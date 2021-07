In mei werd voor het eerst in 40 jaar een reuzenotter gezien in Argentinië en ondertussen zijn er drie jongen geboren die samen met hun ouders uitgezet worden in de Iberá moerassen in het noordoosten van het land.

De reuzenotter is de grootste ottersoort en kan tussen de 1,50 en 1,80 lang worden en 30 kilo wegen. Ooit kwam het dier overal in het Amazonegebied voor, maar doordat er jaren op de otters werd gejaagd en zijn leefgebied werd vernield, nam het aantal zo sterk af dat de reuzenotter momenteel een bedreigde diersoort is en is uitgestorven in Argentinië en Uruguay.

In Argentinië is er weer hoop voor de rivierotter. In mei werd voor het eerst in 40 jaar een rivierotter gezien in Impenetrable National Park. Het is niet duidelijk waar het dier opeens vandaan kwam. Sebastian di Martino van Rewilding Argentina vertelt aan Mongabay dat er twee mogelijkheden zijn. De dichtstbijzijnde groep otters leeft honderden kilometers verderop, in de Pantanal in Paraguay. Het is mogelijk dat de otter zich losgemaakt heeft van zijn familie en naar Argentinië is gezwommen. Maar het kan ook dat er een groep reuzenotters in Argentinië leeft waarvan het bestaan niet bekend is.

De provincie Corrientes, de National Parks Administration en de Rewilding Argentina Foundation, één van de natuurbeschermingsorganisaties die zijn opgericht door Kris en de ondertussen overleden Doug Tompkins (eigenaren van de kleding- en outdoormerken Esprit, Patagonia en The North Face), zullen binnenkort de twee reuzenotters Coco en Alondra samen met hun drie jongen uitzetten in het Iberá moeras. Het is een onderdeel van een groter 'Rewilding Project' in de Argentijnse moerassen.

Talia Zamboni van Rewilding Argentina vertelt aan Lonely Planet: 'Deze drie reuzenotters zijn de eerste drie die in tientallen jaren in ons land geboren zijn en vertegenwoordigen de hoop om een diersoort terug te brengen in Argentinië. Het project in Iberá is het eerste in deze soort, nooit eerder is geprobeerd om de reuzenotter terug te brengen naar een plaats waar hij verdwenen is door toedoen van de mens.'

De reuzenotter is een roofdier dat aan de top van de voedselketen staat in de moerassen in het noordoosten van Argentinië en het is daarom een cruciale schakel in het ecosysteem. Wetenschappers verwachten dat het herintroducereren van reuzenotters een grote invloed zal hebben op de structuur van het ecosysteem doordat ze populaties van andere dieren onder controle zullen houden en er daardoor voor zorgen dat de voedselketen in balans blijft.

'Deze diersoort heeft de potentie om grote directe (door te doden) en indirecte (door het gedrag van de prooidieren te veranderen) effecten zal hebben,' vertelt Matias Greco van Rewilding Argentina aan Lonely Planet. Er zal een soort watervaleffect ontstaan waarbij uiteindelijk de vegetatie, andere organismen en het hele ecologische proces beïnvloed zal worden. Iets soortgelijks gebeurde in Yellowstone na de herintroductie van de wolf, eveneens het roofdier aan de top van de voedselketen.

Reuzenotters zijn niet de enige dieren die een nieuw leven zullen beginnen in de moerasgebieden. In het Impenetrable National Park dat in 2014 mede door de Tompkins Conservation werd gesticht, werd vorig jaar een jaguar ontdekt. Er werd een andere jaguar uitgezet en het stel heeft ondertussen jongen gekregen. In januari en april van dit jaar werden er nog eens zes jaguars vrijgelaten en in de nabije toekomst volgen er nog drie.

'Onder de juiste omstandigheden en wanneer de reden waarom een dier uitgestorven raakte, is verdwenen, kan je bijna alles terugbrengen,'vertelt Kristine Tompkins in de Guardian. 'Het is onze missie om Amerika te 'herwilderen': van het creëren van nationale parken tot het terugbrengen van dieren die verdwenen zijn. Het is een model dat overal in de wereld toegepast kan worden. Op deze manier proberen we het tij te keren in de strijd tegen de crisis van het uitsterven van diersoorten.'

