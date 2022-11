Tien warme dranken om de winter door te komen

Op temperatuur komen met iets warms: het hoort even hard bij de winter als kerstmuzak en dennengeur. Het hoeft – gelukkig – niet altijd glühwein te zijn. In Europa heeft elk land wel een favoriet. Zo heb jij nu de keuze uit deze tien winterse warme dranken…

Een glühwein is natuurlijk de klassieker op kerstmarkten. Er zijn echter nog heel wat warme dranken die je voor sfeer en gezelligheid zorgen. Tien recepten, voor na die lange winterwandeling, natte fietsrit door de stad of na een lange dag stilzitten achter je computer.

Anijsmelk© Denise Nijmeijer

Amsterdam: anijsmelk

Winterborrelen? Dat doe je met een van de typische Hollandse warme dranken. Anijsmelk is lekker nostalgisch en extra lekker met een scheut pastis.

Glühbier© Alan Levin, CC-BY-SA 2.0

Keulen: glühbier

In Keulen houden ze van een goed gesprek met een Kölsch. In de winter wordt dat warm glühbier. Een welkome variatie op de traditionele Duitse glühwein.

Koffie met advocaat© iStockphoto

Rotterdam: Hollandse koffie

Nog een klassieker bij onze noorderburen: Hollandse koffie. Deze variant op Irish coffee ruilt de whiskey in voor een scheut advocaat.

Bicerin© iStockphoto

Turijn: bicerin

Turijn is de Italiaanse chocoladestad. De warme drank bij uitstek is dan ook bicerin, een mix van koffie, chocolade, slagroom en siroop. Het originele recept is het familiegeheim van café Al Bicerin, dat het uitvond in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Spaanse chocolademelk© iStockphoto

Madrid: warme chocolademelk

De Spaanse warme chocolademelk is dikker en zwaarder dan de onze. In de meeste recepten wordt immers een mix van bloem gebruikt om hem te laten indikken en je moet ‘m ook drie keer aan de kook brengen. De chocolademelk drink je met suiker en een portie Churros of Roscon.

Eggnogg© iStockphoto

Stockholm: eggnogg

Bij het Zweedse Fika hoort een kopje koffie en gebak. Wil je iets stevigers? Dan is eggnog een aanrader, een cocktail op basis van melk, cognac en eigeel.

Deense Glögg© iStockphoto

Kopenhagen: Deense glögg

Glögg is een winterdrank op basis van warme rode wijn, cognac, kruidnagel, kaneel en rozijnen die weken lang in de rum hebben liggen weken. Glögg werd eigenlijk naar Denemarken geïmporteerd vanuit Zweden na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel verschillende variaties van Glögg: met cognac, brandewijn, porto, schnaps of vodka. De basis is altijd rode wijn.

Gekruide appelcider© iStockphoto

Londen: gekruide appelcider

Londen heeft geweldige cocktailbars maar deze klassieker geldt als het drankje om je op te warmen als het koud is buiten: warme cider of apfelglühwein.

Cafe latte© iStockphoto

Parijs: café latte

Parijs heeft de café au lait ingeruild voor de echte cafe latte, gemaakt volgens een zeer nauwkeurig proces. Een goede (dubbeld) espresso als basis, melk opgewarmd met stoom en een delicate schuimlaag, geserveerd in een groot glas.

Irish Coffee© iStockphoto

Dublin: Irish coffee

Winter in Dublin is mooi en een heerlijke Irish coffee is de perfecte manier om je op te warmen als het er koud is. De klassieker gaat al lang mee en op 25 januari wordt er zelfs de Nationale Dag van de Ierse Koffie gevierd.