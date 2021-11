Veel artsen die botox- en hyaluronzuurbehandelingen tegen huidrimpels verrichten, lichten patiënten onvoldoende voor, vooral niet over mogelijke bijwerkingen. Dat blijkt dinsdag uit een steekproef die consumentenorganisatie Test-Aankoop verrichte. De resultaten van de steekproef baren Test-Aankoop zorgen en de organisatie vraagt daarom dringende controlemaatregelen.

Test-Aankoop stuurde twee enquêteurs van 45 en 50 jaar op pad om aan mysterieshopping te doen in de botox-sector. Ze bezochten in totaal 33 schoonheidsklinieken. Test-Aankoop stelt dat het in de eerste plaats 'positief' is dat de praktijken allemaal duidelijk waren over hun tarieven en producten. 'Evenwel besteedde bijna de helft van de bezochte artsen te weinig aandacht aan de medische voorgeschiedenis van de ondervraagden, ook al zijn er een aantal gevallen waarin botox of fillers niet zijn aangewezen. De meeste artsen noemden een of enkele veel voorkomende bijwerkingen, maar ongeveer de helft van hen gaf geen mondelinge uitleg over de meer ernstige potentiële risico's', zegt de consumentenorganisatie in haar persbericht.

Een ander pijnpunt, volgens Test-Aankoop, is dat de meeste artsen zich profileren als 'esthetisch geneesheer', ook al is die titel niet beschermd en is er geen opleiding voor verplicht. Test-Aankoop stelt zelfs vast dat de meeste artsen vaak een beroepstitel hebben die niets met esthetiek te maken hebben, zoals huisartsen, oncologen en cardiologen. Ook is Test-Aankoop ongerust over prijsverlagingen die beloofd worden, bijvoorbeeld als iemand meerdere zones laat behandelen. De organisatie zegt dat dit tot overbehandeling kan leiden. In acht klinieken ontvingen de onderzoekers zelfs een medisch getuigschrift dat recht gaf op een terugbetaling door het ziekenfonds, van een bedrag tussen 10,08 en 27,53 euro, maar voor een esthetische behandeling bestaat er geen nomenclatuurnummer. De artsen hebben de nomenclatuur met andere woorden 'illegaal' gebruikt voor een medische consultatie, zegt Test-Aankoop.

Test-Aankoop bracht minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en het Riziv, de Belgische ziekteverzekering, op de hoogte van haar bevindingen. De consumentenorganisatie vraagt 'dringende maatregelen.'

