De World Illustration Awards heeft Xavier Segers bekroond met de Innovation Award. De Antwerpenaar was de beste in een categorie die projecten beloont die vernieuwend en experimenteel omgaan met illustratie als kunstvorm. Segers creëerde een illustratieve reeks van petrischalen met daarin typografische bacteriën en haalde het van meer dan 5.000 inschrijvingen uit 82 verschillende landen.

Zijn inspiratie kwam er tijdens de allereerste lockdown in 2020 toen al zijn freelance projecten op hold werden gezet. Dit gaf hem de tijd om terug te experimenteren. Door het wegvallen van al zijn werk en de algemene strenge lockdown, die de hele wereld in zijn greep had, besloot hij hier toch iets positief van te maken, en het heeft geloond. Met zijn illustratieve reeks rond typografische bacteriën die Xavier Segers creëerde voor zichzelf als een soort van bezigheidstherapie, heeft hij een World Illustration Award voor innovatie in de wacht gesleept. Zijn concept was het coronavirus een stem te geven door het in typografische bacteriën te injecteren zodat het virus zijn uitdagende gedachten en wensen kon vormen in korte berichten.

© Xavier Segers

De World Illustration Awards huldigen de beste en meest inspirerende illustraties van over de hele wereld. De prijzen worden uitgereikt door de AOI (de Britse Association of Illustration) in samenwerking met de Amerikaanse Directory of Illustration, en dat al 45 jaar lang. Dit jaar schreven meer dan 5.000 artiesten zich in uit 82 verschillende landen. Na een eerste selectie bleven er nog vijfhonderd over. Na een tweede selectie waren dat er tweehonderd in tien verschillende categorieën. Segers kreeg de Innovation Award, een prijs dat alle categorieën oversteeg.

De reeks was ook al te zien in Keulen een paar maand geleden in een grote openlucht stadstentoonstelling van Reclaim Award, waarbij reclameborden doorheen de stad werden gebruikt als canvas voor kunstenaars om hun werken te tonen. Voor Xavier Segers is het niet de eerste keer dat zijn werk wordt erkend. Vorig jaar was hij al een World Illustration Award winnaar met zijn interactieve installatie voor de Welsh National Opera. in 2020 mocht hij het campagnebeeld ontwerpen voor de BAFTAS, zeg maar de Britse variant van de Oscars. Met ontwerpbureau Not Before Ten heeft hij het interieur van verschillende Antwerpse horecazaken voorzien van levensgrote illustraties zoals; Bar Palmier, The Dirty Rabbit en L'épicerie du Cirque.

