Een jongere, stevige en stralende huid in vier weken. Dat is wat de nieuwste premiumkuren in luxecosmetica beloven. Allemaal bevatten ze een zeer hoge concentratie aan exclusieve actieve bestanddelen. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan: ze kosten tussen de 890 en 2520 euro. Is dat het wel waard?

Het is een moeilijk jaar en dat zie je ook aan onze huid. De krant The Times bedacht zelfs de term covid face, oftewel een gezicht waarop je de tekenen van coronastress kunt aflezen. Uit een studie van een Brits instituut voor esthetische geneeskunde blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagden vindt dat ze de afgelopen maanden een coup de vieux heeft gekregen. De meesten zien vooral meer rimpels rond de ogen. Opmerkelijk: bijna de helft van de 25-34-jarigen deelt dat gevoel. Maar dat betekent niet dat we dat zomaar laten gebeuren. De laatste jaren zijn we ons steeds meer bewust van het belang van gezichtsverzorging en zijn we ook bereid te investeren in een huid die er lang mooi blijft uitzien. Terwijl de een hierbij kiest voor sobere producten, gaat de ander liever voor een gesofisticeerde aanpak.

...

Het is een moeilijk jaar en dat zie je ook aan onze huid. De krant The Times bedacht zelfs de term covid face, oftewel een gezicht waarop je de tekenen van coronastress kunt aflezen. Uit een studie van een Brits instituut voor esthetische geneeskunde blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagden vindt dat ze de afgelopen maanden een coup de vieux heeft gekregen. De meesten zien vooral meer rimpels rond de ogen. Opmerkelijk: bijna de helft van de 25-34-jarigen deelt dat gevoel. Maar dat betekent niet dat we dat zomaar laten gebeuren. De laatste jaren zijn we ons steeds meer bewust van het belang van gezichtsverzorging en zijn we ook bereid te investeren in een huid die er lang mooi blijft uitzien. Terwijl de een hierbij kiest voor sobere producten, gaat de ander liever voor een gesofisticeerde aanpak. Vandaag maken de premiumproducten die werken op antiaging bijna 10% uit van het aanbod in de betere parfumerie. De formules zijn vaak complex en bevatten uitzonderlijke ingrediënten om de prijzen per liter te rechtvaardigen. Die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro's. Sommige luxemerken gaan nog een stapje verder en brengen een exclusieve kuur op de markt die bedoeld is om de huid een echte boost te geven gedurende vier weken - niet toevallig net de tijd die onze cellen nodig hebben om zich te vernieuwen. Zo lanceerde Sisley onlangs een intensieve kuur in het Sisleÿa-gamma. 'In deze hectische tijd willen we onszelf goed verzorgen, met producten die specifiek aan onze behoeften voldoen', aldus Martin Bizouard, general manager Belux van het merk. 'De lockdown heeft deze trend alleen maar versneld. Dit leek ons dan ook een geschikt moment om deze kuur te lanceren. We zijn er erg trots op, zowel op de resultaten als op de ervaring zelf. En ja, we weten dat dit duur is, maar die prijs is niet bedoeld om ons imago te versterken ten opzichte van de concurrentie. Deze kuur moet vooral onze expertise op het gebied van diepgaand onderzoek en de kwaliteit van onze producten weerspiegelen. We willen er zeker van zijn dat onze klanten vinden dat dit zijn prijs echt waard is.' De bedragen doen, toegegeven, even duizelen: 890 euro voor 40 ml bij Sisley, 1110 euro voor 42 ml bij Valmont en tot 2520 euro voor 90 ml voor L'Or de Vie van Dior, een limited edition kuur beperkt tot 4000 exemplaren - via preordering - met een formule op basis van druiven van het Domaine d'Yquem. Waarom ze zo duur zijn? Het is niet de bedoeling deze behandeling het hele jaar door te gebruiken. 'Dit product is een aanvulling op de klassieke antiagingroutine', zegt José Ginestar, directeur wetenschappelijk onderzoek bij Sisley. 'Wanneer je je huid een energieboost wilt geven aan het einde van de zomer of de winter, of als je schrikt van je spiegelbeeld.' Is het ook een manier om je huid wakker te schudden omdat - zoals we vaak horen - er na een tijdje gewenning optreedt aan de beautyproducten die je dagelijks gebruikt? Niet echt, volgens Edouard Mauvais-Jarvis, directeur wetenschappelijke communicatie bij Parfums Christian Dior. 'Ik geloof niet zo in die gewenning. Integendeel, ik denk eerder dat het beter is om altijd dezelfde producten te gebruiken als je een goed resultaat wilt, maar soms kun je de behoefte voelen om een beetje verder te gaan. Onze kuren zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die ons assortiment al gebruiken, maar die willen overstappen op een krachtigere versie van hun producten. Voor wie het proces wil versnellen en een meer blijvende huidverbetering wil.' Ook de verpakking is luxueus. In plaats van een gewone pompflacon gaat het meestal om kleine afzonderlijke flesjes of ampullen. 'Zo kunnen we de stabiliteit garanderen van de actieve bestanddelen, die in hogere concentraties aanwezig zijn dan in klassieke huidverzorgingsproducten', legt Edouard Mauvais-Jarvis uit. 'In het geval van de Prestige-kuur verschillen de formules ook van week tot week.' Ook bij Guerlain zien we dat, en dat wekt ook de nieuwsgierigheid van de gebruiker op: voelt dit flesje anders? Geeft het een ander resultaat? 'Psychologisch gezien voelt het telkens als je een klein flesje opent een beetje zoals het afvinken van een checklist', aldus Lisa Mammeri, directeur wetenschappelijke communicatie van Valmont, waar geopteerd werd voor 14 kleine buisjes. 'Bovendien reizen onze klanten vaak, en zo'n handig formaat garandeert dat je de kuur niet hoeft te onderbreken. Dat zou jammer zijn, want ze combineert 26% van de actieve bestanddelen uit al onze beautytoppers.' Veel vrouwen trakteren zichzelf op dit soort behandelingen in de aanloop naar een bijzondere gebeurtenis zoals hun bruiloft of die van hun kind. Soms combineren ze het met een bezoekje aan een esthetisch arts. 'Je hoeft niet te kiezen voor het een of het ander', zegt Mammeri. 'Onze klanten willen het beste en kunnen het zich veroorloven. Of je nu minder rimpels wilt, een stralende teint of een strakkere huid, een bezoek aan de dokter kan dat vaak niet allemaal garanderen. Er is de chirurgische ingreep, plus alles wat eromheen zit.' Wat de wetenschappelijke troef van je product ook is, bij alle kuren wordt benadrukt hoe belangrijk het is om het ook op de juiste manier in te masseren. Dat vergroot de effectiviteit van het product, zolang je het maar regelmatig doet. En het versterkt natuurlijk ook dat gevoel van pure verwennerij.