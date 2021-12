De beautyindustrie experimenteert en verleidt met allerlei stofjes, opgevoerd als het nieuwste wondermiddel - van hyaluronzuur en retinol tot slakkenslijm, cannabis, stamcellen, je eigen bloed en zelfs zalmsperma. Maar welke ingrediënten zijn écht het proberen waard?

Bombilysin

'Bombilysin', afkomstig van het Zuid-Koreaanse vuurbuikpad, zou puistjes bestrijden en voorkomen. Een (op)kikker voor je huid? Wij testten het uit.

Kikker in je skincare: is het stofje 'Bombilysin' de heilige graal voor acne?

Bakuchiol

De 'plantaardige retinol' zou dezelfde huidvoordelen bieden als oude vertrouwde retinol, maar dan zonder irritatie. Maar klopt dat wel? Knack Weekend zocht het uit.

Bakuchiol in beautyland: wonderingrediënt of marketinghype?

Houtskool

Het zuiverende zwarte goedje is een handige hulp voor vette huidjes en de dikkere mannenhuid. Zolang je maar niet met zelfgebrande houtskool begint te experimenteren...

Houtskool als cosmeticaproduct: 'Het zuivert de huid zonder haar te strippen'

Fermentatie

Ook bij ons is fermentatie intussen ingeburgerd en dat niet alleen in de voedingsindustrie: de beautywereld gaat volledig overstag voor gefermenteerde actieve bestanddelen. Hoe werkt het?

Ferm smeersel: de beautysector duikt in de wereld van fermentatie

Vitamine C

Vitamine C is een belangrijke antioxidant en het stimuleert de productie van collageen, de proteïne die ervoor zorgt dat onze huid strak en stevig blijft.

Hyaluronzuur

Cosmeticabedrijven combineren de stof in allerlei serums en crèmes met water, zodat het hyaluronzuur vocht in de opperhuid gaat opslaan.

Retinol

Retinol is een variant van vitamine A, het enige ingrediënt is waarvan duidelijk wetenschappelijk bewezen werd dat het huidverjongend werkt. Retinol is een toegankelijkere variant van het straffe goedje.

Het ABC van gehypete huidverzorging: welke ingrediënten zijn het echt waard?

© iStock

Cannabis

Cannabidiol is een natuurlijke stof die voorkomt in de cannabisplant. Cosmeticabedrijven pakken de laatste jaren steeds vaker uit met CBD als kalmerend en ontstekingsremmend bestanddeel in huidverzorging.

Stamcellen

In de meeste beautyproducten wordt er vooral gewerkt met stamcellen van dierlijke oorsprong. Ze worden gebruikt om huidveroudering aan te pakken bij de basis: de stamcellen van de huid.

Zalmsperma

Volop gehypet in Korea want volgens de plaatselijke wijsheid een wondermiddel dat huidontstekingen (lees: acne) en huidveroudering tegengaat. Het goedje stimuleert namelijk het herstel van de huidweefsels.

Cannabiscrème, slakkengel en zalmsperma: waanzin of wondermiddel?

Je eigen bloed

Kim Kardashian maakte een bloederige selfie na haar vampire facial, waarbij injecties met eigen bloed voor een huidverjongend effect zorgen. Ook bij ons zit PRP in de lift. Wat is het precies?

Kim Kardashian achterna? Ook bij ons zitten vampire facials in de lift

© iStock

Fillers

Een pillow face, opgespoten lippen of een Brazilian butt lift: jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor ingrepen met 'zichtbaar' resultaat. Plastisch chirurg Jan Vermeylen waarschuwt voor de gezondheidsrisico's.

Groot deel artsen in botox-sector licht patiënten onvoldoende in over mogelijke bijwerkingen stelt Test-Aankoop

Een spuitje meer of minder? De gevaren van Botox en fillers

Octocryleen

Volgens een studie bevat zonnecrème met zonnefilter octocryleen sporen van benzofenon, volgens het WHO 'potentieel kankerverwekkend'. De hoeveelheid neemt na verloop van tijd toe. Hoe gevaarlijk is dat?

Onder de loep: is vervallen zonnecrème kankerverwekkend?

Beautyserums

Een op de vier huidverzorgingsproducten die vandaag over de toonbank gaan, is een serum. Terwijl het tien jaar geleden nog werd beschouwd als een luxueus extraatje, maakt het serum nu deel uit van de dagelijkse beautyroutine.

