Propere pakjes: pop-ups en tips voor de beste duurzame cadeaus

Duurzame cadeaus maken de wereld een stukje mooier terwijl je niet met lege handen hoeft aan te komen. The gift that keeps on giving: deze pop-ups, merken en initiatieven maken er hun motto van.

Voor het shoppen van duurzame cadeaus is het aanbod allang niet meer beperkt tot een (RIP) Rode Kruis-sticker of zielige sleutelhanger. Vandaag pak je uit met een artisanaal tapijt, heerlijke alpaca plaid, clean beauty of propere koffie. Zelfs aan je feestoutfit en inpakpapier wordt gedacht. Heb je daarna nog wat namen af te vinken op de kerstlijst, dan zijn er nog de eindejaarspop-ups waar je lekker verantwoord je centen kan spenderen.

Koosjere cadeaus

Met een blik op deze spullen wordt het moeilijk om géén duurzame cadeaus onder je boom te deponeren. Als je ze tenminste niet gewoon voor jezelf wil houden. Enkele ideetjes.

Mooie wereld

Nomad Objects is de unieke webshop waarop Julie Motoi interieurspullen (meubels, designobjecten, kunst…) verzamelt die ze op haar reizen in Marokko ontdekt. Ze brengt zowel producten van traditionele ambachtslui als van jonge ontwerpers die klassieke technieken nieuw leven inblazen of speciale samenwerkingen met artiesten. Rode draad: een integer productieproces, kleinschaligheid en een mooiere wereld als gemeenschappelijk doel. Zelf lanceerde ze net een poef van tapijten uit een plaatselijk atelier.

Nomad Objects

(H)eerlijke handel

Solid maakt duurzame spullen voor dito merken en retailers maar verkoopt ook interieur- en mode-items onder het eigen label: Tales by Solid. Alles wordt ethisch en met de hand gemaakt met garens van topkwaliteit door hun ambachtslieden in Peru, India en Kenia. Voor Peru is dat breiwerk van alpaca, highland wool of Pima-katoen. In India wordt er geweven en gehaakt met upcycled sari’s. Kenia gaat dan weer voor de traditie van mandenvlechten met lokale sisal en palmbladeren.

Tales by Solid

Zonnig kopje

Het cadeau voor cafeïne-addicts: het Velt-koffiepakket. Daarmee schenk je de allereerste koffie die voor 100% geroosterd werd op zonne-energie, volledig biologisch en fairtrade. De lokale koffiebranderij Ray &Jules maakt er immers haar missie van om de koffiesector eerlijk en CO2-vrij te maken. Het Velt-koffiepakket bevat drie arabica’s uit Guatemala, Nicaragua en Ethiopië. Je steunt er tevens de Velt-actie ‘Doe het Zonder’ mee die chemisch-synthetische pesticiden uit de winkelrekken wil weren en ecologische alternatieven bieden.

Velt x Ray &Jules

Clean beauty

Nederlands lifestylemerk Marie-Stella-Maris ontwikkelde een collectie in het thema van de sparkle die de feestmaand uitstraalt. De rood-gouden giftsets voor elk budget werden gevuld met zowel homeproducten als bodycare uit het nieuwe Clean Beauty-assortiment. Goed voor de huid, beter voor de natuur, dus. De verpakkingen zijn hervulbaar en bovendien shop je voor een goed doel: Marie-Stella-Maris doneert wereldwijd aan schoon-drinkwaterprojecten.

Marie-Stella-Maris

Je schoonste kleren

Op zoek naar een schitterend eindejaarstenue? Grote kans dat het stuk na de feesten ongedragen in je kast blijft hangen. Bij Dressr kan je gelukkig, naast de abo-formule, ook eenmalig een exclusieve designerplunje huren voor speciale gelegenheden. Beslis je binnen de tien dagen dat je het stuk toch niet meer kan missen, kan je het alsnog aankopen.

wrapAsmile

Pakpapier hier!

