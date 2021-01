De zee rond het zuidwesten van Tenerife mag zich als eerste in Europa een 'Whale Heritage Site' noemen: een gebied waar toeristen op een verantwoorde en duurzame manier naar walvissen en dolfijnen kunnen kijken.

De zee rond het zuidwesten van het Canarische eiland Tenerife mag zich als eerste in Europa een 'Whale Heritage Site' noemen. Wereldwijd zijn er maar vier van dit soort gebieden waar toeristen op een verantwoorde en duurzame manier naar walvissen en dolfijnen kunnen kijken. De andere drie zijn Dana Point in Californië, The Bluff in Zuid-Afrika en Hervey Bay in Australië.

Wanneer je als toerist naar een van deze bestemmingen gaat om walvisachtigen te bekijken, weet je zeker dat het op een respectvolle manier gebeurt. Het is belangrijk om dit soort toerisme te stimuleren, zeggen de World Cetacean Alliance en World Animal Protection omdat dit voorkomt dat er op de dieren gejaagd wordt om hun vlees of dat ze gevangen worden om op die manier toeristen te vermaken. Daarom is het ook belangrijk om de lokale inwoners erbij te betrekken. Zij kunnen dan op een verantwoorde manier aan de dieren verdienen en hoeven niet meer op een onethische manier met ze om te gaan.

. © Francis Perez

In de wateren rond Tenerife en La Gomera leven 28 soorten walvisachtigen waaronder de Indische griend, potvissen en tuimelaars. Het is een populaire plaats om deze dieren te bekijken en het aantal toeristen groeide de afgelopen jaren spectaculair. Het is dan ook belangrijk om deze groei te beperken, de normen te verhogen en de samenwerking tussen de verschillende bedrijven te stimuleren.

Behalve de vier plaatsen die nu al de titel Whale Heritage Site dragen, zijn er nog zeven plaatsen die goed op weg zijn om ook zo'n Heritage Site te worden. De aanvraag loopt. Het gaat om Mosaic Jurubatiba in Brazilië, Vancouver Island North in Canada, Golfo Dulce in Costa Rica, Marlborough Sounds in Nieuw-Zeeland, de Azoren (Portugal), Algoa Bay in Zuid-Afrika en Cabo Polonia in Uruguay.

Om erkend te worden moeten de plaatsen aan vier criteria voldoen:

1. Een respectvolle omgang tussen walvisachtigen en mensen.

2. Het leven van walvisachtigen vieren.

3. Duurzaamheid op het vlak van de natuur, economie en in sociaal opzicht

4. Onderzoek, educatie en bewustwording stimuleren

. © Wolfgang Zimmel

