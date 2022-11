Weekend tipt: 7 nieuwe expo’s om naar (uit) te kijken

Een tentoonstelling brengt altijd wat kleur in grijze dagen. Of je interesse nu bij mode, design, kunst of fotografie ligt: voor deze nieuwe expo’s onderbreek je vast gewillig je winterslaap.

De eerste vier tentoonstellingen zijn al op dreef. Zo kan je in Brussel design en de maan gaan spotten. In Heusden Zolder toont Stephan Vanfleteren zijn foto’s van ex-mijnwerkers. In Antwerpen speur je zelf naar kunst op unieke locaties. Daarnaast zijn er drie nieuwe expo’s die er snel of héél snel aankomen…

Brussel: design van Jacques Grange

De legendarische Franse interieurontwerper organiseert zijn eerste tentoonstelling bij Pierre Marie Giraud. Jacques Grange creëerde onder meer de privéwoningen van Yves Saint-Laurent en Pierre Bergé in Parijs, Marrakech en Deauville en verwierf vanaf z’n debuut in de seventies al snel naam en faam. Hij trekt nu naar Brussel met meerdere uitvoeringen van de befaamde Citrouille. De leren poef in de vorm van een pompoen is een ontwerp uit de beginjaren en een eerbetoon aan zijn jeugd, toen hij met zijn neven en nichten speelde met pompoenen. Elke Citrouille is verkrijgbaar in verschillende kleuren in een beperkte oplage.

Galerie Pierre Marie Giraud, nog tot en met 10 december.

Citrouille, Jacques Grange – Pierre Marie Giraud Gallery

Heusden Zolder: foto-expo Kompelkoppen

Dit najaar is het dertig jaar geleden dat de steenkoolmijn van Zolder sloot, als allerlaatste in de Benelux. Dat wordt binnen het project Mijn|Kracht herdacht met theater, film, muziek en beeldende kunst. Hoogtepunt is de expo Kompelkoppen waarvoor Stephan Vanfleteren een fotoreeks maakte. Hij verzamelde een honderdtal ex-mijnwerkers met hun oude plunje voor de lens. Locatie: de voormalige machinegebouwen van de Zolderse steenkoolmijn. Bovenop de foto’s is er in Heusden Zolder een abstracte filmprojectie te zien die Stef Van Alsenoy voorzag van een soundscape. Hij herleidde ook de achttien uur aan interviews met de mannen tot een uurtje met de mooiste fragmenten.

ZLDR Luchtfabriek, nog tot en met 31 december.

Kompelkoppen Karel Debacker © Stephanvanfleteren

Antwerpen: kunstparcours Finis Terrae

Kunstroute Ecce Homo krijgt na vijf jaar een sequel. Galerie Geukens & De Vil organiseert met Finis Terrae opnieuw een grootschalige kunstwandeling rond één universeel thema. Een hele rist kunstenaars van of op Belgische bodem deel daarin z’n visie op (ondergang van) de planeet en een wereld in verandering. De werken hangen op onverwachte Antwerpse locaties die al even hard de moeite zijn zoals Museum Plantin-Moretus, de tuin van de kathedraal, het Snijders&Rockoxhuis en de Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Er hoort ook een boek bij, uitgegeven bij Hannibal Books. Groepen kunnen een gegidste wandeling reserveren.

Doorheen de stad, nog tot en met 26 februari.

Jeffe De Brabandere, Vaalgele Ruiter (work in progress), 2022, Nottebohmzaal. © David Samyn. Courtesy the artist and Geukens & De Vil, Antwerp

Brussel: ‘To the Moon’ in VR

Bij Bozar staat ter gelegenheid van Festival Ars Musica ‘Big Science’ de artiest Laurie Anderson centraal. Het programma is even veelzijdig als de componist, experimenteel performer, beeldend kunstenaar, regisseur, uitvinder, elektropionier… zelf. Samen met mixed media-regisseur Hsin-Chien Huang realiseerde ze de VR-installatie ‘To the Moon’ ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de maanlanding. De denkbeeldige maanlandschappen zijn samengesteld met beelden uit de Griekse mythologie, literatuur, wetenschap, sciencefictionfilms en politiek. Met een VR-bril verken je het kunstwerk in al zijn dimensies. Je loopt op de maan, glijdt door ruimtepuin en vliegt door DNA-skeletten. Op het programma staan ook twee films – Heart of a Dog en Home of the Brave – en evenveel concerten. Naast de wereldpremière van All the Animals met het Brussels Philharmonic is er een optreden met cellist Rubin Kodheli en AI in de hoofdrol.

Bozar, nog tot en met 8 januari.

Laurie Anderson en Hsin-Chien Huang © Kim Hansen Louisiana Museum of Modern Art

3 nieuwe expo’s om naar uit te kijken

Ontdek het oeuvre van Peter Lindbergh, de mode(carrière) van Diane von Fürstenberg en de absurde sculpturen van Tony Matelli: deze nieuwe expo’s zet je best nu al in je agenda.

Peter Lindbergh, van 15 december 2022 tot en met 14 mei 2023

In december houdt de reizende tentoonstelling ‘Untold Stories’ halt in Brussel. De retrospectieve is een eerbetoon aan de kunstzinnige modefotografie van Peter Lindbergh. De Duitser toonde onder meer topmodellen als Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Helena Christensen op een meer menselijke manier en verlegde zo de grenzen van de modefotografie richting kunst. In het Brusselse Vanderborghtgebouw zal je 150 werken kunnen bekijken, met naast zijn iconische prints ook onuitgebrachte foto’s en video’s.

Heidi Mount Paris 2008 © Peter Lindbergh -courtesy Peter Lindbergh Foundation Paris

Tony Matelli, van 19 januari tot en met 12 februari 2023

De Amerikaanse beeldhouwer Tony Matelli komt naar de Brusselse Maruani Mercier-galerie voor een eerste solo-expo. Zijn werken werden al over de hele wereld getoond in befaamde musea en zelfs op The Highline in New York. Met ‘Timelines’ stelt hij de begrippen heden en verleden in vraag, terwijl hij speelt met de magie van de trompe-l’oeil. Bronzen bananen, plukverse tulpen, een perfecte orchidee… Hij biedt een frisse en humoristische kijk op klassieke beeldhouwkunst op monumentale schaal met een hyperrealistische en verwrongen maar gedetailleerde weergave van alledaagse voorwerpen.

Tony Matelli – Bust (Eggplant), 2022. Courtesy of the Artist and Maruani Mercier Gallery

Diane von Fürstenberg, van 21 april 2023 tot en met 7 januari 2024.

Het is nog wachten tot de lente maar dan krijgt ook Diane von Fürstenberg een eerste tentoonstelling in Europa. In 2023 bestaat de wrap dress immers een halve eeuw en dat wilde het Mode & Kant Museum vieren met een expo rond (en in nauwe samenwerking met) de van oorsprong Brusselse designer. De wikkeljurk is de wereldbekende rode draad door haar werk. Ze ontwierp het stuk in 1973, twee jaar later waren er al meer dan een miljoen van verkocht. “Diane von Fürstenberg. Woman Before Fashion” geeft via kleuren, prints en diverse creaties inzicht in de carrière van een ontwerpster die begreep wat vrouwen willen.