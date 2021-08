Leken en influencers gooien plots met skincare-termen als hyaluronzuur, retinol en niacinamide. Schoonheidsbedrijven spelen maar al te graag in op die ingrediëntenhype en verkopen producten met een farmaceutische look en feel als warme broodjes. Welke ingrediënten zijn de hype nu echt waard en welke sla je liever over?

Wat?

...

Wat?Vitamine C vind je natuurlijk in groente en fruit, maar het wordt ook steeds vaker gebruikt in serums en crèmes. De meest bekende werkzame vorm in gezichtsverzorging is 'L-ascorbic acid', maar er worden nog vaker 'derivaten' of een soort varianten van vitamine C gebruikt. Daarbij wordt een 'deeltje' aan het ingrediënt geplakt, zodat de stof stabieler en dus langer houdbaar wordt. Derivaten zijn bovendien minder irriterend voor de huid. Voorbeelden van derivaten die je op een etiket kan terugvinden zijn 'Sodium Ascorbyl phosphate' en 'Ascorbyl Tetraisopalmitate'. Vitamine C is een belangrijke antioxidant en het stimuleert de productie van collageen, de proteïne die ervoor zorgt dat onze huid strak en stevig blijft. Terecht of toch overslaan?Volgens dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, is de hype rond Vitamine C volkomen terecht. 'Vitamine C heeft veel voordelen. Het verstevigt de huid, licht pigmentvlekken op, helpt bij puistjes én het beschermt tegen schade van buitenaf, zoals vervuiling, roken en zonblootstelling'. Dr. Ultee legt uit: 'Tijdens allerlei lichaamsprocessen, maar ook door invloeden van buitenaf, worden er agressieve stoffen zoals vrije radicalen gevormd. Deze zuurstofdeeltjes veroorzaken schade aan de cellen en kunnen uiteindelijk ook zorgen voor huidveroudering. Antioxidanten als vitamine C maken deze vrije radicalen weer onschadelijk'. Voor al deze voordelen moet je wel wat geduld hebben met de stof, want je huid moet er even aan wennen.Voor wie?Volgens dr. Ultee is vitamine C geschikt voor iedereen, maar je bouwt het gebruik best geleidelijk op, zeker als je een reactieve huid hebt. Je huid kan aanvankelijk immers gevoelig reageren op de stof en wat tintelen de eerste keren dat je het aanbrengt. Eens je tolerantie hebt opgebouwd, pluk je echter de vruchten van dit multifunctionele ingrediënt. Oppassen voor?Vitamine C is zeer gevoelig voor zuurstof en warmte. Het zal in de verkeerde omstandigheden veel van zijn werkzaamheid verliezen. Kies dus liefst voor een luchtdichte verpakking met een pompje en zet je producten op een koele plek. Dr. Ultee raadt de vitamine C-variant 'Ascorbic acid' af, omdat het extra gevoelig is en daarom bijna niet werkzaam te krijgen in huidverzorging. 'Check ook even hoe hoog de concentratie vitamine C in je product is. Als er te weinig in je crème of serum zit, dan heb je er niet zoveel aan'. Mik op een concentratie van minstens 4%. Wat?Hyaluronzuur is een polysacharide, een suiker die ook in de natuur en in ons lichaam veel voorkomt. Het bijzondere aan dit ingrediënt is dat het een enorme hoeveelheid water kan binden, zo vertelt dermatoloog Thomas Maselis. 'Een volwassen menselijk lichaam bevat ongeveer vijftien gram hyaluronzuur, en één gram kan al tot zes liter water binden. Cosmeticabedrijven combineren hyaluronzuur dus in allerlei serums en crèmes met water, zodat het hyaluronzuur dit vocht in de opperhuid gaat opslaan'. Terecht of toch overslaan? Volgens dr. Maselis is hyaluronzuur zeker en vast een aanrader. Het heeft net zoals vitamine C een meervoudige werking. 'Als natuurlijke vochtinbrenger zal hyaluronzuur je huid hydrateren en dus veel zachter en elastischer doen aanvoelen. Wanneer we verouderen, vermindert de hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid, waardoor die een beetje uitdroogt. Het is dus altijd nuttig om die voorraad wat aan te vullen. Hyaluronzuur functioneert ook nog eens als antioxidant en heeft zelfs een licht antimicrobiële werking'.Voor wie? 'Hyaluronzuur is een zeer onschuldig ingrediënt. Er komen weinig tot geen allergieën of reacties voor, precies omdat het zoveel voorkomt in ons eigen lichaam', aldus dr. Maselis. Zowel droge, rijpe, vettige als gevoelige huid kan profiteren van dit allround hydraterende goedje. Oppassen voor?Een concentratie van minder dan 1,75% hyaluronzuur zal nog steeds licht hydraterend werken, maar is minder effectief. Anderzijds kunnen te hoge concentraties van hyaluronzuur net water uit de eigen huid onttrekken. Een goed gebalanceerde concentratie van rond de 2% werkt voldoende hydraterend en bindt de watermoleculen uit je serum, niet die uit je eigen huid. Wat?Retinol is een variant van vitamine A. Een andere, sterkere variant is tretinoïne of vitamine A-zuur, wat volgens dermatoloog Stefanie Bracke het enige ingrediënt is waarvan duidelijk wetenschappelijk bewezen werd dat het huidverjongend werkt. Dit straffere goedje moet echter door een dokter worden voorgeschreven, dus gingen cosmeticabedrijven op zoek naar toegankelijkere varianten van vitamine A, waardoor ze bij retinol uitkwamen. Je vindt het vooral in serums en crèmes. Terecht of toch overslaan? Retinol kan volgens dr. Bracke wel degelijk huidverjongend werken als de concentratie in je product minstens 0.5% bedraagt. Het ingrediënt versnelt de celvernieuwing van de huid en stimuleert collageen, waardoor het huidveroudering en de gevolgen van zonbeschadiging tegengaat. 