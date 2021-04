Fermentatie is niet langer enkel populair in Azië. Ook bij ons is de trend ingeburgerd en dat niet alleen in de voedingsindustrie: de beautywereld gaat volledig overstag voor gefermenteerde actieve bestanddelen.

Het principe. Het fermentatieproces dat gebruikt wordt om kefir, kimchi en kombucha te maken wordt ook in de cosmeticawereld toegepast. Natuurlijke grondstoffen - kruiden, granen, bloemen en zelfs fruit en groenten - worden gecombineerd met fermenten en gisten zodat ze transformeren in nieuwe actieve bestanddelen. 'We voegen micro-organismen, die werken als natuurlijke fermenterende middelen, toe aan de plantaardige oliën en bloemen die we zorgvuldig uitkozen voor onze producten', vertelt Mary Santaniello, Senior Innovation Manager bij Florena Fermented Skincare. 'Elk bestanddeel fermenteert op zijn eigen ritme. Eens dat proces is afgelopen, wordt alles gefilterd en krijg je getransformeerde actieve bestanddelen die beter werken dan de niet-gefermenteerde versie. Die gebruiken we in onze formules die zijn samengesteld uit meer dan 99% bestanddelen van natuurlijke oorsprong.' De melkzuurfermentatie die automatisch ontstaat leidt tot de productie van melkzuur en een fragmentatie van moleculen. Die kunnen door hun kleinere formaat makkelijker door de huid worden opgenomen en in een hogere concentratie worden gebruikt in formules.

© GF

De voordelen. 'Het melkzuur dat tijdens het fermenteren ontstaat helpt de natuurlijke pH-waarde van de huid in balans houden en stimuleert de celvernieuwing', vertelt Raphaël Hobart, huidverzorgingsexpert bij Senteurs d'Ailleurs. 'Het exfolieert de huid ook zachtjes, waardoor actieve bestanddelen beter kunnen indringen.' Koud fermenteren behoudt de heilzame werking van de bestanddelen, vooral van de vitamines en antioxidanten die in de basisgrondstoffen zitten. Bij extractietechnieken die warmte vereisen worden die gewijzigd. 'Die producten worden ook beter verdragen door de opperhuid, waardoor ze erg geschikt zijn voor de meest gevoelige huid', vertelt Helen Willems, oprichter van de Belgische webshop Be-oo-Kay die gespecialiseerd is in Koreaanse cosmetica. 'Bovendien hebben ze minder bewaarmiddelen nodig.'

De gevestigde waarden. Huidverzorgingsmerken als Orveda, Fresh en Florena zijn niet de eerste die met gefermenteerde bestanddelen werken. De producten van La Mer hebben hun succes te danken aan de legendarische 'Miracle Broth', een concentraat van gefermenteerde actieve bestanddelen op basis van algen, gekiemde tarwe, eucalyptus, vitamines en mineralen. De onderzoekers van het Japanse merk SK-II lieten zich inspireren door de zachte, rimpelvrije handen van sakebrouwers en ontwikkelden en patenteerden Pitera, een heldere vloeistof die rijk is aan vitamines, aminozuren en mineralen, gewonnen uit gefermenteerde rijst. Het populaire cultproduct van het merk, de Facial Treatment Essence, bevat meer dan 90% van het goedje.

