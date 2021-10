Geen tiener meer en toch last van acne? Je bent niet alleen. Steeds meer merken zetten in op acneproducten voor volwassenen om de veelvoorkomende huidkwaaltjes eens en voor altijd te bestrijden. Zo ook het Belgische bedrijf Bombi, dat onlangs een anti-breakoutkit uitbracht. Onze redactrice Aylin Koksal testte het uit.

Acne hangt al sinds mijn tienerjaren als een sluier boven mijn dagen. Met volle moed begon ik steeds aan veelbelovende hypes - retinol, vitamine-A kuren en spot-treatments - hopend dat het de laatste keer zou zijn dat ik proefkonijn zou spelen. Ik reikte gretig naar nieuwe, dure laserbehandelingen en populaire acht-stappenroutines. Het resultaat? Nada. Toen de anti-breakoutkit van Bombi aankwam, was ik dan ook sceptisch, maar het actieve ingrediënt 'Bombilysin' zou het verschil maken. Ik nam zeven weken lang de proef op de som.

De kit van Bombi bestaat uit drie producten: een reinigingsschuim om te beginnen, multi-acid pads bedoeld om dode huidcellen mee te verwijderen en een anti-acne emulsie crème als laatste stap. Ik haal de ingrediënten door een cosmetica-analysator, een gouden tip van mijn vroegere dermatoloog. Daaruit blijkt dat de drie producten parabeen-, sulfaat-, alcohol- en siliconenvrij zijn. In mensentaal: dit zijn veilige producten om mee aan de slag te gaan.Het actieve ingrediënt 'Bombilysin', afkomstig van het Zuid-Koreaanse vuurbuikpad, is hetgeen dat de puistjes zou bestrijden en voorkomen. Om hier meer over te weten, vraag ik verschillende dermatologen en toxicologen om uitleg. Tevergeefs, niemand blijkt hiervan gehoord te hebben. Ik wend me uiteindelijk tot het bedrijf Bombi, zij deden vijf jaar onderzoek naar het stofje Bombilysin. 'Wat wij deden is niets nieuw, wij baseerden ons op een wetenschap dat al 40 jaar bestaat', vertelt Jeroen Hofenk, oprichter van het merk en wetenschapper in de biotech met een sterke focus op ontstekingsziekten met bacteriën als oorzakelijke factor. 'We deden onderzoek naar amfibieën die antimicrobiële eigenschappen hebben. Zo kwamen we terecht bij het Zuid-Koreaanse vuurbuikpad. Als die zich bedreigd voelt, scheidt het via zijn huid het stofje "Bombilysin" uit. Het is een soort beschermingsmechanisme dat uitstekend werkt tegen schimmels, bacteriën en fungi. Dit stofje was voor ons een prima beginpunt om er verdere mee aan de slag te gaan in het labo. Zo hebben we het stofje zodanig gemodeleerd dat het enkel de celwand aantast van Cutibacterium acnes, de bacterie die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van acne. ' Het fijne is dat Bombilysin de goede bacteriën op je huid niet aanvalt. Nog een pluspunt: er kan van dit product geen resistentie optreden. Iets dat bijvoorbeeld wel regelmatig gebeurt met antibiotica-kuren. Maar hoe ontstaat acne in eerste instantie? Voor die vraag klop ik aan bij dermatoloog Liesbet Geusens. 'Het is heel eenvoudig. De kliertjes van je huid maken talg aan, maar als deze kliertjes verstopt of ontstoken raken, ontstaan er puistjes of acne.' En daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. 'Bij jongeren is dat simpelweg een talgoverproductie', zegt ze. Maar dat acne voornamelijk bij tieners voorkomt, is een misconceptie. Volgens een internationale studie uit 2018 blijkt dat 85% van volwassenen weleens last heeft van lichte tot milde acne. 'Bij volwassenen zijn er verschillende boosdoeners: hormoonverstoringen, stress, een verzwakt immuunsysteem, een verstoord microbioom, maar ook zaken als cosmetica, foute gebruik van crèmes, levensstijl en de omgeving waarin je woont.' Wat de dermatoloog doet, is vaak iets voorschrijven om de symptomen te bestrijden. Vaak zijn dat gels en crèmes van apotheekmerken zoals Avène, La Roche Posay, Ducray, Eucerin, Louis Widmer. Soms zijn dat ook antibioticabehandelingen.Bestaat er dan een ultieme remedie? 'Ja, die bestaat. In ernstige gevallen schrijven we Roaccutane, ofwel isotretinoïne, voor', vertelt Geusens. 