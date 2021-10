Bond zonder Naam geeft een podium aan 80-plussers op instagram om hun levenswijsheden te delen met de jongere generaties. De vzw wil in sterk veranderde en gepolariseerde tijden met INSTAGRANNIES een brug te slaan tussen generaties.

'Wat kunnen wij van je leren', dat is de vraag die schrijfster Anneleen Van Offelen en Bond Zonder Naam stellen aan ouderen sinds 2018. Tachtigplussers worden zo vaak alleen maar op hun zorgbehoefte aangesproken, terwijl ze een leven vol waardevolle ervaring achter de rug hebben. INSTAGRANNIES brengt hen daarom samen op Instagram.

© BZN

Oudste influencers op Instagram

Anneleen Van Offel gaat samen met fotograaf Liesbeth Gavriilakis op bezoek bij 'Grannies', zij luisteren naar hun levenslessen en capteren het moment. De 'oudste influencers' poseren niet met een latte macchiato, wel met een koffie met melk. Zij vertellen over wat het leven hen geleerd heeft. De quotes en beelden die daaruit voortvloeien, worden vervolgens gedeeld op Instagram. Na een paar weken krijgt de oudere bezoek van een vrijwilliger, die de teksten, foto's en leukste reacties bezorgt. Zo is de uitwisseling wederzijds.

'Iedereen leert in het leven wat hij zelf nodig heeft. Dat is voor iedereen anders. Het leven zelf zet je op je poten, en jij moet erop blijven staan. Aandachtig zijn voor wat het je geeft, luisteren naar wat het je wil vertellen', Aline (95). © INSTAGRANNIES - Liesbeth Gavriilakis

