zich vestigen – in real life de St. Lawrence-buurt. Zo kon je June spotten in Queen Street West en hield Serena er het verkeer op met een baby in de armen. Maar ook het oude stadhuis, het marktplein en de hoofdstraat van voorstad Newmarket werden gebruikt in meerdere scènes.

The Handmaid’s Tale, Disney+ (seizoen 5)

Four Seasons Resort Maui – Wailea © Getty

The White Lotus: resorthoppen tussen Hawaï en Taormina

Het eerste seizoen speelde zich noodgedwongen – want: pandemie – volledig af in het gelijknamige luxeresort op Hawaï. Locatie van dienst: Four Seasons Resort Maui in Wailea, met 380 kamers en suites, drie zwembaden, en evenveel restaurants, drie golfbanen, een spa en een museum op een domein van en 15 hectare. De strandscènes werden gedraaid op het aanpalende Wailea Beach. Voor een nachtje in dit exotische paradijs tel je al gauw een klein fortuin neer.

Teatro Greco & Giardini Naxos, Taormina © Getty

Het beste van Sicilië

Deze maand kwam er een vervolg op de serie, waarin de cast gelukkig al wel eens buiten de hotelmuren mocht – nu op Sicilië. De meeste scènes spelen zich af in San Domenico Palace, opnieuw een fancy Four Seasons-hotel, met een illuster verleden als klooster en high society-hotel. Samen met Taormina en de Ionische Zee kaapt de plek hier de hoofdrol weg maar er zijn ook bijrollen voor het stadje Noto met z’n barokke piazza, kathedraal en het Palazzo Ducezio, én de populaire Siciliaanse badplaats Cefalù.

The White Lotus, Streamz

One World Trade Center © Getty

Succession: on a roll met de Roys

De intriges binnen de familie Roy ontplooien zich grotendeels in New York. Dutten op een van de settings kan meteen geregeld worden. Zo werd er gefilmd in The Pierre, Sheraton New York Times Square Hotel, Mandarin Oriental, Marriott Marquis en The Plaza. Ook het CBS Broadcast Center, de Cooper Union Foundation Building en The Shed in Hudson Yards Chelsea zijn makkelijk af te vinken. Logans herenhuis is grotendeels studiowerk. De ingang is echter de lobby van de American Irish Historical Society op Fifth die uitkijkt op The Met en Central Park. De kantoren van Waystar Royco zitten in het One World Trade Center (blok 4 en 7) met topzicht over Manhattan.

Villa Cetinale in 1991 © Getty

Jetsetten in Tuscany

De Roys hebben zoals elke rijke New Yorker een pied à terre in de Hamptons, meer bepaald East Hampton, waar Beyoncé en Jay-Z mingelen met Steven Spielberg. En in seizoen drie trekt de voltallige familie naar de Toscaanse Villa Cetinale. Het 17de-eeuwse pand met dertien slaapkamers, een privékapel en uitgestrekte tuinen ligt in het kleine stadje Sovicille en ís ook voor niet-Roys te huur… Daarnaast werd er gefilmd in de Val d’Orcia in het zuiden. Shiv en Tom dobberen er rond in kuuroord Bagno Vignoni en dineren met de broers bij La Terrazza Del Chiostro in Pienza. Ook Villa La Foce, een kuuroord in Chianciano Terme, komt in beeld. Verder zijn er shots van Montalcino, Argiano en Cortona.

Val d’Orcia, Bagno Vignoni, Toscane © Getty

Succession, Streamz (vierde seizoen bevestigd)

Squid Game: stadsspel in Seoul

Het ligt voor de hand dat het eiland/de spellocatie uit de reeks niet echt bestaat. Die sets werden opgetrokken, en weer afgebroken, in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon. Een deel van de thuisscènes met de deelnemers werd echter wel op locatie gefilmd, in en rond Seoul. Hoofdpersonage Gi-hun komt uit Ssangmun-dong, waar we hem op de Baegun-markt zien, en bij het viskraam op Samyang-ro 154-gil. Op Uicheon-ro 39-gil komt hij Il-nam (a.k.a. nummer 001) tegen terwijl hij soju drinkt bij de winkel op nr 11. Het lunapark waar hij een verjaardagscadeau voor zijn dochter wil scoren is speelhal Pokopang in Chang-dong.

