Kim Kardashian maakte een bloederige selfie na haar vampire facial, waarbij injecties met eigen bloed voor een huidverjongend effect zorgen. Ook bij ons zit PRP in de lift. Wat is het precies?

Wat is het? 'PRP is een afkorting van Platelet Rich Plasma, plasma rijk aan bloedplaatjes', legt dokter Chris Cambré van Lightfalls Clinic uit. 'Wanneer je in je vinger snijdt, bloedt het, komt er een korstje op en wat later zie je dat wondje niet meer. Dat is het principe van PRP: het activeren van het natuurlijke herstelmechanisme.'

Hoe werkt het? 'We tappen bloed af, centrifugeren het om een concentraat aan plaatjes te krijgen, dat we injecteren in het weefsel. De groeifactoren in het plasma stimuleren de productie van herstellende cellen.'

Gebruik? In orthopedie wordt PRP steeds meer gebruikt om beschadigde pezen, ligamenten, spieren en gewrichten te herstellen. PRP kan ontstekingsremmers vervangen en een aanvulling zijn op kinesitherapie, pijnbeheersing of chirurgie. Ook in gynaecologie en urologie kent PRP een opmars. Zelf past dokter Cambré PRP toe voor peniele verjonging.

Zijn er neveneffecten? 'Een injectie geeft altijd een (kleine) kans op pijn of bloeduitstortingen. Maar omdat we werken met het eigen bloed, zal het lichaam niet negatief reageren of het afwijzen.'

Resultaat? De resultaten zijn uiteenlopend, omdat alles afhangt van de bloedkwaliteit. 'Dat maakt het moeilijk om conclusies te trekken op grote schaal. Er moet nog veel onderzoek gebeuren, maar het potentieel is enorm.'

Wat is het? 'PRP is een afkorting van Platelet Rich Plasma, plasma rijk aan bloedplaatjes', legt dokter Chris Cambré van Lightfalls Clinic uit. 'Wanneer je in je vinger snijdt, bloedt het, komt er een korstje op en wat later zie je dat wondje niet meer. Dat is het principe van PRP: het activeren van het natuurlijke herstelmechanisme.' Hoe werkt het? 'We tappen bloed af, centrifugeren het om een concentraat aan plaatjes te krijgen, dat we injecteren in het weefsel. De groeifactoren in het plasma stimuleren de productie van herstellende cellen.' Gebruik? In orthopedie wordt PRP steeds meer gebruikt om beschadigde pezen, ligamenten, spieren en gewrichten te herstellen. PRP kan ontstekingsremmers vervangen en een aanvulling zijn op kinesitherapie, pijnbeheersing of chirurgie. Ook in gynaecologie en urologie kent PRP een opmars. Zelf past dokter Cambré PRP toe voor peniele verjonging. Zijn er neveneffecten? 'Een injectie geeft altijd een (kleine) kans op pijn of bloeduitstortingen. Maar omdat we werken met het eigen bloed, zal het lichaam niet negatief reageren of het afwijzen.' Resultaat? De resultaten zijn uiteenlopend, omdat alles afhangt van de bloedkwaliteit. 'Dat maakt het moeilijk om conclusies te trekken op grote schaal. Er moet nog veel onderzoek gebeuren, maar het potentieel is enorm.'