In welke huizen keken we met plezier binnen? Welk designnieuws beroerde ons? En wie had boeiende dingen te vertellen over architectuur? Ontdek het allemaal in dit overzicht van onze beste, meest spraakmakende en prikkelende stukken van het voorbije jaar.

Van de tachtigste verjaardag van porseleinkunstenaar Piet Stockmans tot de kennismaking met jong, aanstormend designtalent uit eigen land. Deze artikels werden gretig gelezen het voorbije jaar.

Koop je alleen die designstukken die je mooi vindt of ga je voor een investering? En hoe weet je of een stuk écht zijn prijs waard is? Knack Weekend sprokkelde zeven tips bij zeven experts.

Porseleinkunstenaar Piet Stockmans werd tachtig in 2020. Veertig jaar daarvan is hij al bevriend met Mark Maesen, de grootste privéverzamelaar van zijn werk. 'Had Piet in China of Japan gewoond, dan was hij een wereldvermaard kunstenaar.'

De Duitse Theresa Bastek en de Belgische Archibald Godts leerden elkaar kennen aan de Design Academy van Eindhoven. Na hun studies bleven ze samenwerken en stampten ze Studio Plastique uit de grond. Hun design- en research studio benadert design vanuit een onderzoekend en duurzaam standpunt. In januari 2020 sleepten de designers een Henri van de Velde Award voor jong talent in de wacht.

Axel Ghyssaert is de oudste grote, nog levende modernistische architect van ons land, al klinkt zijn naam wellicht minder bekend dan die van tijdgenoten als Renaat Braem. Een wandeling door zijn oeuvre, in het gezelschap van de meester zelf.

© AARON LAPEIRRE

Met zijn Livable Platform wil Sep Verboom ingaan tegen de traditionele designindustrie. 'Het idee van de sterdesigner die hapklare objecten bedenkt die enkel bestemd zijn voor consumptie, is achterhaald.'

Wandelen deden we het voorbije jaar massaal. Redacteur Amélie Rombauts stippelde een huizentour uit in het Antwerpse Pulhof.

Tegen heilige huisjes schoppen staat niet in zijn taakomschrijving, maar wij peilden bij de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, Erik Wieërs, toch naar wat hij de zeven hoofdzonden in de architectuur vindt.

Historica Sofie De Caigny (43) woont in Antwerpen en leidt sinds 2018 het belangrijkste aanspreekpunt voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. Het organiseert onder meer tentoonstellingen en het Festival van de Architectuur en beheert omvangrijke architectuurarchieven, waarvoor het dit voorjaar een Ultima ontving.

Knack Weekend selecteerde het topje van de ijsberg. En wat blijkt? Hun engagement scheert hoge toppen.

© HOTEL KRANZBACH GMBH / DAVID SCHREYER

Hedendaagse 'sacrale' architectuur gaat aan de clichés voorbij. Geen klassieke minaretten of rijkelijk versierde kerktorens. Ontwerpers gaan vooral op zoek naar verstilling, ruimtes die ruis wegfilteren. Zeven voorbeelden van architectuur die je omarmt.

De Brusselse fotograaf Serge Anton erfde van zijn vader een honderdjarig familieverblijf in de Franse Ardennen, tot de nok gevuld met herinneringen. 'Toen de woning op mijn naam kwam te staan, voelde ik maar één emotie: verdriet.'

In de bestverkopende interieurboeken in Groot-Brittannië gaan de auteurs uit van het idee dat je huis niet gewoon een praktische plek is waar het aangenaam toeven is, maar ook een plek die je gelukkiger maakt. Goed nieuws: dat geluk ligt binnen handbereik.

Voor sommige mensen is 'oost west, thuis best' meer dan een kalenderspreuk. Deze vier zijn vastberaden om nooit meer te verhuizen. 'Er zijn veel mensen die niet snappen waarom ik me zo vastklamp aan dit huis.'

Bob (84) kent nog elke centimeter van het huis dat hij vijftig jaar geleden bouwde. Maar sinds hij ziek werd, leeft de architect al jaren bedgebonden in één kamer van zijn woning. Om de rest van zijn huis nog eens te kunnen zien, gaf hij een interieurfotograaf de toestemming om foto's te maken.

