Exit through the gift shop: tien unieke museumshops

Het laatste weekend van november is het internationale Museum Shop Sunday. Elke rechtgeaarde museumshop heeft vandaag dan ook meer in huis dan een stel magneten en een rek postkaarten. Deze tien musea curreren hun winkelwaar haast even goed als hun collecties zelf.

Ook als het geen Museum Shop Sunday is, zijn deze tien museumshops absoluut de moeite. Sla ze op voor je volgende trip of – hoera voor het wereldwijde web – bezoek ze gewoon online. Al mis je dan wel een stuk van de ervaring, natuurlijk.

FOMU, Antwerpen

Het Antwerpse fotomuseum FOMU maakt alvast een feestje van Museum Shop Sunday, met een kortingsactie en een boeklancering. Wie tussen 24 en 27 november vijftig euro of meer uitgeeft in de FOMU shop of online, krijgt 15 procent korting. Op 24 november stelt Youqine Lefèvre er bovendien haar nieuwe boek ‘The Land of Promises’ voor. Dat haalde de shortlist voor de Paris Photo – Aperture PhotoBook Awards (categorie Eerste PhotoBook). Maar je vindt er uiteraard nog veel meer… Van (foto)boeken en Lomo-camera’s tot knutselstuff, spelletjes en zelfs sokken voor het goede doel.

The Land of Promises ©Youqine Lefèvre

Victoria and Albert Museum, Londen

Het Victoria and Albert Museum in Londen is wereldberoemd voor zijn immense mode- en designcollectie. Die overspant wel vijfduizend jaar aan menselijke creativiteit. Architectenbureau Friend and Company ontwierp in 2018 een museumshop die daar niet voor moet onderdoen. In de open paviljoenen van sparrenhout, glas en staal, vind je kunstige objecten en prints geïnspireerd op lopende tentoonstellingen. Je bladert er door boeken over grote modehuizen en bewondert exclusieve V&A-juwelen, keramiek, tassen en mode van opkomend talent.

Main Shop V&A© Ed Reeve / Friend and Company

Louisiana Museum of Modern Art, Kopenhagen

Na een bezoek aan de museumshop van het Louisiana Museum of Modern Art wandel je buiten met hoogstaand Scandinavisch design. Je vindt er trendy keramiek, kwalitatief speelgoed, kleding van Deense ontwerpers en zelfs meubelen ontworpen in samenwerking met Ferm LIVING. De museumwinkel werd in 2016 uitgeroepen tot de beste ter wereld door de Leading Cultural Destination Awards. Ze prezen het inspirerende interieur en het assortiment ‘dat het coole en gezellige van Scandinavië combineert’.

Louisiana Museumshop© Visit Northsealand

Middelheim museum, Antwerpen

Bezoek de shop van het Middelheim museum in Antwerpen alleen al om het bijzondere interieurontwerp door architectenbureau aNNo. Multiplex planken werden samengebonden met infoposters en affiches van Antwerpse culturele evenementen. Die stapelbare blokken ondersteunen nu de toog en planken in de winkel, van vloer tot plafond. Kunstliefhebbers vinden in de museumshop boeken en artsy objecten, maar ook honing uit de bijenkasten in het park. Of duurzame producten zoals upcycled tassen gemaakt uit een kunstwerk van Anne-Mie Van Kerckhoven. Voor de kinderen zijn er leuke doe-boeken met allerlei creatieve activiteiten.

Museumshop Middelheim kasteel© Ans Brys / Middelheim Museum

Walker Art Center, Minneapolis

De Walker Shop is een geslaagde weerspiegeling van het bijhorende museum voor hedendaagse kunst, Walker Art Center. De museumwinkel heeft een uitstekende collectie koffietafelboeken, naast een gevarieerde collectie aan sieraden. Je vindt er ook leuke cadeaus voor kinderen, design keukengerei (met eeuwige favoriet Alessi), interieuritems en artsy objecten van kunstenaars uit Minnesota. Vlij je neer in de gezellige zithoek om in een boek te bladeren terwijl je uitblaast van een intens museumbezoek.

Walker Shop© Walker Shop on Facebook

Musée Picasso, Parijs

In het Picasso Museum in Parijs vind je een museumshop die alle obligatoire Picasso-souvenirs verkoopt. Spaar echter je centen voor de Librarie Boutique wat verderop Rue de Thorigny. Deze gezellige concept store bevindt zich in een typisch Parijs’ appartement met hoge witte muren en houten vloeren. De drie smaakvolle ruimtes zijn volgestouwd met alles wat Picasso ademt… Een fijne selectie aan boeken en magazines, interieurobjecten, keukengerei, schrijfgerief of speelgoed. En natuurlijk alles met matrozenstreepjes, een grote gemene deler wanneer we denken aan Parijs of aan de kunstenaar.

Librarie-boutique Picasso© Yann Audino / Musée National Picasso-Paris

Museum of Arts and Design, New York

Aan het Museum of Arts and Design (MAD) in New York hangt een voortreffelijke museumwinkel vast. The store at MAD wil een brug slaan tussen bezoekers en kunstenaars met een gevarieerde selectie handmade items. Het middelpunt van de winkel is de exclusieve collectie juwelen in samenwerking met ambachtelijke juweliers. Je vindt er ook handgemaakte tassen, sjaals, tafelgerei, schrijfgerief en allerlei verrassende interieurobjecten.

The Store Museum of Art and Design© The Store at Mad

Miho Museum, Kyoto

In de drie museumshops van het Miho Museum in Kyoto vind je allerlei schatten. Het assortiment is geïnspireerd door de collecties Japanse kunst en oude kunst uit landen als Egypte, China en Griekenland. Het museum werd ontworpen door architect I.M. Pei, die eerder al het Louvre onder handen nam. Je snuistert in de warme houten shopinterieurs tussen kunst- en architectuurboeken. Of scoor er Japans aardewerk, glaswerk en zelfs flessen van de eigen Miho Museum wijn.

Miho Museum Shop© Miho Museum

KMSKA, Antwerpen

De KMSKA Museum Shop wil een beleving aanbieden die in het verlengde ligt van het pas geopende museum zelf. In de shop vind je naast de obligate kaartjes, pins, magneten, boeken en catalogi bijvoorbeeld ook kimono’s van Essentiel. Kunstenaar Christophe Coppens maakte speciaal voor de shop enkele accessoires en multiples. Deze zijn geïnspireerd op de installaties en sculpturen van het kinderparcours dat hij voor het KMSKA creëerde. Er is ook een koffiecorner waar je Antwerpse specialiteiten geserveerd krijgt in kopjes van Ann Demeulemeester aan een Vincent van Duysen-tafeltje, op een Muller Van Severen-stoel.

Christophe Coppens voor KMSKA Museum Shop

National Museum of Qatar, Qatar

De organische architectuur van de shop in het Nationaal museum van Qatar? Die is gebaseerd op de bekende Dahl Al Misfir (of Cave of Light). In werkelijkheid zijn deze indrukwekkende, grotachtige wanden van architect Koichi Takada gemaakt uit tienduizenden houten latjes. Het museum werkt samen met lokale artiesten en designers voor exclusieve geschenken, geïnspireerd door kunst en de cultuur van Qatar.