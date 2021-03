Door invasieve ratten verdwenen vrijwel alle vogels van Hawadax Island, beter bekend als Rat Island, in Alaska. Het vernietigde ecosysteem bleek zich binnen elf jaar volledig te kunnen herstellen toen de ratten verdwenen waren.

Hawadax Island is één van de eilanden die tot de Aleutian Archipelago ten zuidwesten van Alaska behoort. In de zeventiende eeuw kwamen er ratten op het eiland terecht die waren meegekomen met schepen die voor de kust vergingen en aanspoelden op het eiland. Ratten staan bekend als veerkrachtige dieren die zich vrijwel overal gemakkelijk kunnen handhaven. Dat bewezen ze ook op Hawadax Island dat lange tijd bekend stond onder de naam Rat Island.

De ratten vernietigden in de 220 jaar daarna het volledige ecosysteem op het eiland. De ratten doodden de kustvogels en roofden hun nesten leeg. Zo zorgden ze ervoor dat de vogels bijna uitgeroeid werden. Op Rat Island heerste een ijzingwekkende stilte terwijl op de andere eilanden in dit deel van Alaska een kakafonie van vogelgeluiden te horen was. Doordat er bijna geen vogels meer op het eiland voorkwamen, kregen de ongewervelde dieren zoals slakken ruim baan en die dieren zorgden er op hun beurt voor dat het zeewier voor de kust drastisch afnam.

Hawadax Island © Getty Images

De University of California Santa Cruz, Island Conservation, The Nature Conservancy en de U.S. Fish and Wildlife Service besloten in 2008 de handen ineen te slaan en in te grijpen. De ratten moesten allemaal verdwijnen. Een hele moeilijke en dure operatie, maar in 2010 konden de wetenschappers vaststellen dat alle ratten verdwenen waren.

Elf jaar later is het oorspronkelijke ecosysteem volledig hersteld en dat is veel sneller dan de wetenschappers verwacht hadden. Carolyn Kurle van de University of California San Diego: 'Soms is het moeilijk om te zeggen dat een natuurbeschermingsmaatregel enige impact heeft gehad, maar in dit specifieke geval ondernamen we een actie die duur en moeilijk was en we toonden aan dat het werkelijk effect had. Maar we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren.'

Hawadax Island © Reuters

Nu de ratten verdwenen zijn, leven er weer grote groepen vogels zoals kuifpapegaaiduikers, roodmaskeraalscholvers, alpensneeuwhoenen, beringstrandlopers, duifzeekoeten, eiders, zeearenden, slechtvalken en stormvogeltjes op het eiland. Zij zorgen ervoor dat het aantal ongewervelde dieren binnen de perken blijft. En daardoor is ondertussen het kelpwoud voor de kust ook weer hersteld en dat allemaal in slechts iets meer dan een decennium.

Hawadax Island is één van de eilanden die tot de Aleutian Archipelago ten zuidwesten van Alaska behoort. In de zeventiende eeuw kwamen er ratten op het eiland terecht die waren meegekomen met schepen die voor de kust vergingen en aanspoelden op het eiland. Ratten staan bekend als veerkrachtige dieren die zich vrijwel overal gemakkelijk kunnen handhaven. Dat bewezen ze ook op Hawadax Island dat lange tijd bekend stond onder de naam Rat Island. De ratten vernietigden in de 220 jaar daarna het volledige ecosysteem op het eiland. De ratten doodden de kustvogels en roofden hun nesten leeg. Zo zorgden ze ervoor dat de vogels bijna uitgeroeid werden. Op Rat Island heerste een ijzingwekkende stilte terwijl op de andere eilanden in dit deel van Alaska een kakafonie van vogelgeluiden te horen was. Doordat er bijna geen vogels meer op het eiland voorkwamen, kregen de ongewervelde dieren zoals slakken ruim baan en die dieren zorgden er op hun beurt voor dat het zeewier voor de kust drastisch afnam. De University of California Santa Cruz, Island Conservation, The Nature Conservancy en de U.S. Fish and Wildlife Service besloten in 2008 de handen ineen te slaan en in te grijpen. De ratten moesten allemaal verdwijnen. Een hele moeilijke en dure operatie, maar in 2010 konden de wetenschappers vaststellen dat alle ratten verdwenen waren. Elf jaar later is het oorspronkelijke ecosysteem volledig hersteld en dat is veel sneller dan de wetenschappers verwacht hadden. Carolyn Kurle van de University of California San Diego: 'Soms is het moeilijk om te zeggen dat een natuurbeschermingsmaatregel enige impact heeft gehad, maar in dit specifieke geval ondernamen we een actie die duur en moeilijk was en we toonden aan dat het werkelijk effect had. Maar we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren.'Nu de ratten verdwenen zijn, leven er weer grote groepen vogels zoals kuifpapegaaiduikers, roodmaskeraalscholvers, alpensneeuwhoenen, beringstrandlopers, duifzeekoeten, eiders, zeearenden, slechtvalken en stormvogeltjes op het eiland. Zij zorgen ervoor dat het aantal ongewervelde dieren binnen de perken blijft. En daardoor is ondertussen het kelpwoud voor de kust ook weer hersteld en dat allemaal in slechts iets meer dan een decennium.