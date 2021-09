De Nederlandse supermarktketen Jumbo rolt zijn concept van zogenoemde kletskassa's uit. Dat zijn kassa's voor mensen die geen haast hebben en 'graag een praatje zouden maken' bij het afrekenen.

Het komende jaar wil de keten 200 dergelijke kassa's openen in Nederland, en ook in een Belgische winkel zal er een eerste kletskassa komen, zegt Jumbo-woordvoerster Paulien Straeter.

Het idee voor de kletskassa ontstond twee jaar geleden. In de zomer van 2019 werd de eerste geopend in Nederland, in Vlijmen (in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant). 'Met dit concept wil Jumbo bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid in Nederland', aldus Straeter.

Volgens Jumbo was die kassa een groot succes en is nu 'de tijd rijp' om het concept uit te breiden. 'Het doel is om binnen een jaar 200 kletskassa's door heel Nederland te openen', zo klonk het bij de opening van een tweede dergelijke kassa, in een winkel in Udenhout (ook in Noord-Brabant). Daarbij kijkt Jumbo naar gebieden in Nederland waar eenzaamheid veel voorkomt.

De supermarktketen is ook van plan om het concept naar België te brengen. 'Jumbo is ook voornemens om komend jaar de eerste kletskassa te openen in België', zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk in welke Belgische Jumbo-winkel dat zal zijn en wanneer.

Volgens de Nederlandse koepelorganisatie van supermarkten (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) ontstaat er onder meer dankzij de toename van zelfscankassa's meer tijd aan de gewone kassa's. 'Dat geeft ruimte voor een praatje', zegt een woordvoerster.

