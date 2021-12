Ondanks de vele ontberingen die we dit jaar - met name door de pandemie en de klimaatverandering - moesten doorstaan, waren er toch heel wat hoopvolle hoogtepunten. Een overzicht.

Interesse voor circulaire mode groeit sterk

Wie voor het eindejaarsfeest een eenmalig ensemble heeft uitgekozen, zit in de minderheid. Nog nooit waren modeliefhebbers zo geïnteresseerd in een circulaire textielindustrie, blijkt uit een nieuwe studie naar ons digitaal aankoopgedrag.

Goed nieuws: tropische bossen herstellen zichzelf al in twee decennia

Tropische bossen die gekapt zijn voor landbouw herstellen zich verrassend snel, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Al na twintig jaar halen ze bijna 80 procent van de kwaliteit van een oeroud bos, zonder tussenkomst van de mens. De herstellende wouden verminderen de klimaatverandering. Hoog tijd om de bossen opnieuw te laten floreren dus.

Josephine Baker wordt als eerste zwarte vrouw begraven in het Panthéon in Parijs

© getty images

De Amerikaans-Franse zangeres en verzetsstrijder Josephine Baker is bijgezet in het Panthéon, in de Franse hoofdstad Parijs. De overleden danseres, zangeres en icoon van de Roaring Twenties is de eerste zwarte vrouw zijn die er haar laatste rustplaats heeft gekregen.

Ikea bant tegen 2028 alle plastic verpakkingsmateriaal

De Zweedse meubelketen Ikea gaat plastic verpakkingsmateriaal in consumentenverpakkingen weren. De overschakeling wordt de komende jaren geleidelijk doorgevoerd, maar vanaf 2028 moeten alle consumentenverpakkingen van het hele assortiment volledig plasticvrij zijn.

President Biden vergroot drie nationale monumenten die Trump juist verkleinde

President Biden heeft drie nationale monumenten die door president Trump fors waren ingekrompen hersteld naar hun oorspronkelijke oppervlakte.

China verdubbelt lijst met beschermde diersoorten

Zwartlipfluithaas © Getty Images

Voor het eerst in 32 jaar breidt China de lijst met beschermde diersoorten uit. Er komen meer dan 500 soorten bij waaronder de wolf die tot voor kort nog actief vernietigd werd.

Steeds meer flexitariërs in Vlaanderen

Een tienjarig onderzoek van de onderzoeksgroep MOVE (Movement and Nutrition for Health and Performance) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft aangetoond dat een deel van de Vlaamse volwassenen steeds meer kiest voor flexitarisme. In hun veranderde eetgewoonten laten ze minstens drie dagen per week vlees of vis links liggen.

Op dit Alaskaanse eiland herstelde het vernietigde ecosysteem volledig binnen elf jaar

Hawadax Island © Reuters

Door invasieve ratten verdwenen vrijwel alle vogels van Hawadax Island, beter bekend als Rat Island, in Alaska. Het vernietigde ecosysteem bleek zich binnen elf jaar volledig te kunnen herstellen toen de ratten verdwenen waren.

Zo brengt Zuid-Korea de beer terug in een land met 52 miljoen mensen

In Zuid-Korea loopt een succesvol herintroductieprogramma van de Aziatische zwarte beer, die eind vorige eeuw vrijwel was uitgestorven. Joshua Powell, gastonderzoeker aan de faculteit van diergeneeskunde aan Seoul National University, onderzoekt waarom het programma werkt en welke uitdagingen blijven.

Modehuis Saint Laurent stopt met gebruik van bont

Het einde van bont in de modesector is nu echt in zicht. Luxegroep Kering kondigt aan bont volledig te bannen vanaf de herfstcollecties van 2022. De meeste merken van de Franse modegroep gebruikten al geen bont meer, maar nu zullen ook Saint Laurent en Brioni er volledig mee stoppen.

Antwerpenaar Xavier Segers geeft het coronavirus een stem en wint tweede jaar op rij een World Illustration Award

© Xavier Segers

De World Illustration Awards heeft Xavier Segers bekroond met de Innovation Award. De Antwerpenaar was de beste in een categorie die projecten beloont die vernieuwend en experimenteel omgaan met illustratie als kunstvorm. Segers creëerde een illustratieve reeks van petrischalen met daarin typografische bacteriën en haalde het van meer dan 5.000 inschrijvingen uit 82 verschillende landen.

Ban van de plofkip in supermarkten

Colruyt, Okay en enkele uren later ook Delhaize kwamen met het nieuws dat ze de kippenwelzijnsnormen van het Better Chicken Commitment (BCC) onderschrijven. Dat wil zeggen dat de kippen meer ruimte en daglicht krijgen. Er wordt ook gekozen voor een trager groeiend ras. Door deze nieuwe normen aan te nemen, willen de supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen en de Belgische markt in de richting van beter dierenwelzijn duwen.

