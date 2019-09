Geen onzin op mijn huid: kunnen we ons ziek smeren?

No nasties, free from, clean... Een deel van de cosmeticawereld smeert ons labels aan die erop lijken te wijzen dat 'traditionele' producten slecht voor ons zijn. Wat is daarvan aan?

In mei dit jaar raadde de Hoge Gezondheidsraad Belgen aan om nagellak, haarverf, parfum en cosmetica beperkt te gebruiken, omdat hormoonverstorende stoffen erin tot beschavingsziekten kunnen leiden. Steeds vaker vermelden cosmeticaproducten welke ingrediënten ze niet bevatten. Clean beauty is in opmars: (meestal natuurlijke) producten zonder zogenaamd twijfelachtige bestanddelen.