'Retinol verbetert dus de huidstructuur: je krijgt er een hele mooie, gladde huid van. Het werkt daarom trouwens ook heel goed voor mensen met acne'. Voor wie? Retinol is dus ideaal voor de rijpere huid, acnegevoelige huid en huid met zonbeschadiging. Het kan ook al worden gebruikt op een jongere leeftijd om huidveroudering preventief tegen te gaan. 'Het is in vergelijking met de sterkere variant tretinoïne beter geschikt voor mensen met drogere huid of couperose, omdat het veel minder krachtig en dus ook minder irriterend is', aldus dr. Bracke. Toch wordt ook met retinol voorzichtigheid geboden als je een gevoelige huid hebt.Oppassen voor? 'Het mag dan de gevolgen van zonbeschadiging tegengaan, retinol maakt je huid wel veel gevoeliger voor de zon, waardoor je sneller verbrandt. Je gebruikt het dus best tijdens de winter. Verder is het opletten met irritatie in het algemeen. Als je huid nog niet helemaal is aangepast aan de stof, kan je aanvankelijk wat schilfers en roodheid in het gezicht krijgen. Bouw het dus zeer geleidelijk op om dit te vermijden'. Als je verzekerd wil zijn van een huidverjongende werking, kies je overigens best voor een voldoende hoge concentratie.Wat?Niacinamide ken je misschien ook wel als vitamine B3. We krijgen dit ingrediënt doorgaans binnen door het eten van voeding als vis en noten. Toch vind je de vitamine ook steeds vaker in crèmes, serums en toners. Niacinamide maakt in de huid het ceramiden en vrije vetzuren aan, die een beschermlaag over de huid leggen. Op deze manier wordt de barrièrefunctie van de huid versterkt. Terecht of toch overslaan?Terecht volgens dr. Jetske Ultee, die het een van haar favoriete ingrediënten in huidverzorging noemt. 'Niacinamide heeft een beschermende werking, omdat het er simpel gezegd voor zorgt dat het barrièrelaagje van de huid goed blijft werken. Net als vitamine C heeft niacinamide een sterke antioxidantwerking. Het helpt ook bij een teveel aan talg, werkt kalmerend, antibacterieel, en zelfs licht exfoliërend, want het zorgt er van binnenuit voor dat dode huidcellen gemakkelijker loslaten. Het kan ook pigmentvlekken helpen vervagen'. You name it, niacinamide doet het. Voor wie?Niacinamide is een geschikt ingrediënt voor veel huidtypes, juist omdat het zo veelzijdig is. Dr. Ultee: 'Vooral voor de vette en onrustige huid is niacinamide goed geschikt, bijvoorbeeld bij roodheid of puistjes. Maar ook als antioxidant in ieders zonnebrandcrème is niacinamide een fijne toevoeging'. Toch is het ook hier opletten geblazen voor gevoelige huidtypes. Je moet wat geduld hebben om de verdraagzaamheid van je huid voor dit actieve ingrediënt op te bouwen, alvorens je van de voordelen kan profiteren. Oppassen voor?Pas met een gevoelige huid dus op met producten waarin een heel hoge concentratie niacinamide (10% en hoger) zit. Bouw het gebruik steeds rustig op, beginnend met twee applicaties per week. Naarmate je huid toleranter wordt, kan je het steeds vaker aanbrengen. Hoe hoog de concentratie niacinamide in het product moet zijn, hangt overigens af van wat je ermee wilt bereiken. Voor een verzorgende en kalmerende werking is 0,2% al voldoende, om pigmentvlekken op te lichten heb je een concentratie van minimaal 4% nodig.Wat? Cannabidiol of CBD is een natuurlijke stof die voorkomt in de cannabisplant. In tegenstelling tot THC heeft CBD geen psychoactieve eigenschappen. CBD-olie wordt meestal oraal ingenomen voor allerlei gezondheidsvoordelen, maar cosmeticabedrijven pakken de laatste jaren ook steeds vaker uit met CBD als kalmerend en ontstekingsremmend bestanddeel in huidverzorging. Terecht of toch overslaan? Studies hebben aangetoond dat CBD-olie een kalmerend effect heeft op de huid. Het zou ook de talgproductie in balans brengen en antioxiderend werken. Toch is dermatoloog Stefanie Bracke nog niet helemaal overtuigd. 'Eigenlijk zijn er nog onvoldoende wetenschappelijke bewijzen rond de werking van CBD voor de huid. De studies die er wel zijn, staan ook eerder in een beginfase. CBD zou kunnen helpen bij problemen als eczeem, psoriasis en jeuk, maar eigenlijk weten we het op dit moment nog niet zo goed'. Dr. Bracke wijst er bovendien op dat CBD vrij prijzig is voor een ingrediënt waarvan de meerwaarde nog niet afdoende is bewezen. Voor wie?Vanwege de kalmerende en talgregulerende werking zou CBD kunnen helpen bij huidproblemen als acne, eczeem en psoriasis. Nogmaals: bewijs of uitsluitsel bestaat (nog) niet.Oppassen voor? 'Extracten van planten kunnen wel eens voor allergieën zorgen, dus daar moet altijd voor worden opgelet. Als je toch echt eens CBD wil proberen, kan je best zoeken naar gecertificeerde CBD-winkels of het laten maken door de apotheker op voorschrift van de dokter. Het is namelijk belangrijk dat je zuivere CBD gebruikt in de juiste concentratie, wat niet altijd het geval is bij de producten die je online vindt. Hennepzaadolie is trouwens ook niet hetzelfde als cannabidiol'.