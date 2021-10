Bakuchiol werd de voorbije jaren onthaald als smeerbare superheld in (natuurlijke) skincare. De 'plantaardige retinol' zou dezelfde huidvoordelen bieden als oude vertrouwde retinol, maar dan zonder irritatie. Maar klopt dat wel? En is het bestanddeel die hype waard?

Wat is bakuchiol?

Het bestanddeel wordt afgeleid van de zaden en bladeren van de Indische babchiplant, de psoralea corylifolia. Die staat in traditionele geneeskunde bekend om zijn helende en ontstekingsremmende krachten.

Wat doet het bestanddeel voor de huid? Véél. Bakuchiol werkt kalmerend en ontstekingsremmend, maar is ook 'een krachtige antioxidant,' vertelt Cosmetics Cop Paula Begoun, auteur van boeken over huidverzorging en oprichtster van skincaremerk Paula's Choice. 'Het bestanddeel onderbreekt de huidschade die wordt veroorzaakt door vrije radicalen die in de huid ontstaan door onder meer zonlicht en vervuiling.''Het vermindert ook donkere vlekken en onderbreekt het ontstaan ervan en voorkomt dat elastine en collageen in de huid afbreken.' Wat tot een minder elastische, slappere huid leidt.'Bovendien is bakuchiol een fyto-oestrogeen. Dat is interessant voor vrouwen in de premenopauze en menopauze, die veel minder oestrogeen dan vroeger hebben.Dat hormoonverlies leidt onder meer tot een minder zachte huid en een tragere celvernieuwing. Wanneer je fyto-oestrogenen topisch aanbrengt, denkt de huid dat ze oestrogeen heeft. Zo kan je haar tot op zekere hoogte jong houden en vrij van de problemen van een huid met minder oestrogeen.' Waarom wordt bakuchiol 'de plantaardige retinol' genoemd? En klopt dat?Een studie bij 44 proefpersonen, die in 2018 werd gepubliceerd in de British Journal of Dermatology, toonde aan dat twee keer per dag, twaalf weken lang, een crème met 0,5% bakuchiol smeren even efficiënt inwerkte op het verminderen van hyperpigmentatie en rimpels als elke avond 0,5% retinol smeren. Retinol en bakuchiol zorgen beide voor minder pigmentvlekjes en rimpels en een stevigere huid. Maar daar stopt de gelijkenis volgens Begoun. 'Retinol werkt op cellulair niveau en communiceert met de huidcellen. Het bestanddeel vertelt (door de zon) beschadigde huidcellen om zich als gezonde, normale cellen te gedragen. Zo werkt bakuchiol niet.''Ze hebben een compleet andere chemische structuur,' vertelt Kris Schoeters, huidexperte en oprichtster Skincare Boulevard, een webshop met gepersonaliseerd huidadvies. 'Ze zijn dus niet identiek aan elkaar, maar zorgen wel voor gelijkaardige resultaten.' Heeft bakuchiol extra voordelen, vergeleken met retinol?De huid hoeft niet door de vervelende overgangsfase waarin ze aan retinol went en last kan krijgen van roodheid, droge schilfers en irritatie. 'Het probleem met retinol blijft dat het bestanddeel veel huidtypes irriteert,' aldus Schoeters. 'Veel merken gebruiken intussen wel zachtere retinolafgeleiden en/of geen hoge concentraties retinol. Maar bakuchiol geeft geen irritatie en is daardoor bij meer huiden inzetbaar, zoals een couperosehuid.' Het bestanddeel maakt de huid ook niet zongevoeliger, wat retinol wel kan doen. Die laatste wordt ook afgeraden wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft. Begoun raadt aan met je gynaecoloog te bespreken of bakuchiol in die gevallen een mooie vervanger kan zijn.En, voor wie daaraan belang hecht: bakuchiol is altijd plantaardig, terwijl retinol van dieren kan zijn afgeleid. Zijn er nadelen?Er is nog niet zoveel en zolang onderzoek naar bakuchiol gedaan als naar retinol. 'We weten er nog niet alles over, of er eventuele contra's zijn en wat er op lange termijn in de huid gebeurt,' stelt Schoeters. Waarom zou je retinol inruilen voor bakuchiol?Dat hoeft niet per se. 'Bakuchiol heeft zeker zijn voordelen, maar als je huid retinol verdraagt, raad ik af dat bestanddeel op te geven,' stelt Begoun.Schoeters neigt meer naar bakuchiol. 'Omdat het bestanddeel voor meer huidtypes inzetbaar is. Heb je een sterk fotoverouderde huid met een grove structuur en diepe groeven? Dan kan retinol je echt vooruithelpen. Bij een gevoeligere of meer geïrriteerde huid zou ik eerder voor bakuchiol opteren.' Waarom zitten retinol en bakuchiol soms samen in één product?'Bakuchiol versterkt de werking van retinol en vice versa,' vertelt Begoun. Bovendien kan bakuchiol de eventuele irritatie door retinol verminderen omdat het bestanddeel ook kalmerend werkt. Waarin wordt bakuchiol gebruikt?In skincare die huidveroudering belooft tegen te gaan, maar het bestanddeel wordt ook gecombineerd met BHA (salicylzuur) in producten om acne te kalmeren en verminderen en in cosmetica die de teint egaler moeten maken en/of pigmentvlekken moeten verminderen.