Interieurarchitecte Kim Verbist reisde de wereld rond om hotelconcepten uit te denken en te realiseren. Met haar nieuwe stulpje in Cadzand breekt een ander hoofdstuk aan.

© JAN VERLINDE

Van de tachtigste verjaardag van porseleinkunstenaar Piet Stockmans tot de kennismaking met jong, aanstormend designtalent uit eigen land. Deze artikels werden gretig gelezen het voorbije jaar.Koop je alleen die designstukken die je mooi vindt of ga je voor een investering? En hoe weet je of een stuk écht zijn prijs waard is? Knack Weekend sprokkelde zeven tips bij zeven experts.Porseleinkunstenaar Piet Stockmans werd tachtig in 2020. Veertig jaar daarvan is hij al bevriend met Mark Maesen, de grootste privéverzamelaar van zijn werk. 'Had Piet in China of Japan gewoond, dan was hij een wereldvermaard kunstenaar.'De Duitse Theresa Bastek en de Belgische Archibald Godts leerden elkaar kennen aan de Design Academy van Eindhoven. Na hun studies bleven ze samenwerken en stampten ze Studio Plastique uit de grond. Hun design- en research studio benadert design vanuit een onderzoekend en duurzaam standpunt. In januari 2020 sleepten de designers een Henri van de Velde Award voor jong talent in de wacht.Axel Ghyssaert is de oudste grote, nog levende modernistische architect van ons land, al klinkt zijn naam wellicht minder bekend dan die van tijdgenoten als Renaat Braem. Een wandeling door zijn oeuvre, in het gezelschap van de meester zelf.Met zijn Livable Platform wil Sep Verboom ingaan tegen de traditionele designindustrie. 'Het idee van de sterdesigner die hapklare objecten bedenkt die enkel bestemd zijn voor consumptie, is achterhaald.'Wandelen deden we het voorbije jaar massaal. Redacteur Amélie Rombauts stippelde een huizentour uit in het Antwerpse Pulhof.Tegen heilige huisjes schoppen staat niet in zijn taakomschrijving, maar wij peilden bij de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, Erik Wieërs, toch naar wat hij de zeven hoofdzonden in de architectuur vindt.Historica Sofie De Caigny (43) woont in Antwerpen en leidt sinds 2018 het belangrijkste aanspreekpunt voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. Het organiseert onder meer tentoonstellingen en het Festival van de Architectuur en beheert omvangrijke architectuurarchieven, waarvoor het dit voorjaar een Ultima ontving.Knack Weekend selecteerde het topje van de ijsberg. En wat blijkt? Hun engagement scheert hoge toppen.Hedendaagse 'sacrale' architectuur gaat aan de clichés voorbij. Geen klassieke minaretten of rijkelijk versierde kerktorens. Ontwerpers gaan vooral op zoek naar verstilling, ruimtes die ruis wegfilteren. Zeven voorbeelden van architectuur die je omarmt.De Brusselse fotograaf Serge Anton erfde van zijn vader een honderdjarig familieverblijf in de Franse Ardennen, tot de nok gevuld met herinneringen. 'Toen de woning op mijn naam kwam te staan, voelde ik maar één emotie: verdriet.'In de bestverkopende interieurboeken in Groot-Brittannië gaan de auteurs uit van het idee dat je huis niet gewoon een praktische plek is waar het aangenaam toeven is, maar ook een plek die je gelukkiger maakt. Goed nieuws: dat geluk ligt binnen handbereik.Voor sommige mensen is 'oost west, thuis best' meer dan een kalenderspreuk. Deze vier zijn vastberaden om nooit meer te verhuizen. 'Er zijn veel mensen die niet snappen waarom ik me zo vastklamp aan dit huis.'Bob (84) kent nog elke centimeter van het huis dat hij vijftig jaar geleden bouwde. Maar sinds hij ziek werd, leeft de architect al jaren bedgebonden in één kamer van zijn woning. Om de rest van zijn huis nog eens te kunnen zien, gaf hij een interieurfotograaf de toestemming om foto's te maken.Interieurarchitecte Kim Verbist reisde de wereld rond om hotelconcepten uit te denken en te realiseren. Met haar nieuwe stulpje in Cadzand breekt een ander hoofdstuk aan.