Die cadeautjes moeten natuurlijk ook nog worden ingepakt… De vzw wrapAsmile pakt uit met een eindejaarseditie van hun ecologisch inpakpapier, bedrukt met tekeningen van kwetsbare kinderen in Vlaanderen. Op die manier kunnen ze kwetsbare en kansarme kinderen in Vlaanderen een hart onder de riem steken met cadeaus en leuke activiteiten. Een deel van de opbrengst gaat daarnaast naar lokale vzw’s met eenzelfde doel. Voor deze editie gingen meer dan 25 kinderen aan de slag met waskrijt voor 60 kunstwerkjes in het kerstthema. Op basis daarvan werd een print gecreëerd. Je bestelt het inpakpapier online, voor elk verzonden papierpakket wordt ook nog ‘ns een boom geplant.

Pop-ups vol inspiratie

Voor nog meer inspiratie zal je zelf uit je kot moeten komen. Maar met deze 6 goed gevulde duurzame pop-ups is dat absoluut geen straf. Nóg meer duurzame cadeaus, van Brugge tot De Pinte.

Pav’eau @ A Better Blend

A Better Blend

Al voor de zevende keer palmt A Better Blend de eerste etage van de Antwerpse Grand Bazar in. De pop-up bundelt 70 Belgische merken voor iedereen die op zoek is naar een origineel cadeau voor het eindejaar. Tijdens de wekelijkse tasting-en-testing kun je kennismaken met de gezichten achter de merken en de verhalen achter hun producten. Je vindt er de spullen in uiteenlopende categorieën, van interieur, juwelen, skincare, stationary en kleding tot food en drinks.

A Better Blend, Grand Bazar Antwerpen, 1 tot en met 31 december.

Warme wol

Ook Leselles popt op in Antwerpen, samen met juwelenmerk Insen. Het duurzame knitwearlabel staat voor kleurrijk breiwerk uit hoogwaardige woloverschotten.

Leselles x Insen, Schijnwerkersstraat 17 – Antwerpen, nog tot 31 december (maandag gesloten).

Leselles ©Elien Jansen

Temporary contemporary

Liefhebbers van non-conformistische mode, juwelen of lifestyle vinden zeker iets bij de Brugse pop-up Ghost. Lokale designers Ruth Trioen (Johny) en Eva-Maria Bogaert brengen er een eigenzinnige mix van handgemaakte of one-of-a-kind stukken in mode, lifestyle, juwelen en kunst. Naast hun eigen exclusieve ontwerpen liggen er nog andere labels, zoals Alex met een aanbod van clean beauty, nicheparfums en lifestylegoods. L’aoma Atelier en Mussels and muscles maken beide juwelen van verantwoorde en gerecycleerde materialen. Zarina Rouge brengt duurzame tassen, Laurence Plumier kunst-gouaches. Ook Gino Pecqueux staat er met z’n meubel – en objectenlabel.

Ghost, Ezelstraat 13 – Brugge, 16 tot en met 24 december.

Artistiek verantwoord

De custom made mode van Mona Wie kan je gaan bewonderen op de Art & Design Kerstmarkt die ze organiseert samen met andere Brusselse creatieven. Lola Doolage Studio maakt juwelen van goud en zilver, Diana Valarezo keramiek. De Milanese Patricia Sartori maakt hedendaagse schilderkunst.

Art & Design Kerstmarkt, Amerikaansestraat 32 – Brussel, 8 tot en met 11 december.

Cîme Giftbox

Local Gift Clique

Skincare-label Cîme organiseert een kerstpop-up met gelijkgestemde Belgische merken. Van Think tomato-sauzen tot handmade juwelen van NimZu, breigoed van Wolvis, de kimono’s van King Comf en nog veel meer duurzame cadeaus, rechtstreeks van de makers. En: wie vooraf registreert maakt kans op een mooie prijs…

Local Gift Clique, Koetshuis De Pinte, 2 tot en met 4 december.

Unieke Creatieve Ondernemers

Bij UCO shop je creatieve en duurzame producten van lokale ondernemers of coole kunst bij Galerie Platte Commerce. Elk weekend kan je bovenop de harde kern enkele nieuwe makers ontdekken, uit Gent, België en daarbuiten. De focus ligt op duurzaamheid, van kleinschalige lokale productie tot upcycling of natuurlijke materialen.

UCO Kerstmarkt, Dampoortstraat 63 – Gent, nog tot en met 24 december, elke vrijdag, zaterdag en zondag.