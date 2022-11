Antwerpse galerijen als onderduikadres tegen de kerststress: 6 nieuwe expo’s

Wie op zoek is naar een vluchtroute, weg van de kerstshoppers en wintermarktfanaten, kan tijdens de eindejaarsperiode onderduiken bij de Antwerpse galerijen. Zij pakken nog tot januari uit met een divers programma, waaronder deze zes nieuwe tentoonstellingen.

Vier Antwerpse galerijen, zes expo’s en evenveel redenen om binnenkort nog eens een artistiek verantwoorde daguitstap in te plannen…

Zeno X Gallery: Mounira Al Solh

Mounira Al Solh woont en werkt in Nederland en Libanon. De eerste solotentoonstelling bij Zeno X Gallery brengt naast nieuwe schilderijen ook werken op papier en een film. Deze geven de rijke muziekscene van Beiroet weer. Die floreerde in de jaren vijftig en zestig en opnieuw na de Libanese burgeroorlog (1975-1990). De schilderijen wekken de uitgelaten sfeer op van concerten en cafés. Of ze verwijzen naar de rijke filmindustrie uit Egypte, Syrië en Marokko, met vaak zangers in de hoofdrol. Het uitbundige kleurgebruik doet denken aan de flamboyante, kitscherige decors uit het Midden-Oosten. De Arabische woorden en zinnen in de schilderijen roepen associaties op en geven ritme aan de composities. Vaak zijn ze ook te lezen als opstandige stemmen tegen onrecht.

Mounira Al Solh ‘Lovers, Nahawand and Saba’, 30/11 tot 17/12 & 11/01 tot 28/01 bij Zeno X Gallery Antwerpen Zuid.

Tim Van Laere: Let’s Go!

Deze groepstentoonstelling brengt generaties van kunstenaars en verschillende media samen. Door werken van verschillende generaties kunstenaars in allerlei media te combineren, wordt de innerlijke dialoog tussen artiest en werk naar een groter forum gebracht, waar de betekenis ervan wordt uitgedaagd en besproken door de andere werken. De mix met ook kunstenaars die niet tot de galerij behoren, resulteert in een open dialoog waarbij gedeelde en zelfs universele waarheden naar boven komen. Je kunt er werk ontdekken van onder meer Jean Dubuffet, Kati Heck, Ben Sledsens, Ettore Spaletti, Dennis Tyfus, Rinus Van de Velde en Franz West. Naast hedendaags werk komen er ook moderne kunstenaars aan bod, wat past bij de vastberadenheid van de Antwerpse galerij om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe dialogen te bevorderen. Dit inspireert dan weer tot nieuwe stijlen en verschillende manieren om te creëren en te kijken naar kunst.

DENNIS TYFUS. Comparing Public Transport In Vienna And Antwerp, 2022 colored pencil on paper

Let’s Go!, 1/12 – 28/1 bij Tim Van Laere Gallery.

Everyday Gallery: Deborah Bowmann en touche-touche

Achter Deborah Bowmann zit het Franse kunstenaarsduo Amaury Daurel en Victor Delestre. Het collectief combineert de codes en esthetiek van beeldhouwkunst en grote retailers. Het linkt zo de wereld van kunst aan die van de handel. In ‘Office Nutshell’ verbinden ze de ideologische artefacten van de bureaucratie met pastorale landschappen. Beide zijn fictie en toch bestaan ze echt. Er zit een opzettelijke onhandigheid in de scenografie. Een beetje alsof de stedelijke bureaucratie per ongeluk struikelt over de intimiteit en het escapisme van het pastorale. Als je door de ontwerpen van Deborah Bowmann loopt, lijk je in schilderachtige scènes van een postkaart terecht te komen. Gepost vanuit een universum dat erg op het onze lijkt, maar dat met een iets andere logica werkt.

Deborah Bowmann, excessive bouquet (purple vase), 2022

Well Well

Deborah Bowmann werkte samen met touche-touche voor de soundscape die de expo’s met elkaar verbindt. Deze zit vol auditieve verwijzingen naar het pastoralisme en de natuur. Voor hun tweede tentoonstelling in de galerie nodigt touche-touche ons uit in het rijk van openbare badhuizen. Een wereld waar vloeibaarheid, vluchtigheid en stomend verlangen één worden. Een betegelde badkamer, een emmer, rijen kranen, douchekoppen en een groot decoratief schilderij tegen de achterwand. Lichamen worden vertroeteld, gecoat, aangeraakt, gewreven, gestreeld. Openbare badhuizen vertellen ons over de ambivalentie van die plaatsen van ontmoeting, zorg en gemengde verlangens. “We wassen om schoon te zijn, maar ook voor ons plezier”

touche-touche

Deborah Bowmann ‘Office Nutshell’ & touche–touche ‘Well Well’, nog tot en met 8 januari bij Everyday Gallery.

Plus—One Gallery: Damien Meade

PLUS-ONE Gallery pakt uit met de eerste Belgische solotentoonstelling van de Ier Damien Meade waarin portretten centraal staan. Het ontbreekt ze echter aan een zekere vitaliteit: je kan ze aankijken maar ze kijken niet terug, verloren in zichzelf. Meades schilderijen lijken elementen samen te brengen die net niet samen passen en soms zelfs tegenstrijdig zijn. De werken bestaan juist in dat evenwicht. In een tijd waarin alles snel moet gebeuren, maakt Meade bovendien bewust de keuze om weinig werk te creëren.

Damien Meade – Untitled-2020

Damien Meade, nog tot en met 8 januari bij PLUS-ONE Gallery. ​

Gallery Sofie Van De Velde: Ives Maes

Gallery Sofie Van de Velde presenteert nieuw werk van Belgisch multidisciplinair kunstenaar Ives Maes. Hij gaat veelal voor langetermijnprojecten met voornamelijk installaties en fotografie rond concepten als tijdelijke architectuur, nomadisme, vernieling en het efemere. In contrast met de schilderwerken die momenteel in het KMSKA hangen, staat in deze tentoonstelling fotografisch werk centraal. ​

Ives Maes, nog tot en met 8 januari bij Gallery Sofie Van de Velde.