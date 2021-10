Belgische chocolade staat in binnen- en buitenland bekend als een hoogstaand kwaliteitsproduct. Maar naast kwaliteit moeten consumenten van Belgische chocolade ook maximaal kunnen rekenen op de duurzaamheid van het product. Daarom werd in December 2018 het Beyond Chocolate partnerschap gelanceerd, met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Beyond Chocolate brengt ondertussen meer dan 60 partnerorganisaties samen onder een gemeenschappelijk engagement: tegen 2030 een leefbaar inkomen verzekeren voor de meer dan 140.000 cacao boeren die leveren aan de Belgische markt en een einde maken aan verdere ontbossing gelinkt aan cacao productie.

Om de stap tussen nu en 2030 te overbruggen is het volgende doel opgesteld: tegen 2025 is 100% van de chocolade geproduceerd en/of verkocht in België gecertifieerd en opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma.

Het tweede jaarrapport van Beyond Chocolate toont aan dat de Belgische chocoladesector eerste stappen zet om de ambities te realiseren. Van de meer dan 700.000 ton chocolade die vandaag de dag in België geproduceerd wordt, is 57% nu gecertifieerd en/of opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma. Een stijging met zeven procent ten opzichte van 2019. De groeiende vraag van de markt naar duurzame producten lijkt deze trend te ondersteunen. Meer en meer merken kiezen voor certificering en/of bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma's. Ook de supermarkten nemen verantwoordelijkheid op : als eerste stap hebben Colruyt, Delhaize, Aldi en Lidl hebben ervoor gezorgd dat alle chocolade verkocht onder hun huismerken nu ook een keurmerk dragen.

Lees ook: Hoe duurzaam is Belgische chocolade? Beyond Chocolate stelt eerste rapport voor

Om het verduurzamingsproces te versnellen, heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking een financieringsfonds van 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt om investeringen uit de privé sector in duurzame cacaoketens te mobiliseren. Zeven duurzaamheidsprojecten zijn nu opgestart in Côte d'Ivoire, Ghana en de Democratische Republiek Congo. Via deze projecten wordt meer dan 6 miljoen euro rechstreeks in innovatieve modellen en duurzaamheid geïnvesteerd, en worden meer dan 12.000 cacao boeren gesteund om sneller een leefbaar inkomen te behalen.

Tijdens de Algemene Vergadering werden vijf nieuwe partners aangekondigd. Klingele Chocolade, Natra, Cocoaource, International Cocoa Initiative en Cera/BRS hebben zich ertoe verbonden bij te dragen tot de doelstellingen van Beyond Chocolate. Zo blijft het Belgische partnerschap de sector verenigen rond een gemeenschappelijke ambitie: de cacaoboeren een leefbaar inkomen garanderen en een einde maken aan de ontbossing tegen 2030.

Beyond Chocolate brengt ondertussen meer dan 60 partnerorganisaties samen onder een gemeenschappelijk engagement: tegen 2030 een leefbaar inkomen verzekeren voor de meer dan 140.000 cacao boeren die leveren aan de Belgische markt en een einde maken aan verdere ontbossing gelinkt aan cacao productie. Om de stap tussen nu en 2030 te overbruggen is het volgende doel opgesteld: tegen 2025 is 100% van de chocolade geproduceerd en/of verkocht in België gecertifieerd en opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma.Het tweede jaarrapport van Beyond Chocolate toont aan dat de Belgische chocoladesector eerste stappen zet om de ambities te realiseren. Van de meer dan 700.000 ton chocolade die vandaag de dag in België geproduceerd wordt, is 57% nu gecertifieerd en/of opgenomen in een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma. Een stijging met zeven procent ten opzichte van 2019. De groeiende vraag van de markt naar duurzame producten lijkt deze trend te ondersteunen. Meer en meer merken kiezen voor certificering en/of bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma's. Ook de supermarkten nemen verantwoordelijkheid op : als eerste stap hebben Colruyt, Delhaize, Aldi en Lidl hebben ervoor gezorgd dat alle chocolade verkocht onder hun huismerken nu ook een keurmerk dragen. Om het verduurzamingsproces te versnellen, heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking een financieringsfonds van 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt om investeringen uit de privé sector in duurzame cacaoketens te mobiliseren. Zeven duurzaamheidsprojecten zijn nu opgestart in Côte d'Ivoire, Ghana en de Democratische Republiek Congo. Via deze projecten wordt meer dan 6 miljoen euro rechstreeks in innovatieve modellen en duurzaamheid geïnvesteerd, en worden meer dan 12.000 cacao boeren gesteund om sneller een leefbaar inkomen te behalen.Tijdens de Algemene Vergadering werden vijf nieuwe partners aangekondigd. Klingele Chocolade, Natra, Cocoaource, International Cocoa Initiative en Cera/BRS hebben zich ertoe verbonden bij te dragen tot de doelstellingen van Beyond Chocolate. Zo blijft het Belgische partnerschap de sector verenigen rond een gemeenschappelijke ambitie: de cacaoboeren een leefbaar inkomen garanderen en een einde maken aan de ontbossing tegen 2030.