Party fever: spetterende feestlooks voor een fonkelend eindejaar

Een blik op de etalages volstaat, en je wéét: bling is back. Wij winkelden ons een migraine aan spetterende feestlooks vol glitters, pailletten en kleurrijke hoogglans… Barbie-core, Space Age, Kate Moss-style of glamrock 2.0 à la Harry Styles? Als het maar knalt!

Feesten mocht vorig jaar nog maar heel voorzichtig. Het leek daarom nog wat te vroeg om (letterlijk of figuurlijk) alles uit de kast te halen. De knaldrang lijkt pas dit eindejaar goed door te dringen, en doet een stevig inhaalmanoeuvre. We feesten als vlucht- of tegenreactie in een klimaat van oorlog, crisis en onzekerheid. Wat de feestlooks betreft, lijken designers daarbij een allergie te hebben ontwikkeld voor alles wat zelfs maar een beetje naar bescheidenheid ruikt.

Victoria De Angelis van Maneskin & Harry Styles © Getty

Wat zou Kate doen?

Het zijn vaak ook nostalgische looks, die teruggrijpen naar legendarische feestjes – toen alles beter leek. Nineties club-esthetiek, Space Age, Austin Powers: je hebt het maar te kiezen. Of glamrock 2.0, met dank aan Måneskin en Harry Styles in jumpsuit. Het mag trouwens ook weer sexy. Kijk maar naar de lingerie-geïnspireerde partyoutfits van Bella Hadid en Kendall Jenner, die teruggrijpen naar de grunge-sexy van 1993-Kate Moss.

Kate Moss anno 1993 © Getty

Stardust en pailletten

Wil je liever niet halfnaakt tussen je nonkels aan de feestdis verschijnen dan is een slipdress, goudkleurige broek of glimmende croptop een goed alternatief. In somptueus satijn, dik fluweel, kunstig jacquard of met zorgvuldig opgenaaide lovertjes, want naast feestkoorts zijn het ook de mooie texturen en materialen die de overdaad zo aantrekkelijk maken. Omhels dus gerust je innerlijke Ziggy Stardust dit eindejaar, met deze 10 ideeën voor spetterende feestlooks.

Barbie-core

En jawel, de TikTok-trend heeft zich opgewerkt tot populaire partyplunje. Het mag dan ook niet verwonderen, Babs is immers dol op tule, veren, glitters en pailletten. Haar lievelingskleur? Het al even hippe knalroze. Ga ervoor!

Top AJE, € 335. Rok Alice + Olivia, € 395. Jurk &Other Stories, € 299. Top Staud, € 260 – rok, € 340.

Space Age

Pure sixties-nostalgie. Ontwerpers halen hiervoor rechtstreeks de mosterd bij de futuristische Space Age-collecties van Paco Rabanne en Andrè Courrèges. Zo’n maliënkolder van lovertjes gílt gewoon knaldrang, maar een paar zilverkleurige knielaarzen doet ook al veel.

Jurk Alice + Olivia, € 610 – Monki, € 30. Laarzen Arket, € 299. Top Rotate via debijenkorf.be, € 100. Broek Essentiel Antwerp, € 265.

Groene kerst

Als rustgevende tint die verwijst naar de natuur, is het logisch dat groen een momentje heeft. Ook daar waar je het minder zou verwachten, in het departement feesten en fuiven, in alle nuances. Al is groen natuurlijk ook de kerstkleur bij uitstek. Combineren met rood op eigen risico…

(v.l.n.r.) Top Ganni via debijenkorf.be, € 295. Jurk Pull&Bear via Zalando, € 39,99. Top Edited, € 49,90. Jurk Selected via Juttu, € 99,99. (onder) Broek FRNCH via Juttu, € 85. Slipdress Reformation, € 410. Rok Guess, € 120. Jurk Stine Goya, € 400.

Kop tot teen

Met het oog op een dansmarathon is de verleiding is groot om je best zittende sneakers aan te trekken. Verknal het nu niet en profiteer van de gelegenheid om je tot in de puntjes op te kleden – zoals mensen dat voor 2020 ook wel ‘ns deden.

Laars Steve Madden, € 139,99. Slingback Morobé, € 590. Platform Unisa, € 169,90. Slip-on JW Anderson, € 550. Sandaal Ayde, € 275.

Top!

Flaterende kleur, een tikje glans: dit is het multifunctionele feestitem. Bij je partypants of -rok zorgt de croptop voor een elegant silhouet. Maar je draagt hem even goed onder een blazer of bij je jeans op dagen dat er geen vuurwerk wordt afgeschoten.

Nanushka, € 345. JDYRuby via Zalando, € 26,99. Reformation, € 210.

Versiertruc

Niets makkelijker dan een paar uit de kluiten gewassen oorhangers die elke kerstboom vol jaloezie doen omkijken. Minimale moeite, maximaal effect, zeker als je de avond voornamelijk met de benen onder tafel doorbrengt.

Anissa Kermiche, € 200. (boven) Rosantica, € 245,79. – Zadig&Voltaire via Zalando, € 129,95. (onder) Line Vanden Bogaerde, € 235 – Cult Gaia, € 288.

Orange is the new black

Sinds Kate Moss begin jaren negentig de onderjurk tot partydress verhief, is het stuk nooit meer uit de feestafdeling verdwenen. Al zijn er variaties, dit jaar in een stralend knaldrangwaardig oranje.

Samsøe & Samsøe, € 359,95 – AJE, € 445 – Vero Moda, € 50,99 – Victoria Beckham, € 990.

Zwart is altijd goed

Ons motto was jarenlang: zwart is altijd goed, zowel op trouwfeesten als begrafenissen. En ook op recepties of vernissages viel je niet uit de toon. Dat kan helaas anders uitdraaien, nu elk feestje oplicht als een discobal. Het goede nieuws: met een ruche of wat pluche kom je er toch – min of meer – mee weg.

Blazer Alexander McQueen, € 3490. Jurk 16Arlington, € 1250 – Rixo, € 350. Onder: Staud, € 455 – The Attico, € 1470.

Royal Blue

Blauw oogt altijd een beetje chic, in veel culturen was het dan ook lang een statussymbool. Combineer met al even glamoureuze stoffen en je bent de koning van het feest – denk: Elvis Presley, vintage Beatles of Rolling Stones. Groovy baby!

Jurk Silvian Heach, € 95. Blazer Yas, € 99,99 – Colourful Rebel, € 129,95. Rok Vila, € 157. Broek Arket, € 129.

Let it glow

Satijn is feestelijk, sexy en voelt aangenaam om je lijf, als een set dure lakens. De zachte glow geeft bovendien extra cachet aan alle kleuren. Integreer dus zeker wat satijnglans in je feestlook en glim als de mooiste kerstbal in de boom!