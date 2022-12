Word filantroop: 6 cadeaubonnen voor een betere wereld

Cadeaubonnen zijn als bananen: functioneel, maar heel enthousiast worden we er niet van én er blijft er altijd wel eentje liggen. Verhef de bon dit jaar naar een hoger niveau en word in één klap wereldverbeteraar.

Goed voor… een betere wereld: deze zes cadeaubonnen hebben een altruïstisch kantje. Of je nu de wereldwijde watervoorraad wil veiligstellen, wereldvrede bovenaan je verlanglijst hebt staan of je nichtje zelf haar favoriete vegan sneaker wil laten uitkiezen.

Geitje of kip?

Intussen een klassieker onder de duurzame cadeaubonnen: Oxfam Pakt Uit. Oxfam werkt in meer dan 87 landen en de collectie bevat geschenken die dat werk symboliseren. De cadeaus zijn financiële giften die de programma’s van Oxfam ondersteunen. Je kiest een thema, betaalt en de wenskaart die je aan de ontvanger kan geven komt via de post of e-mail naar jou. Ook in sommige Oxfam-winkels vind je een beperkt aanbod van Oxfam Pakt Uit.

Eerst water!

De enige Belgische water-ngo Join For Water lanceerde de Waterbon die je nog tot 20 december kan bestellen. Door deze cadeau te geven, sponsor je de watervoorraden in Burundi én Vlaanderen. Met de opbrengst wil Join For Water alvast 231 hectare Burundese natuur beschermen. Dit door het planten van bomen en gewassen waarvan de wortels helpen om de grondwaterlagen weer aan te vullen. Ook worden 53 bron- en infiltratiegebieden veiliggesteld. Samen met Natuurpunt wordt bovendien geïnvesteerd in de bescherming van ‘wetlands’, één in elke Vlaamse provincie. Deze zorgen voor veilig overstromingsgebied en zijn een buffer voor droge periodes.

Waterbon Join For Water

Elk z’n doel

Met de cadeaubonnen van Goodgift kan de ontvanger zelf kiezen naar welk goed doel de donatie gaat. Het gekozen project ontvangt het volledige bedrag, er blijft dus niets ‘plakken’ bij de organisatie. Je kan op het platform uit de meest uiteenlopende initiatieven kiezen, zo vindt iedereen er wel iets waar ie achter kan staan.

Duurzaam shoppen

Cosh brengt al enkele jaren duurzame winkels in kaart in verschillende steden. Innovatieve Belgische ontwerpers, plantaardige cosmetica, made in Europe-schoenen maar ook eco-lifestyle workshops… Alles wat je er kan kopen, wordt nu verzameld in één geschenkbon. Met de Conscious Shopping Gift Card kun je winkelen bij de deelnemende COSH! handelaars in een Vlaamse stad of Brussel. Het bedrag kan je zelf kiezen en mag in één keer of gespreid uitgeven worden bij verschillende aangesloten winkels.

Uniqlo Peace For All

Bon in T-shirtvorm

Het ziet er niet uit als een cadeaubon en toch is het er eentje. 100% van de winst uit de verkoop van deze T-shirts gaat namelijk naar een van de drie internationale hulporganisaties. Dat zijn UNHCR – de VN-vluchtelingenorganisatie, Save the Children en Plan International, initiatieven die hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door armoede, discriminatie, geweld en conflicten. Het concept: een T-shirt kan helpen om de wereld een betere plek te maken. De nieuwe collectie van Peace For All, het liefdadigheidsproject van Uniqlo T-shirt (UT), is beschikbaar vanaf 15 december. De vijf T-shirts werden deze keer bedrukt met ontwerpen van Keith Haring, Peanuts, KAWS, Wim Wenders en Lisa Larson.

Voor de eco-fashionist

Supergoods is een duurzame conceptstore met 3 winkels – in Mechelen, Gent en Antwerpen – en een webshop. Kleding, schoenen, accessoires, geschenken, cosmetica, jeans… De ontvanger van je bon kan kiezen uit een heel assortiment verantwoorde merken. Er zijn ook regelmatig beautyworkshops en andere evenementen. Personaliseer de cadeaukaart, haal ‘m uit je mailbox en maak iemand heel blij.