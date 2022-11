Glühwein of vinyl? 15 kerstmarkten in eigen land

The more the merrier… Wie van kerstsfeer houdt, kan de volgende weken op een ferme dosis dennengeur rekenen. Jingle all the way of creatieve alternatieven: met meer dan 15 kerstmarkten in eigen land zijn de laatste weken van 2022 vast te kort.

Winterdorpen met ware pretparkallures of kerstmarkten met duurzame insteek, van Brussel tot de Kempen, je eigen stad tot dat dorpje in de Ardennen… Dit zijn de plaatsen waar het kerstgevoel piekt de komende weken.

Kerstmarkt in Vuur en Vlam, Mechelen

Tijdens het weekend van Mechelen in Vuur & Vlam vind je tussen alle vuuranimaties en luchtspektakels ook de kerstchalets van de wintermarkt. Tegelijk kun je bij mARTa, in de voormalige Heilig Hart-kerk, leuke spullen kopen op de gezellige indoor KerstmARTa. Shoppen voor het goede doel? Op 17 december wordt het binnenpleintje van sociaal restaurant Refuge omgetoverd tot Mondiale Kerstmarkt, met livemuziek.

Kerstmarkt in Vuur en Vlam, 16 tot en met 18 december.

Wintergloed in Brugge

Ook Brugge heeft niet genoeg met één en voorzag de twee kerstmarkten in het centrum ineens van een nieuwe look. Op de Markt vind je de klassieker, op het Simon Stevinplein een alternatieve versie die focust op korte keten en ambachtelijke producten. Samen met het lichtparcours, het schaatsdecor op het Minnewater en Winterbar Vorst horen ze bij het programma van Wintergloed dat Brugge tot januari in de ban houdt.

Wintergloed, 25 november tot en met 8 januari.

© Getty

Winter in Antwerpen

De obligate ijspiste, het reuzenrad, de kraampjes, optredens en winterbars in een feeëriek decor: ook Antwerpen heeft de klassiekers van stal gehaald. De vernieuwde sfeerverlichting zal zelfs je Instagram-volgers in kerststemming brengen – de kathedraal, het stadhuis en Het Steen mogen na hun renovatie immers extra in de spotlights. Een cheesy foto onder de maretak bij de dertien meter hoge kersttoren op de Grote Markt behoort ook tot de opties.

Winter in Antwerpen, 9 december tot en met 8 januari.

BOHO’S Warm Winterfeest in Borgerhout

District Borgerhout pakt uit met Warm Winterfeest dat verschillende alternatieve kerstmarkten bundelt, bovenop alle andere leuke activiteiten. Bij BorGerHub is er op 11 en 12/12 een duurzame wintermarkt met originele spullen. Op 11/12 kun je bij Plein Magazijn naar de eindejaarsmarkt met lokale makers én naar de Pekmarkt van Pekfabrik. Dat is een rommel-, ambachten- en boerenmarkt in één, gecombineerd met een inpakbar, planten en vinyl. Het wordt moeilijk om er géén cadeau te vinden. Is dat uitzonderlijk toch het geval, dan heb je nog een kans bij de Centers. Daar verzamelen op 12/12 lokale ambachten (brouwerij, hout, pottenbakker…) en handelaren.

BOHO’S Warm Winterfeest, 11 en 12 december.

Kerstmarkt in Gent

De ijspiste werd ingeruild voor een rolschaatsbaan, het Gravesteen heet nu Winterwonderkasteel en een reuzenrad kon er natuurlijk ook niet aan ontbreken. Maar de kerstmarkt in Gent is vooral een uitstekend excuus om de stad nog eens te doorkruisen of een museum mee te pikken. Als je tenminste niet gebiologeerd voor de 150 verlichte kraampjes blijft staan. Gewoon even de dennengeur volgen…

Kerstmarkt, 8 tot en met 31 december.

© Getty

UCO Kerstmarkt in Gent

Het pand van veilinghuis Maison Jules wordt vanaf januari 2023 een coworkingspace voor creators, atelierruimte en galerij. Maar eerst palmt UCO Kerstmarkt de locatie in met creatieve en duurzame producten. Elk weekend wordt de vaste kern aangevuld met nieuwe ondernemers uit Gent, België en daarbuiten. Galerie Platte Commerce bedient dan weer wie op zoek is naar kunst. Moe geshopt? Dan biedt De Bar soelaas.

UCO Kerstmarkt, 25 november tot en met 24 december op vrijdag, zaterdag en zondag.

