De beste adressen in Londen volgens interieurexpert Justine Potts

Justine Potts verhuisde na haar studies in Barcelona ‘even’ naar de Britse hoofdstad om bij Wallpaper magazine te werken. Vierentwintig jaar later woont ze er nog steeds. Na een carrière bij Elle Decoration en Vogue wijdde ze zich rond 2008 fulltime aan haar grootste passie: interieurs inrichten die mooi én praktisch zijn. Dit zijn volgens haar de beste adressen in Londen.

‘Ik ben een gelukzak: de leukste wijk van Londen is de wijk waar ik zelf woon’, vertelt Justine. De interieurexpert woont in Shoreditch met haar twee kinderen en honden. ‘Shoreditch heeft nog iets ongepolijst. Tegelijk vind je er de leukste bars en restaurants, de hipste boetieks en interieurwinkels, heerlijk voor een designliefhebber als ik.’

Regent’s Canal © Getty Images

‘Aan de noordkant van Shoreditch kom je uit op het jaagpad langs Regent’s Canal, een kanaal dat kilometerslang door de stad kronkelt en waarvan bepaalde stukken erg pittoresk zijn. Ik ga er geregeld wandelen met de honden. Een andere mooie plek voor een wandeling is Kyoto Garden, een in Japanse stijl aangelegde tuin in Holland Park waar pauwen vrij rondlopen en – voorlopig – nog niet veel toeristen komen.’

Coal Drops Yard

‘Coal Drops Yard is een relatief nieuwe wijk in de buurt van Kings Cross. Na jaren van verwaarlozing bruist het er sinds een jaar of vijf opnieuw. Trendy boetieks, bars, restaurants, het is er allemaal. In de zomer komen locals er verfrissing zoeken bij de fonteinen.’

De beste musea in Londen

‘De National Portrait Gallery vertelt de geschiedenis van Groot-Brittannië aan de hand van meer dan 9.000 portretten. Na een renovatie van drie jaar en 41 miljoen pond, is het op 22 juni opnieuw opengegaan. Ik wil er gauw naartoe om het resultaat te zien. Een andere gevestigde waarde die ik het bezoeken waard vind, is de Royal Academy in Mayfair. Ondanks wat de naam doet vermoeden, is het helemaal niet zo’n klassiek museum. Ik heb er al verschillende interessante tentoonstellingen gezien.’

Sir John Soane’s Museum

‘Sir John Soane’s Museum is minder bekend, maar is leuk wanneer je eens iets verrassender wil dan de grote musea. Het is gevestigd in het voormalig woonhuis van de Britse architect met dezelfde naam, die eind 18e, begin 19e eeuw leefde en tijdens zijn leven een indrukwekkende hoeveelheid kunst verzamelde, van de sarcofaag van farao Seti I tot Chinees keramiek, van maquettes tot Peruaans aardewerk.’

‘Het Museum of The Home vertelt de geschiedenis van interieurinrichting van vroeger tot nu en vertrekt van een stelling waarmee ik het helemaal eens ben: interieurs zijn meer dan een verzameling meubels. Het zijn verhalen waaruit je, zelfs decennia later, kunt afleiden hoe mensen in een bepaalde periode leefden en wat ze belangrijk vonden. Honger of dorst na je bezoek? Spring dan om de hoek binnen bij Fabrique, een bakkerij onder de bogen van een gemetste spoorwegberm.’

De beste adressen om te shoppen in Londen

‘Ik spring geregeld binnen bij de conceptstore Goodhood en slenter graag langs etalages van boetieks als AESOP en A.P.C. in Redchurch Street, maar zoals ik al eerder vertelde, vind je in Shoreditch ook de beste adressen in Londen voor designliefhebbers: Vorig jaar heropende de showroom van Vitra. Iets verderop ligt SCP, nog zo’n iconische interieurwinkel.’

Aelfred

‘Maak zeker ook tijd voor een bezoek aan Aelfred, een oud, gigantisch magazijn met mid-century Scandinavische meubels en interieuraccessoires. Een sofa van 2.000 pond neem je waarschijnlijk niet meteen mee terug naar huis, maar aan een mooie vaas of lamp valt moeilijker te weerstaan – weet ik uit ervaring.’

De beste markten in Londen

‘Elke zaterdag wordt een gezellige farmers market georganiseerd op Broadway Market. Zorg dat je nog niet gegeten hebt voor je gaat en doe je terplekke tegoed aan lekkers van over de hele wereld, van lokale kazen tot hot buns.’

‘Columbia Road is de oudste bloemenmarkt van Londen. Ik ga er liefst in de namiddag heen, wanneer de markt op z’n einde loopt en de laatste bloemen aan spotprijzen worden verkocht, en kom dan terug met armen vol verse pioenrozen.’

De beste adressen om te eten en drinken in Londen

‘Ik heb zelf nog niet de kans gehad om er te eten, maar ik vind zessterrenchef Hélène Darroze een inspirerende vrouw en wat interieurarchitect Pierre Yanovitch heeft gedaan met de inrichting van haar restaurant van in The Connaught Hotel is prachtig.’

The Connaught Hotel © The Connaught Hotel

‘Ook The Sessions Art Club is een plek waar je eerder voor een speciale gelegenheid gaat eten – je raakt er trouwens alleen binnen wanneer je lang genoeg op voorhand reserveert- maar zowel het eten als het interieur van dit restaurant zijn schitterend, dat kan ik wel al uit ervaring zeggen.’

The Sessions Art Club

‘Restaurant Cornerstone heeft al één Michelinster weten binnen te halen. Toch is de sfeer in het restaurant van chef Tom Browne nog altijd ontspannen en blijven de gerechten relatief betaalbaar. Ga er lunchen en daarna, om de hoek, snuisteren tussen de vintage schatten die Aelfred te bieden heeft.’

‘Als je naar Coal Drops Yard gaat, kun je iets gaan eten bij Coal Office. Het interieur is van de hand van de bekende Britse designer Tom Dixon, de gerechten van de Israëlische chef Assaf Granit. Het is ook een aangename plek om op een zomeravond iets op het terras te drinken.’

Coal Office

‘Mijn lievelingsrestaurant is het Italiaanse restaurant Gloria. Je kunt er ook cocktails drinken, al kun je daarvoor ook iets verderop terecht in een bar die Found heet. De naam doet al vermoeden dat de plek niet makkelijk te vinden is. De eerste keer dat ik er ben geweest, heb ik de straat een paar keer heen en weer gelopen voor ik de ingang vond. Maar dat droeg alleen maar bij aan de charme.’

Gloria © Big Mama Group

De beste adressen om te logeren in Londen

‘Als je budget het toelaat, gaat niets boven een nacht in een klassiek, chique, typisch Londens hotel als The Connaught of Claridges. De vestigingen van de Soho House groep zijn normaal gezien ook redelijk exclusief, maar in Shoreditch hebben ze een hotel waar ook niet-leden kunnen verblijven: Redchurch Townhouse. En anders is er altijd nog Mama Shelter: hip mix en match interieur, ontspannen sfeer (er is zelfs een karaokebar), comfortabele kamers en geen aanslag op je portemonnee.’

Mama Shelter © Ben Broomfield

Justine Potts heeft er haar levensdoel van gemaakt om huizen in te richten die het leven van de bewoners ervan makkelijker maken, niet moeilijker. Slimme opbergmogelijkheden en duurzame materialen staan centraal in haar werk. Ook online advies is mogelijk. Meer info vind je op haar website.