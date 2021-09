Het einde van bont in de modesector is nu echt in zicht. Luxegroep Kering kondigt aan bont volledig te bannen vanaf de herfstcollecties van 2022. De meeste merken van de Franse modegroep gebruikten al geen bont meer, maar nu zullen ook Saint Laurent en Brioni er volledig mee stoppen.

Keringmerken Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta en Alexander McQueen waren eerder al gestopt, maar nu de luxegroep een volledige ban heeft ingeroepen, zal geen enkel merk uit de holding vanaf de herfstcollecties 2022 nog bont gebruiken. Ook merken die Kering in de toekomst verwerft mogen niet met bont werken.

Signaal

'Al vele jaren probeert Kering het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid, geleid door een visie op luxe die onlosmakelijk verbonden is met de allerhoogste milieuwaarden en sociale normen', aldus François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering. 'Als het gaat om dierenwelzijn heeft onze groep altijd zijn bereidheid getoond om de praktijken binnen de eigen toeleveringsketen en de luxesector in het algemeen te verbeteren. De tijd is nu gekomen om een einde te maken aan het gebruik van bont in al onze collecties,' voegde hij eraan toe. 'De wereld is veranderd, samen met onze klanten, en de luxesector moet zich daar zonder meer aan aanpassen.'

Volgens Pinault is bont 'symbolisch een materiaal dat historisch zeer verbonden was met de luxe-industrie. Bontvrij worden is een goed signaal dat er in deze industrie serieus werk wordt gemaakt van duurzaamheid.'

Luxemode zegt bont massaal vaarwel

Steeds meer ontwerpers en fabrikanten stoppen met het gebruik van bont. Ook Prada, Versace, Burberry, Chanel Valentino, Canada Goose en Moose Knuckles voerden een gelijkaardig antibontbeleid in. Oscar de la Renta kondigde naar aanleiding van de samenwerking met Billie Eilish tijdens het Met Gala ook aan bontvrij te worden. De zangeres, die vegan is, had dit als eis gesteld voor ze in zee ging met het merk.

