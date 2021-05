Volgens een studie in Chemical Research in Toxicology bevatten zonnecrèmes met de zonnefilter octocryleen sporen van benzofenon, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 'potentieel kankerverwekkend' is. Die hoeveelheid neemt na verloop van tijd toe. Voor de onderzoekers reden genoeg om een ban op de filter in cosmetica te vragen.

Grondstoffabrikanten moeten de chemische stof octocryleen zuiveren van benzofenon. Toch kunnen cosmetica met octocryleen er nog sporen van bevatten, wat al geweten was. 'Het gaat hier om een onzuiverheid, een erg kleine hoeveelheid', zegt emeritus professor Vera Rogiers, vicevoorzitter van het WCCV, het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid in de EU. Dat de hoeveelheid benzofenon in zonnecrème met octocryleen toeneemt na verloop van tijd is wel nieuwe informatie. 'Maar ook die concentraties zijn volgens toxicologisch onderzoek niet schadelijk voor de consum...

Grondstoffabrikanten moeten de chemische stof octocryleen zuiveren van benzofenon. Toch kunnen cosmetica met octocryleen er nog sporen van bevatten, wat al geweten was. 'Het gaat hier om een onzuiverheid, een erg kleine hoeveelheid', zegt emeritus professor Vera Rogiers, vicevoorzitter van het WCCV, het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid in de EU. Dat de hoeveelheid benzofenon in zonnecrème met octocryleen toeneemt na verloop van tijd is wel nieuwe informatie. 'Maar ook die concentraties zijn volgens toxicologisch onderzoek niet schadelijk voor de consument', zegt Frédérick Warzee, woordvoerder van Detic, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica. Octocryleen is in de Europese Unie als uv-filter in cosmetica toegestaan in een concentratie tot 10%. Maar de filter staat ook ter discussie. Voor Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, heeft hij wel wat mogelijke nadelen. 'Uit onderzoek blijkt dat de filter hormoonverstorend kan werken. Daarnaast kan hij vrij diep in de huid dringen en kan hij vooral bij kinderen voor huidreacties zorgen. Daarom raad ik het gebruik ervan in zonnecrèmes af, ook al is octocryleen in een lage dosis veilig.' Volgens het WCCV is er onvoldoende bewijs dat de zonnefilter een potentiële hormoonverstoorder zou zijn. Het adviseert wel de maximale concentratie in drijfgassprays te verlagen naar 9%. 'Bij sprays bestaat de kans dat je wat product inhaleert', verklaart professor Rogiers. 'We berekenen heel ruim hoeveel dat kan zijn. Niemand gebruikt zoveel product. Je moet je dus geen zorgen maken over cosmetica zolang je producten van respectabele merken in dito verkooppunten koopt. Die moeten voldoen aan de Europese cosmetische wetgeving.' Rogiers en Warzee halen ook het belang aan van de verplichte period after opening op cosmetica. 'Op producten die minder dan dertig maanden goed blijven staat een vervaldatum', zegt Rogiers. 'Blijft een product langer dan dertig maanden goed, dan meldt de period after opening hoelang je het veilig kunt gebruiken eens je het hebt geopend. Je moet beide volgen. Gebruik ook geen zonnecrème van vorige zomer, want die is niet optimaal bewaard.' Kort samengevat: na de vervaldatum kan de producent de veiligheid van het product niet garanderen. Het is echter niet zo dat zonnefilters na verloop van tijd in kracht afnemen. En blijf vooral zonnecrème smeren. 'Potentiële hormoonverstoorders in cosmetica kunnen leiden tot kanker, met de nadruk op kunnen', aldus Warzee. 'Van uv-stralen zijn we zeker dat ze kanker veroorzaken. Zonnecrème is essentieel bij huidkankerpreventie, net als onder meer een hoed met brede rand.'