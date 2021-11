De Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso heeft aangekondigd dat het huidige Galapagos Marine Reserve flink uitgebreid zal worden.

Momenteel bestrijkt het Galapagos Marine Reserve 133.000 vierkante kilometer. Daar zal 60.000 vierkante kilometer aan toegevoegd worden. De uitbreiding zal vooral aan de noordoostkant van de eilanden, bij de Cocos Ridge, komen. Dat is een onderwater bergketen waar een belangrijke migratiesnelweg ligt die bekendstaat als de Cocos-Galapagos Swimway. Deze Swimway verbindt Cocos Islands National Park en Montes Submarinos Marine Management Area in Costa Rica met het Galapagos Marine Reserve in Ecuador.

Het is van groot belang dat dit soort corridors beschermd worden omdat vissen, zeezoogdieren en andere dieren ze volgen tijdens hun jaarlijkse migraties. In een deel van het nieuwe reservaat zal helemaal niet meer gevist mogen worden, in een ander deel zal de visserij beperkt worden. Dat biedt bescherming aan dieren als lederschildpadden en geschulpte hamerhaaien. Het is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de strijd tegen klimaatopwarming.

© Getty Images

En er is meer goed nieuws uit dat deel van de wereld: Eduador, Panama, Colombia en Costa Rica hebben aangekondigd dat ze gezamenlijk een grote beschermde corridor willen creëren tussen de vier landen. Deze Eastern Tropical Pacific Marine Corridor zal zo'n 500.000 vierkante kilometer groot worden.