Namsam Park & Tower, Seoul © Getty

Follow the money

In het centrum van de stad ligt de Sangbong Intercity Bus Terminal, waar hij in aflevering 1 een gokje doet bij de paardenraces. Na zijn eerste bezoek aan het eiland wordt hij gedropt bij Namsan Park, waar je in de verte de Namsan Tower kunt zien, de radiomast uit de jaren 70. We krijgen ook een glimp van het rijke Seoul te zien. Het spel met de mysterieuze man vindt plaats in het chique Gangnam-district, bij Yangjae Citizen’s Forest Station. De onthulling aan het einde van de serie werd gefilmd in de IFC Mall in het financiële district Yeoui-dong.

Squid Game, Netflix.

Tropisch regenwoud, Byron Bay, Australië. © Getty

Nine Perfect Strangers in Cabrillo, Byron Bay

Het mysterieuze wellness-retreat Tranquillum House mag dan volgens het verhaal in ‘Cabrillo, California’ liggen, de serie werd helemaal opgenomen in Byron Bay. De plannen lagen nochtans anders, maar corona en een overwegend Australische cast wijzigden het draaiboek. Tranquillum House werd ook grotendeels gefilmd in een bestaande spa, Soma in Ewingsdale, met wat minder controversiële behandelingen. De 22 hectare tropisch woud ogen in het echt wel net zo spectaculair als op het scherm. De flashbacks werden buiten het domein gefilmd, in Sydney en de stad Ballina – opnieuw in New South Wales – waar ook waterval Killen Falls een rolletje kreeg.

Nine Perfect Strangers, Amazon Prime

Kaufmann House, Palm Springs © Getty

Don’t Worry Darling, Palm Springs is altijd een goed idee

Niet alleen over de sfeer op de set van Olivia Wilde’s viel wel wat te berichten. De setting zelf is ook de moeite. Voor het Californië van de jaren vijftig trok de crew naar Palm Springs, de woestijnoase met mid-century modern architectuur te midden van bergen en palmbomen. Alleen al dát is de trip meer dan waard. Het huis van hoofdpersonage Frank (Chris Pine), is Kaufmann House, het beroemde ontwerp van Richard Neutra uit 1946. In 2008 werd het door Christie’s geveild als kunstwerk voor 25 miljoen dollar.

Nog meer namedropping

Het stulpje van Jack en Alice is wat bescheidener maar de Canyon View Estates uit de sixties zijn al even beroemd. De huizen van architecten Dan Palmer en William Krisel liggen in South Palm Springs, vlakbij de prachtige hiking trails. De futuristische town hall op East Tahquitz Canyon Way van de Zwitserse architect Albert Frey komt eveneens in beeld, alsook zijn gebouw van Palm Springs Bureau of Tourism – aanvankelijk een benzinestation voor Esso. Het koepelvormige huis uit de bergscène in de Mojave-woestijn werd in 1968 bedacht door architect Harold James Bissner Jr.

Don’t Worry Darling, HBO Max of in de bioscoop

Gressoney-La-Trinité, Italiaalse alpen © Getty

House of Gucci: Italiaanse piekmomentjes

Ideaal voor wie een skivakantie plant in de Italiaanse Alpen: het moorddrama van regisseur Ridley Scott, gebaseerd op het boek The House of Gucci. Verschillende scènes werden natuurlijk opgenomen in Rome. Maurizio en Patrizia trouwen in de Santa Maria in Portico-kerk en flaneren over de via Condotti. Uiteraard komen ook Milaans Quadrilatero della Moda en Galleria Vittorio Emanuele II in beeld. Maurizio’s vader woont in Villa Necchi Campiglio aan de Via Mozart, dat je trouwens kan bezoeken.

Meer of berg?

En voor 140.000 euro per week kan je de 16e-eeuwse Villa Balbiano aan het Comomeer huren waar het koppel ook nog neerstrijkt. Maar de echte sterren van de film zijn de Italiaanse Alpen. Niet Sankt Moritz maar Gressoney-Saint-Jean en Gressoney-La-Trinité stelen de show omwille van hun ouderwetse charme én puike pistes die de Italiaanse skiënde beau monde aantrekken.

House of Gucci, Prime Video

Vancouver Island, British Columbia, Canada © Getty

Maid: run richting Vancouver

Stephanie Lands memoires die voor verstrooiing zorgen in de nogal onzekere winter van 2021 speelden zich af in de staat Washington. De serie ging echter de Canadese grens over naar Vancouver. Afgezien van een paar opnamen in Montana, is de serie bijna volledig opgenomen in British Columbia. Veel scènes tonen het centrum van Victoria: Gladstone Avenue, de farmers market waar de moeder van Alex een kraampje runt en The Swan (alias: The Guild), de pub waar Sean werkt.

