Ook oksels willen tegenwoordig meer natuurlijke en duurzame cosmetica die vrij zijn van bepaalde (onterecht) betwiste bestanddelen. Deze alternatieven voor de traditionele antitranspirant - die zweetklieren tijdelijk blokkeert - en de klassieke deodorant - die vieze geurtjes maskeert - passen binnen die trend. Maar houden ze onze oksels ook geurloos? Wij testen het uit.

Anders dan klassieke deo, want één keer smeren, drie tot zeven dagen geurvrij, ook wanneer je sport, actief bent of doucht, belooft het Nederlandse merk. Microzilver, een van de tien natuurlijke bestanddelen in deze gepatenteerde, ongeparfumeerde antiodorant, neutraliseert de bacteriën die voor vieze geurtjes zorgen. Bonus? Dit is een zuinig product: met een tube van 20 ml (uit bioplastic trouwens) doe je tien weken. Getest De eerste keer dat je Nuud gebruikt, ben je niet meteen drie dagen geurvrij: je moet een week lang elke dag smeren voor de werking optimaal is. Sommige mensen hebben in die periode meer last van geurtjes of zweet, ik niet. Na een week kan ik overschakelen op elke drie dagen een erwtje van de zachte crème. (Die niet brandt op net gesch...

Anders dan klassieke deo, want één keer smeren, drie tot zeven dagen geurvrij, ook wanneer je sport, actief bent of doucht, belooft het Nederlandse merk. Microzilver, een van de tien natuurlijke bestanddelen in deze gepatenteerde, ongeparfumeerde antiodorant, neutraliseert de bacteriën die voor vieze geurtjes zorgen. Bonus? Dit is een zuinig product: met een tube van 20 ml (uit bioplastic trouwens) doe je tien weken. Getest De eerste keer dat je Nuud gebruikt, ben je niet meteen drie dagen geurvrij: je moet een week lang elke dag smeren voor de werking optimaal is. Sommige mensen hebben in die periode meer last van geurtjes of zweet, ik niet. Na een week kan ik overschakelen op elke drie dagen een erwtje van de zachte crème. (Die niet brandt op net geschoren oksels.) Na het sporten ruikt mijn kledij niet zo fris, maar dat kan aan geurtjes en bacteriën liggen die bij vorige work-outs in de stof zijn blijven hangen. 12,95 euro, via nuudcare.nl Anders dan klassieke deo, want AHA-zuren moeten vieze geurtjes voorkomen. De natuurlijke formule met kalmerende aloë vera, verstevigende peptiden en vocht vasthoudend hyaluronzuur leest als die van een anti-agingproduct. Bonus? Fruitzuren peelen en kunnen dus helpen bij ingegroeide haartjes en de huid gladder en egaler maken. (Donkerdere oksels zijn normaal, dat hoef je wat ons betreft niet te problematiseren.) Getest Het voelt alsof ik water rol, zo vloeibaar is deze formule. Het duurt ook een tijdje voor hij is opgedroogd. (De haardroger helpt.) Mijn oksels blijven niet altijd even droog, maar wel geurvrij. Na een week gebruik merk ik een rood plekje in mijn rechteroksel op: niet elke huid reageert even goed op een dagelijkse portie AHA's. Die verlagen haar pH-waarde waardoor bacteriën moeilijker overleven, maar de huid ook geïrriteerd kan raken. Ik besluit deze af te wisselen met mijn gebruikelijke deodorant. 18 euro, bij Beauty by Kroonen in Brussel. Anders dan klassieke deo, want deze Belgische wasgel voor oksels en huidplooien blijft niet op je huid zitten. De formule verhindert de groei van geur veroorzakende bacteriën en belooft geen geurtjes meer na acht dagen gebruik. Bonus? Geen gele vlekken op witte blouses, wat met antitranspiranten en deodorants weleens kan gebeuren. En geen geurtjes in je kleren. Getest Je moet je het ritueel wat eigen maken: een nootje gel aanbrengen op droge oksels, minstens één minuut laten inwerken en afspoelen. Ik combineer het met twee minuten tandenpoetsen voor de ochtenddouche. Ik blijf zweten (Oy blokkeert de zweetklieren niet), maar na een week merk ik inderdaad geen geurtjes op. Mijn vriend vindt dat hij net méér geurt dan anders. Dat effect kan tijdelijk zijn, maar hij wil niet doorbijten en haalt zijn antitranspirant weer boven. Bij een kennis die onder stress overmatig transpireert, geurt dat zweet een stuk minder. 24,60 euro voor 200 ml, op oycare.be en in de apotheek. Anders dan klassieke deo, want dit flesje is navulbaar. De natuurlijke formule belooft geurtjes te voorkomen en zweet te absorberen dankzij rijstzetmeel. Salie moet zelfs overmatig transpireren voorkomen. Bonus? Deze Belgische deo is vrij van natriumbicarbonaat, dat vaak in natuurlijke deodorant zit, maar bij sommige mensen tot huidirritatie leidt. Getest Ik heb het doorgaans niet zo voor natuurlijke deodorant, maar deze houdt mijn oksels grotendeels droog en ik ruik mezelf niet aan het eind van de dag. Ik vind het hypoallergene, uniseks parfum wel erg aanwezig, maar ben dan ook ongeparfumeerde cosmetica gewoon. Navullen vind ik een fijn, duurzaam idee, maar zoals met elk doe-het-zelfnavulsysteem vraag ik me af of ik het flesje en de roller écht schoon krijg voor ik het navul. Goed reinigen met water is voldoende, verzekert de persverantwoordelijke me. 34 euro voor een flesje met een refill, via ray.care