Winterland Hasselt

Hasselt haalt alles uit de kerstkast met bovenop de jaarlijkse kerstmarkt met schaatsbaan, spiegeltent en het Huis van de Kerstman enkele nieuwigheden op het Kolonel Dusartplein. Liefhebbers van flammkuchen en lederhosen kunnen bij Almhütte terecht in een authentieke Oostenrijkse berghut. Een ritje in het nieuwe reuzenrad van 34 meter hoog kan ook. Daarna post je met #WinterWonderExperience een selfie vanop het instagrammable winterplekje.

Winterland, nog tot en met 8 januari.

Vegan Wintermarkt in Herk-de-Stad

In het Monnikenhof in Herk-de-Stad kan je naar de Vegan Wintermarkt. Van clean beauty tot cruelty free kerstdiner: je vindt er alles voor een diervriendelijk eindejaar. Of duik er gewoon de gezellige winterbar in.

Vegan Wintermarkt, 10 januari.

De Leuvense Kerstmarkt

In Leuven zijn ze aan de 34ste editie toe van één van de oudste traditionele kerstmarkten van België. Het ‍Ladeuze- ‍en ‍Hooverplein veranderen dan in een winterwonderland van kraampjes met daartussen straatacts en liveoptredens. De ‍120 ‍authentieke ‍standjes verkopen potentiële cadeautjes en winters lekkers. Uitblazen kan bij ‘Bij ‍Rudolf’, de kerstbrasserie. In het kader van Wintertijd in Leuven is er in dezelfde periode (tot 6 januari) ook een kerstmarkt voor het goede doel op de heerlijke site van Abdij van Park.

De Leuvense Kerstmarkt, ‍7 ‍‍tot ‍en ‍met 18 ‍december.

Winter in het park in Oostende

2-in-1: de magie van kerstmarkten in het decor van de kust. Oostende haalde dan ook de kerstverlichting (170.000 lichtjes!) van zolder en pootte 200 kerstbomen en 50 chalets neer in het Leopoldpark. Naast de dagelijkse animatie en kinderactiviteiten is ook de overdekte ijsbaan een publiekstrekker.

Winter in het park, 2 december tot en met 8 januari.

Winterpret in Brussel

Zoals elk jaar klaart Brussel op onder de feestelijke lichtjes van de kerstmarkt. Naast hebberig- en hongerigmakende kraampjes kun je je er opnieuw verwachten aan animatie, shows, een reuzenrad en ijspiste. Maar het hoogtepunt is uiteraard de gigantische kerstboom en het klank- en lichtspel op de Grote Markt.

Winterpret, 25 november tot en met 1 januari.

Noël au chateau de Rixensart

Kerstmarkten op een kasteel hebben natuurlijk iets extra magisch. Bij kasteel de Merode, alias chateau Rixantsart, verwelkomen ambachtslieden je met kaarsen, fakkels en vuurpotten. Extraatje: klank- en lichtspel Memory of the Forest (tot 11/12) licht het verhaal van deze bijzondere site toe.

Noël au chateau, 25 november tot en met 18 december.

Village de Noël in Luik

Het kerstdorp van Luik claimt de status van oudste kerstmarkt van het land. Wat helemaal vaststaat is de populariteit van het event. De 150 chalets, 300 ambachtslieden en animatie (IJsbaan? Reuzenrad? Optredens? Check!) maken de Cité Ardente nog vuriger. Ondertussen haasten vintagejagers zich de Meuse over naar Caserne Fonck voor de Marché Vintage des Fêtes. Daar kun je op 11 december unieke stukken scoren voor onder de boom of voor jezelf.

Village de Noël, 25 november tot en met 30 december.

Les Féeries du Parc in Ciney

Parc Saint-Roch verandert twee weekends lang in een sprookje. Een deel van de kerstmarkt is gereserveerd voor ambachtslieden, vanuit het andere stuk lonken lokale verenigingen met traditionele kerstlekkernijen. De kerstlichtjes, een bos vol reuzenkerstbomen en een prachtig verlicht kasteel maken de plek helemaal magisch.

Les Féeries du Parc , 8 tot 12 en 15 tot 19 december.

Noël à Maredsous

De abdij van Maredsous viert dit jaar haar 150ste verjaardag. Een goed excuus om rond te slenteren op de befaamde kerstmarkt en een bier en kaasproeverij in te lassen bij de gloednieuwe brouwerij. Geen ijsbaan deze keer, tegen 2023 hoopt de abdij een ecologisch alternatief te vinden.

Noël à Maredsous, nog tot en met 25 december tijdens de weekends.