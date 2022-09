Fashion & Sustainability Walk getest: hoe duurzaam is de Antwerpse modescene?

Het MoMu zwaait binnenkort opnieuw de deuren open, maar ook in de straten van het Antwerpse modekwartier komen modefans aan hun trekken. De gesmaakte MoMu Fashion Walk kreeg er namelijk een zusje bij: de Fashion & Sustainability Walk. Wij testten de wandeling uit.

In de gietende regen troepen we samen bij het – voorlopig nog gesloten – ModeMuseum in Antwerpen. Het is het startpunt van de gloednieuwe mode- en duurzaamheidswandeling die het museum organiseert. Om gids Elisabeth goed te verstaan, kruipen we allemaal wat dichter bij elkaar.

Na een korte introductie rond de Antwerpse en Belgische modescene en de term ‘duurzaam’ beginnen we aan onze wandeling in het modekwartier. ‘Geen zorgen, het is geen interactieve tour, maar vragen stellen tussendoor is wel zeer welkom. Spreek me gerust aan voor meer informatie,’ klinkt het bij Elisabeth, die gewapend met haar iPad vol beeldmateriaal het voortouw neemt. De paraplu’s worden opengeklapt en in troep volgen we haar we naar de eerste halte van de tour.

Informeren, niet dicteren

De Fashion & Sustainability Walk is geen tour langs shopadresjes om te tonen waar je overal duurzame mode kunt kopen. Daar bestaan immers al goed georganiseerde wandelingen voor, zoals die van B.Right. Wel vermeldt de gids tijdens de wandeling Belgische modemerken en initiatieven die duurzaamheidsprincipes hanteren. Smartphones worden dus bovengehaald voor kiekjes van winkelgevels en het noteren van interessante merken.

MoMu Fashion & Sustainability Walk

In plaats van te dicteren waar je wat moet kopen, leert de wandeling welke duurzame technieken en systemen er bestaan en waarop te letten als je bewust met mode wil omspringen. Daarvoor duikt onze gids ook in de geschiedenis, want duurzame mode is geen nieuw concept. Denk maar aan de manier waarop er met textiel en kleding werd omgegaan tijdens de wereldoorlogen, omwille van schaarste. Weinig stof gebruiken en kleding herstellen was toen heel normaal.

De groep deelnemers waar wij bij aansluiten bestaat uit mensen van verschillende generaties, met elk hun eigen visie op duurzaamheid en mode. Het valt op hoe de kennis rond textiel bewerken en herstellen de voorbije decennia in het verdomhoekje is geduwd. ‘Wij kregen nog naailes, de meisjes althans, maar mijn kinderen en kleinkinderen hebben dit niet geleerd op school’, klinkt het bij een van de deelnemers. Niet dat iedereen z’n eigen kleren moet kunnen naaien, maar onze groep is het erover eens dat basiskennis over hoe kleding gemaakt wordt, zorgt voor meer respect voor materialen en textielwerkers. Tijdens het wandelen naar de volgende stop voeren we geanimeerde gesprekken met elkaar over wat duurzaamheid voor ons betekent. Zo leren we niet alleen van de gids, maar ook van elkaar.

De verschillende gezichten van duurzaamheid

MoMu zat voor het uitwerken van deze gegidste wandeling samen met Jasmien Wynants, duurzame mode-expert en coauteur van Close The Loop, de tool voor circulaire mode. Al jaren begeleidt ze Belgische modemerken die bewust, circulair en duurzaam willen werken. Jasmien is dus goed op de hoogte van wat er nodig is om de mode te verduurzamen en van het reilen en zeilen in de Belgische modesector. Haar expertise, gecombineerd met archiefbeelden van het MoMu en een enthousiaste en goed geïnformeerde gids, zorgt voor een boeiende, leerrijke tour.

MoMu Fashion & Sustainability Walk

Van herstellen, upcycling en tweedehands tot recyclage, kleding koesteren en lokale maakateliers: heel wat thema’s komen aan bod tijdens de tour en vertellen een hoopgevend verhaal. Hoewel er uiteraard aan enkele basisprincipes moet voldaan worden en greenwashing een reëel gevaar is, toont de tour ook aan dat duurzaamheid diverse invullingen kent. Voor heel wat merken en makers is het veel meer dan een hype en wordt er geïnvesteerd in onderzoek naar de beste aanpak.

De Antwerpse modescene bestaat al uit heel wat interessante merken, bedrijven, kennisinstellingen en makers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Door te horen wat er al gedaan wordt door Belgische modemakers en hoe we als consument ons steentje kunnen bijdragen, gaan we naar huis met een positief gevoel. Geen overbodige luxe in tijden waarin onzekerheid en angst de nieuwskaternen overheersen.