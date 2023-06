Vakantie in de hoofdstad: zomerse tips in Brussel

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Deze week: zomeren in Brussel.

Cocktails op het dak

Nog meer dan andere steden in België heeft Brussel de voorbije jaren een echte traditie van dakterrassen opgebouwd. We sommen onze drie favorieten op. Bij Secret Rooftop By Warwick zie je de zon ondergaan achter de Grote Markt, Soko Rooftop kijkt uit op het Zoniënwoud en bij Perché, op het dak van het Jam Hotel, drink je cocktails naast het hotelzwembad. @rooftop.perche, @secretrooftopbywarwick, @sokorooftop

Met een klein budget

De nieuwswebsite BRUZZ maakte een stadsgids Brussels on a budget, met honderd budgetvriendelijke tips in negen categorieën. Van bars over parken tot shops of plekken om lekker niets te doen. Je kunt de gids online lezen of gratis ophalen in een van de vele verdeelpunten verspreid over de stad. bruzz.be/bruzz-guide-2023

Binnen dromen

Deze zomer keert Villa Empain terug naar zijn oorspronkelijke functie als huis, met de expo House of Dreamers. Tijdens een poëtische wandeling door de ruimtes van de villa ontdek je werk van gevestigde en opkomende kunstenaars zoals Victor Levai. Zijn werk heeft iets poëtisch en dat is ook de opzet van de expo: bezoekers laten wegdromen bij kunst, interieur, design en woorden.

Tot 1 oktober, villaempain.com

Het werk van het duo Jacent, Lampe poisson, 2020. © SILVIA CAPPELLARI