Uitzonderlijk groot koraal van 400 jaar oud ontdekt in Groot Barrièrerif

© iStockphoto

In het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië is een uitzonderlijk grote 400 jaar oude koraalformatie ontdekt. Dat blijkt uit een artikel dat donderdag is gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

Too Good To Go redde al 5 miljoen maaltijden in België

De gratis app tegen voedselverspilling Too Good To Go heeft de kaap van vijf miljoen geredde maaltijden gehaald. Ter ere van die mijlpaal publiceert het bedrijf in 2021 haar eerste impactrapport.

Tenerife uitgeroepen tot eerste Whale Heritage Site in Europa

De zee rond het zuidwesten van Tenerife mag zich als eerste in Europa een 'Whale Heritage Site' noemen: een gebied waar toeristen op een verantwoorde en duurzame manier naar walvissen en dolfijnen kunnen kijken.

Van een boek dat harten beroert tot een bekroonde modecollectie: dit zijn de winnaars van 2021

© KLAARTJE LAMBRECHTS

Was ook 2021 een coronajaar dat we het liefst snel achter ons laten? Voor onze gasten geldt alvast het tegendeel. Aan de feesttafel van Knack Weekend vertellen ze bij wat hapjes en drankjes over hun onvergetelijke jaar. 'Ik moet mezelf blijven vertellen: dit gebeurt echt.'

Het afgelopen jaar bleek ook de tweede roman van Lize Spit niet weg te slaan uit de lijsten met bestverkochte boeken. Alsof dat nog geen reden genoeg was om te feesten, vroeg ze ook nog eens haar partner, schrijver Rob van Essen, ten huwelijk. Modeontwerper Eduard Both herlanceerde deze zomer succesvol zijn eigen label Cap Studio met een hemdencollectie en opende zijn eigen showroom in Parijs.

Samen met designerduo Fien Muller en Hannes Van Severen, die dit jaar tien jaar samenwerken aan prachtige Belgische meubels, kersverse sterrenchef Dokkoon Kapueak van het Knokse restaurant Boo Raan en danser-choreograaf Joffrey Anane, die zich sinds kort artist in residence mag noemen bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, blikken we terug op een alsnog feestelijk jaar. Iemand nog wat champagne?

Bond zonder Naam lanceert 'Instagrannies': 80-plussers delen hun levenswijsheden op Instagram

'Iedereen leert in het leven wat hij zelf nodig heeft. Dat is voor iedereen anders. Het leven zelf zet je op je poten, en jij moet erop blijven staan. Aandachtig zijn voor wat het je geeft, luisteren naar wat het je wil vertellen', Aline, 95 © INSTAGRANNIES

Bond zonder Naam geeft een podium aan 80-plussers op instagram om hun levenswijsheden te delen met de jongere generaties. De vzw wil in sterk veranderde en gepolariseerde tijden met INSTAGRANNIES een brug te slaan tussen generaties.

Supermarkteten Jumbo opent 200 'kletskassa's' tegen eenzaamheid

De Nederlandse supermarktketen Jumbo rolt zijn concept van zogenoemde kletskassa's uit. Dat zijn kassa's voor mensen die geen haast hebben en 'graag een praatje zouden maken' bij het afrekenen.

Herwilderingssucces in Argentinië: reuzenotters terug van weggeweest

In mei werd voor het eerst in 40 jaar een reuzenotter gezien in Argentinië en ondertussen zijn er drie jongen geboren die samen met hun ouders uitgezet worden in de Iberá moerassen in het noordoosten van het land.

Bashir Abdi wordt ambassadeur van het Gentse Komaf Koffieproject dat nieuwkomers opleidt tot barista

Komaf Koffie: ambassadeur Bashir Abdi drinkt een koffie bij twee kersverse barista's © Boven de Brug

Olympisch medaillewinnaar Bashir Abdi zet zijn schouders onder het Komaf Koffieproject. Mensen met een vlucht -of migratieachtergrond kunnen dankzij dit project een professionele barista-opleiding genieten. Het project start ook een crowdfunding op zodat ze kunnen uitbreiden.

Belgische chocoladesector zet eerste stappen richting duurzaamheid

Belgische chocolade staat in binnen- en buitenland bekend als een hoogstaand kwaliteitsproduct. Maar naast kwaliteit moeten consumenten van Belgische chocolade ook maximaal kunnen rekenen op de duurzaamheid van het product. Daarom werd in December 2018 het Beyond Chocolate partnerschap gelanceerd, met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Ecuador vergroot beschermd natuurgebied rond de Galapagos eilanden

. © Getty Images

De Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso heeft aangekondigd dat het huidige Galapagos Marine Reserve flink uitgebreid zal worden.