Van luxeproduct naar dagelijkse routine: de opmars van het beautyserum

© iStock

Clean beauty

Cosmeticaproducten vermelden steeds vaker welke ingrediënten ze níet bevatten. Clean beauty is in opmars: (meestal natuurlijke) producten zonder zogenaamd twijfelachtige bestanddelen. Samen met alle free from-claims groeit de angst om bepaalde ingrediënten te smeren. Maar zijn die wel zo gevaarlijk?

Geen onzin op mijn huid: kunnen we ons ziek smeren?

'Bombilysin', afkomstig van het Zuid-Koreaanse vuurbuikpad, zou puistjes bestrijden en voorkomen. Een (op)kikker voor je huid? Wij testten het uit.Kikker in je skincare: is het stofje 'Bombilysin' de heilige graal voor acne?De 'plantaardige retinol' zou dezelfde huidvoordelen bieden als oude vertrouwde retinol, maar dan zonder irritatie. Maar klopt dat wel? Knack Weekend zocht het uit.Bakuchiol in beautyland: wonderingrediënt of marketinghype?Het zuiverende zwarte goedje is een handige hulp voor vette huidjes en de dikkere mannenhuid. Zolang je maar niet met zelfgebrande houtskool begint te experimenteren...Houtskool als cosmeticaproduct: 'Het zuivert de huid zonder haar te strippen'Ook bij ons is fermentatie intussen ingeburgerd en dat niet alleen in de voedingsindustrie: de beautywereld gaat volledig overstag voor gefermenteerde actieve bestanddelen. Hoe werkt het?Ferm smeersel: de beautysector duikt in de wereld van fermentatieVitamine C is een belangrijke antioxidant en het stimuleert de productie van collageen, de proteïne die ervoor zorgt dat onze huid strak en stevig blijft. Cosmeticabedrijven combineren de stof in allerlei serums en crèmes met water, zodat het hyaluronzuur vocht in de opperhuid gaat opslaan.Retinol is een variant van vitamine A, het enige ingrediënt is waarvan duidelijk wetenschappelijk bewezen werd dat het huidverjongend werkt. Retinol is een toegankelijkere variant van het straffe goedje.Het ABC van gehypete huidverzorging: welke ingrediënten zijn het echt waard?Cannabidiol is een natuurlijke stof die voorkomt in de cannabisplant. Cosmeticabedrijven pakken de laatste jaren steeds vaker uit met CBD als kalmerend en ontstekingsremmend bestanddeel in huidverzorging. In de meeste beautyproducten wordt er vooral gewerkt met stamcellen van dierlijke oorsprong. Ze worden gebruikt om huidveroudering aan te pakken bij de basis: de stamcellen van de huid. Volop gehypet in Korea want volgens de plaatselijke wijsheid een wondermiddel dat huidontstekingen (lees: acne) en huidveroudering tegengaat. Het goedje stimuleert namelijk het herstel van de huidweefsels. Cannabiscrème, slakkengel en zalmsperma: waanzin of wondermiddel?Kim Kardashian maakte een bloederige selfie na haar vampire facial, waarbij injecties met eigen bloed voor een huidverjongend effect zorgen. Ook bij ons zit PRP in de lift. Wat is het precies?Kim Kardashian achterna? Ook bij ons zitten vampire facials in de liftEen pillow face, opgespoten lippen of een Brazilian butt lift: jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor ingrepen met 'zichtbaar' resultaat. Plastisch chirurg Jan Vermeylen waarschuwt voor de gezondheidsrisico's.Groot deel artsen in botox-sector licht patiënten onvoldoende in over mogelijke bijwerkingen stelt Test-AankoopEen spuitje meer of minder? De gevaren van Botox en fillersVolgens een studie bevat zonnecrème met zonnefilter octocryleen sporen van benzofenon, volgens het WHO 'potentieel kankerverwekkend'. De hoeveelheid neemt na verloop van tijd toe. Hoe gevaarlijk is dat?Onder de loep: is vervallen zonnecrème kankerverwekkend?Een op de vier huidverzorgingsproducten die vandaag over de toonbank gaan, is een serum. Terwijl het tien jaar geleden nog werd beschouwd als een luxueus extraatje, maakt het serum nu deel uit van de dagelijkse beautyroutine.Van luxeproduct naar dagelijkse routine: de opmars van het beautyserumCosmeticaproducten vermelden steeds vaker welke ingrediënten ze níet bevatten. Clean beauty is in opmars: (meestal natuurlijke) producten zonder zogenaamd twijfelachtige bestanddelen. Samen met alle free from-claims groeit de angst om bepaalde ingrediënten te smeren. Maar zijn die wel zo gevaarlijk?Geen onzin op mijn huid: kunnen we ons ziek smeren?