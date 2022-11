Weekend tipt: volg de Sensorial Walking Track, voor een zintuiglijke wandelervaring

We lopen hier niet alleen rond… Het project ‘Nizhónígo Yííkado – We Walk in Beauty’ toont hoe we als mens steeds verbonden zijn met onze omgeving. Naast poëzie, fotografie en talks staat er met de Sensorial Walking Track ook een zintuiglijk ervaringsparcours op het programma.

Achter ‘Nizhónígo Yííkado’ zit een multidisciplinaire groep van Native Americans, kunstenaars, artiesten, performers en onderzoekers. Uitgangspunt: mensen en niet-mensen leven samen in circulaire onderlinge verbondenheid.

Twee expo’s

Tussen 18 november en 17 december 2022 presenteren ze hun project in een reeks evenementen op meerdere locaties in Brussel, Gent en Antwerpen. Deze geven een beeld van de vele manieren waarop mensen in het heden en verleden omgaan met hun omgeving en tonen ook mogelijke toekomsten. Een tweede expo, ‘Pluriversal Worlds in a Grain of Sand’, bij Zebra in Gent (8 -18 december) breidt het project uit naar de hele wereld, met kunstenaars uit Afrika, Azië, Native America en Europa. Op 23 november is er in Brussel een begeleide walk door het ervaringsparcours dat focust op ons wandelen.

Sensorial Walking Track

Anatomisch zien voeten er overal hetzelfde uit maar de relatie met die voeten en schoeisel varieert sterk, afhankelijk van de omgeving, de lokale materialen en de levensomstandigheden. De Sensorial Walking Track is een samenwerking van kunstenaars en wetenschappers uit de Four Corners-regio (VS) en België. Wetenschap, kunst en design lopen er door mekaar, van traditionele vaardigheden tot nieuwe technologie.

Je loopt de route – van oost naar zuid, west naar noord – op katoenen sokken, onder begeleiding van ontwerpers Crystal Littleben, Ben Bellorado, Catherine Willems en Brent Toadlena. Onderweg wordt je eigen loopje geprojecteerd en je teenkracht gemeten met een speciaal apparaat. Voorbij de heilige bergen kom je op de koude mat van het Noorden terecht waar je via eeuwenoud schoeisel meer te weten komt over verleden, heden en toekomst.