Olympisch medaillewinnaar Bashir Abdi zet zijn schouders onder het Komaf Koffieproject. Mensen met een vlucht -of migratieachtergrond kunnen dankzij dit project een professionele barista-opleiding genieten. Het project start ook een crowdfunding op zodat ze kunnen uitbreiden.

Koffie troost, verbindt én creërt kansen. Het project Komaf Koffie, een initiatief van de stad Gent, Gent Fair Trade, de Belgische ontwikkelingssamenwerking en Oxfam België, selecteerde 25 Gentenaars met een vlucht- of migratieverleden voor een opleiding tot professionele barista. Eenmaal opgeleid trekken ze met een mobiele koffiekar op wieltjes doorheen de stad Gent om fairtrade koffies te verkopen en te babbelen met hun klanten. Op die manier leren de nieuwkomers mensen kennen, oefenen ze hun Nederlands en doen ze werkervaring op in België. Het initiatief werd tijdens de Week van de Fairtrade succesvol gelanceerd afgelopen oktober.

Bashir Abdi werd intussen aangesteld als ambassadeur van het project en is heel enthousiast over zijn nieuwe rol. 'Ik wou graag ambassadeur worden van dit project omdat het verhaal erachter heel gelijkaardig is aan het mijne. Het is een project dat kansen creëert voor nieuwkomers. Ik kreeg kansen via de sport, wie weet krijgen deze deelnemers wel kansen dankzij koffie. Ik ben in de wolken over dit project en ik twijfel er niet aan dat er mooie resultaten uit komen,' aldus Bashir.

Steeds meer nieuwkomers willen deel uitmaken van Komaf Koffie. Omdat de initiatiefnemers voor alle deelnemers ten allen tijde een eerlijk loon willen garanderen, start er nu een crowdfunding. Met het geld dat opgehaald wordt wil de organisatie een loon voorzien aan de barista's in opleiding, tweemaal per jaar opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden aanbieden en de kar een facelift geven. Dit project een hart onder de riem steken kan dus door aan de kraam koffie te gaan kopen en een praatje te slaan met de kersverse barista's of te doneren aan de crowdfunding.

Wil je weten waar in Gent de koffiekar te vinden is? Surf dan naar de website van Komaf Koffie of volg het project op Facebook of Instagram.