'Het geneesmiddel heeft radicale bijwerkingen: je droogt ervan uit, wordt gevoelig aan de zon en mag tot een maand na inname niet zwanger worden. Vrouwen riskeren dan namelijk foetale misvormingen. Daarna is dat natuurlijk wel mogelijk. Bij gebruik moeten we patiënten zeer goed inlichten en monitoren.' Dat de dermatoloog het geneesmiddel niet zo snel voorschrijft, spreekt boekdelen. Een acnekit zoals die van Bombi lijkt me dan plots een stuk toegankelijker.Bij het eerste gebruik van Bombi ben ik aangenaam verrast door de minimalistische verpakking, de eenvoudige stappen en de geur en textuur van de producten. Stap één is de cleanser: ik breng het schuim aan op mijn natte huid, masseer zachtjes en spoel af met water. Vanaf stap twee ben ik lichtjes in paniek. De Multi-Acid-pads bevatten namelijk - zoals de naam het doet vermoeden - een multi-zurencomplex. Een terechte angst, zo blijkt. Wanneer ik de pads over mijn gezicht wrijf, voelt mijn huid alsof het in brand staat. Ik hou enkele seconden vol en spoel het dan met koud water af. 'Het is normaal dat de pads in het begin je huid doen reageren als je niet gewend bent te werken met deze niet-irriterende zuren', zegt Jeroen Hofenk. 'Het is ook aanbevolen om die in het begin een keer te gebruiken om de twee drie dagen, totdat je huid eraan gewend is. Daarna kan je vanzelf het gebruik gradueel opbouwen tot dagelijks gebruik in de avond. En dat je de eerste dagen wat opflakkeringen en droogheid kan ervaren, komt door de retinal in de emulsie.' Met een gezicht vol gevoelige rode plekken, waag ik me aan stap drie. Ik breng de emulsie op mijn gezicht aan, wat kalmerend en verfrissend aanvoelt. De crème beschermt de huid en elimineert de zogenaamde C. acnes bacterie, die acne veroorzaakt. Verder smeer ik SPF 30 in om mijn huid tegen zonlicht te beschermen.Aan het einde van week één valt mij op dat mijn huid extreem droog aanvoelt. 'Dat je de eerste dagen wat opflakkeringen en droogheid ervaart, komt door de retinal in de emulsie. Maar ook dat is een normale reactie, volhouden dus', zegt de oprichter. Week twee en drie houdt de droogte hardnekkig aan, maar ik heb wel het gevoel dat mijn acne stilaan opklaart. Op mijn kaaklijn verschijnen hier en daar puistjes, maar niets vergeleken met waar ik vroeger mee kampte. Week vier is mijn huid nog steeds kurkdroog, maar als ik de producten combineer met een hydraterende masker, wordt het alweer een stuk draaglijker.Vanaf de vijfde week beland ik in een nachtmerrie: mijn huid zit plots vol dikke, pijnlijke puistjes. Nog nooit was het zo erg, zelfs niet tijdens mijn tienerjaren. Die week beslis ik om helemaal geen make-up meer aan te brengen. Ik bel naar de oprichter om te vragen wat hier aan de hand is. 'Dit noemen we acne-purging. De acnebehandeling veroorzaakt een snelle vernietiging van acne bacteriën, wat resulteert in ontstekingen en soms een "verergering" van de aandoening en een versnelling van de celdeling', vertelt Jeroen. 'Sommige van de ingrediënten van de Bombi-producten zorgen ervoor dat de bovenste lagen van de huid loskomen, terwijl ze alle talg en bacteriën in je huid naar de oppervlakte duwen.' De puistjes en cystes die anders in de toekomst aan de oppervlakte zouden komen, komen dus veel sneller en ogenschijnlijk in één keer naar buiten.Ik ben lichtjes bezorgd, maar besluit vol te houden. Vanaf week zeven zie ik eindelijk verbetering. Mijn huid is helder en lijkt eindelijk aangepast aan de ruwheid van de producten. Behalve dan aan de multi-zuren pads: die gebruik ik nog hooguit twee keer per week. Ik heb zo goed als geen last meer van puistjes en pijnlijke bultjes, alleen nog van post-acne vlekken. Maar ook die beginnen te verminderen. Vanaf week acht gaat de huid in 'onderhoudsmodus'. Dan is het aangeraden om de producten te blijven gebruiken, wat ik ook zeker van plan ben.Of de Bombi-set voor iedereen is bestemd? Al bij al zijn de producten de moeite waard voor wie last heeft van milde acne. Voor mensen met een hypergevoelige huid is dit echter niets (ook al claimt het merk dat het ook voor gevoelige huiden is bestemd). En voor mensen die een onmiddellijke verschil willen zien, evenmin. Want het gaat voor alle duidelijkheid niet om productje dat je af en toe in je skincare-routine glipt, wel om een behandeling die je strikt moet volgen als je succes wil boeken. En dat vergt heel veel geduld.