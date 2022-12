Bling onder de boom: 4 fonkelnieuwe juwelenwinkels

Wil je dit jaar ook iets zien glimmen ónder de kerstboom? Dan zijn deze recente juwelenwinkels zeker goed nieuws. Op naar Antwerpen, Brussel en Gent met vier fonkelnieuwe adresjes op zak.

Ingetogen of expressief, lokaal gemaakt of van een luxehuis, nieuwe naam of gevestigde waarde… In deze vier nieuwe juwelenwinkels vind je bling voor elke smaak en budget.

Studio Collect: tweede thuis in Gent

Na een eigen winkel in thuisstad Antwerpen openen de vier vriendinnen achter Studio Collect een tweede winkel in Gent. De doordachte sieraden voor elke dag hadden intussen al een stevige Gentse fanbase, de keuze voor een tweede locatie lag dan ook voor de hand. De winkel zelf is eveneens een juweeltje. Deze kreeg een eigen gezicht maar met behoud van enkele kenmerkende elementen uit de Antwerpse flagship. Het interieur verwijst opnieuw naar de art deco, een onuitputtelijke inspiratiebron voor het viertal. De nieuwe winkel van Studio Collect op de Henegouwenstraat 6 is open van woensdag tot zaterdag.

Studio Collect

Fragille: expressief universum in Antwerpen

In de Antwerpse Kammenstraat (nr 55) kan je nu ook het expressieve universum van Belgisch juwelenmerk Fragille binnenwandelen. Ontwerper Gille Peeters brengt er haar vernieuwende visie op high-end juwelen, altijd met een ludieke toets en ver weg van alle clichés rond luxe. Duits designer Moreno Schweikle tekende enkele interieurobjecten met opvallende accenten in Fragille-rood, verwijzend naar het expressieve DNA van het merk. De winkel oogt strak met een minimalistisch kleurenpalet. Zo komen de expressieve sieraden er helemaal tot hun recht.

Fragille

Ginette NY: Parijs-New York aan de Avenue Louise

Ginette NY, het – in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden – Franse juwelenmerk heeft nu ook een eerste winkel in België. Ze kozen voor het knappe neoclassicistische pand van de voormalige Papeterie Anglaise aan de Brusselse Louizalaan (nr 92). Het merk wil vrouwen dagelijks luxe bieden met eigentijdse en tijdloze juwelen van edele materialen en natuursteen. Ze zien het juweel dan ook als verlengstuk van de persoonlijkheid. De inspiratie halen ze bij design en architectuur, met een voorkeur voor eenvoud en pure vormen.

Prosper ©Laetizia Bazzoni

Prosper: luxe in de Dansaertstraat

Het Brusselse Prosper opende het voorbije jaar al twee hubs aan de Dansaertstraat. Nummer 81/83 en 101 zijn volledig toegewijd aan horloges. Op nummer 88 valt er nu een uitgebreide collectie juwelen te ontdekken. Klassieke luxehuizen zoals Chanel en Repossi bieden er een mix van vakmanschap en hedendaagse stijl aan. Bij de jonge talenten liggen ontwerpen van Dries Criel, Bibi Van Der Velden, Elie Top en Akillis. De prijsklasse gaat erg breed, net zoals het publiek waarop wordt gemikt met de shop. Prosper zal het hele jaar door ook events, pop-ups en workshops organiseren om liefhebbers van kunst, fotografie, fietsen en skiën samen te brengen.