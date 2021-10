President Biden heeft drie nationale monumenten die door president Trump fors waren ingekrompen hersteld naar hun oorspronkelijke oppervlakte.

President Biden lost met het besluit een verkiezingsbelofte in: dat hij de nationale parken, nationale monumenten en andere belangrijke natuurgebieden zou beschermen voor altijd en voor alle mensen.

Het gaat om Bear Ears National Monument in Utah, Grand Staircase-Escalante National Monument eveneens in Utah en Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument voor de kust van New England.

Bear Ears National Monument © Getty Images

President Obama riep Bear Ears in 2016 uit tot een national monument. Het gebied is genoemd naar twee 'buttes' (losstaande heuvel met steile hellingen) die qua vorm doen denken aan twee berenoren. Het is een afgelegen regio waar tot de 18e eeuw geen blanken kwamen.

Voor de oorspronkelijke bewoners - waaronder de Navajo, Hopi, Ute Mountain Tribe, Ute Indian en Zuni - is het een heilig gebied met een rijke geschiedenis. Er liggen in totaal 100.000 rotswoningen, rotstekeningen en andere artefacten. Sommige daarvan zijn zo'n 3.500 jaar oud. Qua landschap vind je er een afwisseling van hoogvlaktes, rode rotsen, kloven en bossen van jeneverbessen.

President Trump reduceerde het door president Obama beschermde gebied met maar liefst 85 procent. Dat houdt in dat het geëxploiteerd mag worden door bijvoorbeeld boringen naar gas, olie en mineralen.

Datzelfde gebeurde met het Grand Staircase-Escalante National Monument dat ook in Utah ligt. President Clinton riep het in 1996 uit tot nationaal monument. Deze regio ligt zo mogelijk nog geïsoleerder. Het was het laatste gebied in de VS dat in kaart werd gebracht. Je vindt er rotsformaties in allerlei merkwaardige vormen en mooie kleuren en een labyrint van kloven en ravijnen. Ook dit nationale monument moest eraan geloven onder president Trump: hij halveerde het in 2017.

Grand Staircase-Escalante National Monument © Getty Images

Gouverneur Cox en andere politici in Utah zijn niet te spreken over het besluit van president Biden. Ze hadden gehoopt op meer samenwerking tussen de leiders van de staat Utah en de federale regering.

Het derde nationale monument dat zijn oorspronkelijke bescherming terugkrijgt ligt in de oceaan, voor de kust van New Englang. President Obama besloot er in 2016 een 'marine national monument' van te maken. Er komen bedreigde diersoorten zoals vinvissen, potvissen en Kemps zeeschildpadden voor en je vindt er een bijzonder onderwaterlandschap met bergen en canyons. De commerciële visserij werd er verboden. President Trump liet dit nationale monument weliswaar intact, maar liet de commerciële visserij weer toe. Die wordt nu onder zijn opvolger Biden opnieuw verboden. Dat geldt ook voor de vangst van rode krabben en kreeften.