Airbnb

De veerboot naar Fisher Island vertrekt volgens het verhaal in Sydney – in realiteit Swartz Bay Ferry Terminal. De weg ernaartoe is Patricia Bay Highway, waar Alex een ongeval heeft, en wat verderop Sidney Pier waar ze afspreekt met Regina. Het chique Marina Restaurant vind je aan Beach Drive in Oak Bay. Regina’s spectaculaire huis staat dan weer op Ten Mile Point, Cadboro Bay. En het appartement met geweldig uitzicht waar het verjaardagsfeestje van Maddie de mist in gaat? Dat is Tideview Cabin op South Beach, te huur op Airbnb.

Maid, Netflix.

Place de l’Estrapade, Parijs © Getty

Emily in Paris: postkaart-Frankrijk

Deze guilty pleasure draait helemaal rond, jawel: Parijs. Het gebouw waar Emily en Gabriel een flat huren, vind je aan de rue des Fossés Saint-Jacques bij de Place de l’Estrapade (het plein met de fontein). Op nr 16 zit La Boulangerie Moderne, op nr 19 Café de la Nouvelle Mairie. Gabriel’s restaurant is in werkelijkheid Terra Nera, de Italiaanse bistro op nr 18. Emily’s werkplek Savoir en Bistro Valois zitten dan weer op place de Valois in de buurt van het Louvre. In seizoen een zien we Emily ook nog in Palais Garnier, Musée des Arts Forains, tweesterrenresto Le Grand Véfour en op de Pont Alexandre III. Ze organiseert een modeshow in la Monnaie de Paris (seizoen 1) en in Spiegelzaal in het Palais de Versailles (seizoen 2).

Terra Nera restaurant, Parijs © Getty

Douliou Douliou Saint-Tropez

Picknick op Père Lachaise, peinzen op Pont Neuf, Franse cinema bij Le Champo en shoppen bij La Samaritaine: geen set-designer die op kan tegen het pittoreske decor van Parijs. Of Frankrijk. Zoals huis van Camille in de Loire-vallei: Le Château de Sonnay, een wijngoed net buiten Tours. In het tweede seizoen bevestigt Emily (opnieuw) alle clichés en trekt ze richting Rivièra, met als locaties: het station van Villefranche-sur-Mer en Grand Hôtel du Cap-Ferrat. Ook Paloma Beach vind je terug in Cap-Ferrat. De kapel is dan weer de Chapelle Saint-Pierre aan de haven van Villefranche. En logischerwijze moet Emily ook nog even langs Grasse en Saint-Tropez, inclusief de jachthaven en restaurant Sénéquier…

North Fambridge © Getty

The Essex Serpent: victoriaanse roadtrip

Het Victoriaanse Aldwinter (en het mythische monster – of toch niet?) mag dan fake zijn, de Blackwater-moerassen in de buurt van Colchester zijn helemaal echt. Het fictieve dorp uit The Essex Serpent is een collage van verschillende locaties in Essex, zoals Alresford, Brightlingsea, North Fambridge en Maldon. Uitvalsbasis was Maldon met z’n 19de-eeuwse Promenade Park, historische stadscentrum en de kerk van pastor Will Ransome. Onder meer Silver Street, The Moot Hall, het Blue Boar Hotel en Hythe Quay zijn er belangrijke locaties. Het dorp North Fambridge leende z’n traditionele huisjes aan de serie, Tollesbury de uitgestrekte vlakte. Op het eiland Mersea werd er gefilmd in High Street en het Cudmore Grove-natuurreservaat – het decor voor de klifscène met hoofdrolspelers Claire Danes en Tom Hiddleston. Ook Alresford Creek en Abberton Reservoir schitteren in de landschapsshots.

Gordon Square in Bloomsbury, London © Getty

London calling

Op zoek naar locaties in Londen? De binnenkant van Cora’s huis in het centrum is helaas helemaal nep – zoals bijna alle interieurs in de serie. Wel echt én te bezoeken zijn Bloomsbury’s Gordon Square, het Natural History Museum en St John’s Smith Square. Of The Old Operating Theatre Museum: de plek waar Luke een hartoperatie uitvoert.

The Old Operating Theatre, Londen © Getty

The Essex Serpent, AppleTV