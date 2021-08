De gratis app tegen voedselverspilling Too Good To Go heeft de kaap van vijf miljoen geredde maaltijden gehaald. Ter ere van die mijlpaal publiceert het bedrijf nu haar eerste impactrapport.

4000 maaltijden per dag, zoveel perfect in orde eten zou er de afgelopen drie jaar in de vuilbak terechtgekomen zijn als Too Good To Go er niet was geweest. Op die manier redde het bedrijf 12,5 miljoen kilogram CO2 - het equivalent van zo'n 13.000 vluchten tussen Brussel en New York - die anders verloren was gegaan.

Om dat heuglijk moment te vieren, publiceert Too Good To Go nu haar eerste impactrapport, waarin de app zowel haar positieve als negatieve impact op het milieu en de samenleving rapporteert. De eindsom blijkt zonder meer positief: het bedrijf ontving van Planetly het label 'Carbon Neutral+'. Dat wil zeggen dat Too Good To Go niet alleen haar eigen uitstoot compenseert, maar dat het nog een stap verder gaat en klimaatpositief wordt.

In 2021 wil Too Good To Go 65 miljoen maaltijden redden in Europa en de VS. Ze zal ook haar wereldwijde expansie voortzetten. Op die manier hoopt het bedrijf haar impact in de strijd tegen voedselverspilling en klimaatverandering verder vergroten.

